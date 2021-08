“Aeropuerto de Kabul. Evacuación. Fin del juego”: Los talibanes gobiernan Afganistán

Combatientes talibanes toman el control del palacio presidencial afgano tras la huida del presidente afgano Ashraf Ghani, en Kabul, Afganistán, el domingo 15 de agosto de 2021. (AP Photo/Zabi Karimi)

Humo se eleva junto a la Embajada de Estados Unidos en Kabul, Afganistán, el domingo 15 de agosto de 2021. Los combatientes talibanes entraron el domingo en las afueras de la capital afgana, estrechando aún más su control sobre el país mientras los trabajadores, presas del pánico, huían de las oficinas gubernamentales y los helicópteros aterrizaban en la embajada. Se podían ver volutas de humo cerca del techo de la embajada mientras los diplomáticos destruían urgentemente documentos sensibles, según dos oficiales militares estadounidenses. (AP Photo/Rahmat Gul)

Se despliegan bengalas de señuelo antimisiles mientras helicópteros militares Black Hawk de Estados Unidos sobrevuelan la ciudad de Kabul, Afganistán, el domingo 15 de agosto de 2021. Los combatientes talibanes entraron el domingo en las afueras de la capital afgana y dijeron que esperaban un "traspaso pacífico" de la ciudad tras prometer que no la tomarían por la fuerza, pero en medio de la incertidumbre los trabajadores en pánico huyeron de las oficinas gubernamentales y los helicópteros aterrizaron en la embajada de Estados Unidos. (AP Photo/Rahmat Gul)

El mapa muestra las zonas controladas por los talibanes.

Pasajeros caminan hacia la terminal de salidas del Aeropuerto Internacional Hamid Karzai en Kabul, Afganistán, el sábado 14 de agosto de 2021. A medida que la ofensiva talibán rodea la capital afgana, cada vez hay más una sola salida para los que huyen de la guerra, y una sola entrada para las tropas estadounidenses enviadas para proteger a los diplomáticos estadounidenses que siguen en tierra: el aeropuerto. (AP Photo/Rahmat Gul)

Un helicóptero Chinook estadounidense sobrevuela la embajada de Estados Unidos en Kabul, Afganistán, el domingo 15 de agosto de 2021. Los helicópteros aterrizan en la Embajada de Estados Unidos en Kabul mientras los vehículos diplomáticos abandonan el recinto en medio de la toma talibán en la capital afgana. (AP Photo/Rahmat Gul)

En esta foto facilitada por el Ministerio de Defensa el domingo 15 de agosto de 2021, miembros de la 16ª Brigada de Asalto Aéreo llegan a Kabul como parte de una fuerza británica de 600 personas enviada para ayudar en la Operación PITTING para rescatar a ciudadanos británicos en Afganistán en medio del empeoramiento de la situación de seguridad allí. (Leading Hand Ben Shread/Ministry of Defence via AP)

Las hélices de los helicópteros militares estadounidenses que llevaban a los diplomáticos norteamericanos al aeropuerto de Kabul el domingo sonaron como una frenética carrera donde miles de otros extranjeros y afganos pretendían huir a un lugar seguro, mientras una asombrosa y rápida toma de posesión de los talibanes entraba en el corazón de la capital de Afganistán.

A dos semanas de la retirada militar total prevista por la administración Biden, Estados Unidos estaba enviando miles de tropas frescas de vuelta al país temporalmente para salvaguardar lo que se estaba preparando para ser un puente aéreo a gran escala. Poco antes del amanecer del lunes, hora de Kabul, el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, anunció que Estados Unidos había completado la evacuación de su embajada en Afganistán, arriando la bandera estadounidense.

First day of Taliban in Kabul & people flock to the airport without visa & passport to leave the country pic.twitter.com/3jgB71injf — Ahmad Mukhtar (@AhMukhtar) August 16, 2021

Al mismo tiempo, la administración anunció que se hacía cargo del control del tráfico aéreo en el Aeropuerto Internacional de Kabul, para gestionar los traslados aéreos. Los esporádicos disparos que se produjeron allí el domingo asustaron a las familias afganas, temerosas del dominio talibán y desesperadas por conseguir vuelos de salida, una de las últimas vías de escape en una evacuación que se ha hecho mucho más urgente por la barrida de los talibanes durante una semana en todo el país.

Los aliados de la OTAN que habían retirado sus fuerzas antes de la fecha límite de retirada prevista por la administración Biden, el 31 de agosto, volvieron a enviar tropas este fin de semana para proteger sus propias evacuaciones.

“Asesinato por incompetencia”

Algunos se quejaron de que Estados Unidos no actuaba con la suficiente rapidez para poner a salvo a los afganos que corrían el riesgo de sufrir represalias por parte de los talibanes por haber colaborado en el pasado con los estadounidenses y otras fuerzas de la OTAN.

“Esto es un asesinato por incompetencia”, dijo el veterano de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, Sam Lerman, luchando el domingo desde su casa en Woodbridge, Virginia, para encontrar una salida para un contratista afgano que había vigilado a los estadounidenses y otras fuerzas de la OTAN en la base aérea de Bagram en Afganistán durante una década.

Massouma Tajik, un analista de datos de 22 años, se encontraba entre los cientos de afganos que esperaban ansiosos en el aeropuerto de Kabul para embarcar en un vuelo de evacuación.

#UPDATES "I feel very scared here. They are firing lots of shots into the air," witness tells @AFP as US troops fire shots into the air at Kabul airport as thousands of Afghans crowd onto the tarmac in the hope of catching a flight out of the country pic.twitter.com/XdBNs8aVvo — AFP News Agency (@AFP) August 16, 2021

“Veo a la gente llorando, no están seguros de si su vuelo saldrá o no. Yo tampoco”, dijo por teléfono, con pánico en su voz.

Las mujeres afganas instruidas son las que más tienen que perder bajo el régimen fundamentalista de los talibanes, cuyo anterior gobierno, derrocado por la invasión liderada por Estados Unidos en 2001, pretendía confinar a las mujeres en gran medida al hogar.

Las fuerzas talibanes entraron a primera hora del domingo en una capital acosada por el miedo y declararon que esperaban una rendición pacífica.

La llegada de las primeras oleadas de insurgentes talibanes a Kabul hizo que Estados Unidos comenzara a evacuar el edificio de la embajada en su totalidad, dejando solo al embajador en funciones Ross Wilson y a un núcleo de otros diplomáticos operando en el aeropuerto. Mientras los helicópteros CH-47 trasladaban a los diplomáticos estadounidenses al aeropuerto, y ante las críticas recibidas por la administración sobre la gestión de la retirada, el secretario de estado Antony Blinken rechazó las comparaciones con la caída de Saigón en 1975.

“Esto se está haciendo de forma muy deliberada, se está haciendo de forma ordenada”, insistió Blinken en el programa “This Week” de ABC.

Compromiso en declaraciones conjuntas

Un comunicado conjunto de los departamentos de Estado y de Defensa de Estados Unidos se comprometió a última hora del domingo a sacar del país a miles de estadounidenses, al personal local de la embajada y a otros “ciudadanos afganos especialmente vulnerables”.

No se dieron detalles, pero las mujeres afganas de alto perfil, los periodistas y los afganos que han trabajado con los gobiernos occidentales y las organizaciones sin fin de lucro se encuentran entre los que más temen que los talibanes los tomen como objetivo por percibir las formas o los vínculos occidentales.

La declaración prometió acelerar la tramitación de visados para los afganos que solían trabajar con las tropas y funcionarios estadounidenses en particular.

Para muchos, las evacuaciones y los últimos intentos de rescate por parte de estadounidenses y otros extranjeros que intentaban salvar a sus aliados afganos, no parecían nada ordenados.

Una periodista italiana, Francesca Mannocchi, publicó un video de un helicóptero italiano llevándola al aeropuerto, con un soldado armado haciendo guardia en una ventana. Mannochi describió cómo se elevaban columnas de humo desde Kabul mientras volaba. Algunas procedían de las hogueras que los trabajadores de la Embajada de Estados Unidos y otros utilizaban para evitar que el material sensible cayera en manos de los talibanes.

Dijo que los afganos apedrearon un convoy italiano. Subtituló en su breve video: “Aeropuerto de Kabul. Evacuación. Fin del juego.”

Esperando el último vuelo

Cientos o más afganos se agolpaban en una parte del aeropuerto alejada de muchos de los occidentales evacuados. Algunos de ellos, entre los que se encontraba un hombre con una pierna rota sentado en el suelo, hacían fila para lo que se esperaba que fuera el último vuelo de la compañía aérea Ariana.

Funcionarios estadounidenses reportaron disparos cerca del aeropuerto el domingo por la noche y durante un momento pidieron a los civiles a dejar de acudir. El portavoz del Pentágono, John Kirby, dijo que el aeropuerto estaba abierto para los vuelos comerciales –la única salida que les queda a muchos afganos de a pie–, pero que sufriría detenciones.

Los aviones de transporte C-17 de Estados Unidos debían llevar al aeropuerto a miles de tropas estadounidenses recién llegadas, y luego volver a volar con la evacuación del personal de la embajada de Estados Unidos. El Pentágono iba a enviar ahora otros mil soldados, con lo que el número total ascendería a unos seis mil, según dijo el domingo un funcionario de defensa estadounidense, que habló bajo condición de anonimato para hablar de una decisión de despliegue aún no anunciada por el Pentágono.

El Pentágono pretende tener suficientes aviones para sacar hasta cinco mil civiles al día, tanto estadounidenses como los traductores afganos y otros que trabajaron con Estados Unidos durante la guerra.

El caos continuó el lunes por la mañana en el aeropuerto. Los vuelos militares eran los únicos que salían.

Thousands of people gathered outside Kabul’s airport, after hearing false rumors that planes were taking people to Canada without visas. Guards firing in the air to disperse crowds, but thousands more arriving, in cars and on foot. pic.twitter.com/lUlAtaImcW — Matthieu Aikins (@mattaikins) August 16, 2021

No estaba en absoluto claro cuánto tiempo la deteriorada seguridad de Kabul permitiría que continuaran las evacuaciones.

El secretario de asuntos exteriores alemán, Heiko Maas, cuyo gobierno había sido uno de los muchos que expresaron su sorpresa por la rapidez de la retirada estadounidense, le dijo a los periodistas en Berlín el domingo que era “difícil de soportar” ver la rapidez con la que los talibanes tomaron el control de Afganistán y lo poco que pudieron hacer las tropas gubernamentales para detenerlos.

En una agencia de adopción con sede en Carolina del Norte, Mary Beth Lee King buscaba la manera de sacar a dos niños afganos, de 11 y 2 años, que debían ser adoptados por familias en Estados Unidos.

“Incluso si Estados Unidos no los admite en su territorio, hay que llevarlos a algún sitio, para que… sepamos que están vivos y a salvo”, dijo King sobre los dos menores afganos.

Un veterano de Estados Unido. se avergüenza de ser estadounidense

En Virginia, Lerman, veterano de las Fuerzas Aéreas, pasó la noche del sábado al domingo en vela para terminar una solicitud de un programa especial de visados de Estados Unidos destinado a rescatar a afganos que hayan trabajado con estadounidenses.

Cuando Lerman pulsó “enviar”, recibió un mensaje diciendo que el buzón de correo electrónico del Departamento de Estado para el programa de rescate estaba lleno, dijo, compartiendo capturas de pantalla.

El contratista de seguridad afgano para el que trabajaba estaba asustado dentro de su casa con las persianas bajadas y combatientes talibanes fuera, dijo.

El Departamento de Estado declaró a última hora de la tarde del domingo que creía haber solucionado el problema.

“Nunca en mi vida me había avergonzado de ser estadounidense”, dijo Lerman. “Y lo estoy, profundamente”.

Muchas naciones buscan el paso seguro para sus ciudadanos

Decenas de naciones de todo el mundo están pidiendo a todos los implicados en los acontecimientos de Afganistán que respeten y faciliten la salida de los ciudadanos extranjeros y afganos que deseen abandonar el país.

Más de 60 naciones hicieron pública una declaración conjunta el domingo por la noche en la que citan lo que denominan “el deterioro de la situación de seguridad” en Afganistán. La declaración dice que los que están en el poder y la autoridad en todo el país “son responsables –y rinden cuentas– de la protección de la vida humana y la propiedad, y del restablecimiento inmediato de la seguridad y el orden civil”.

La declaración de las naciones también dice que las carreteras, los aeropuertos y los pasos fronterizos deben permanecer abiertos, y que se debe mantener la calma.

La declaración concluye: “El pueblo afgano merece vivir con seguridad y dignidad. Nosotros, en la comunidad internacional, estamos dispuestos a ayudarles”.

La declaración fue distribuida a los medios de comunicación estadounidenses por el Departamento de Estado.