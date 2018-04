Dan bienvenida a bebé el Príncipe William y Kate Middleton

LONDRES – Para Kate, la espera ha terminado. La Duquesa de Cambridge dio a luz el lunes a un bebé sano: un tercer hijo para Kate y el Príncipe William y el quinto en la línea del trono británico.

La oficina de la pareja en el Palacio de Kensington anunció la noticia del nacimiento alrededor de cinco horas después de que la duquesa de 36 años y su esposo viajaran en automóvil desde su casa en el Palacio de Kensington hasta el ala Lindo Lindo del Hospital St. Mary en el centro de Londres.

El Palacio anunció que el bebé príncipe nació a las 11:01 a.m. (1001 GMT, 6:01 a.m. EDT) y pesaba 8 libras, siete onzas (3,8 kilogramos). El Príncipe William estaba presente, y el palacio agregó que tanto la madre como el hijo estaban bien.

“La reina, el duque de Edimburgo, el Príncipe de Gales, la duquesa de Cornwall, el príncipe Harry y miembros de ambas familias han sido informados y están encantados con la noticia”, aseguró el palacio en un comunicado.

En una mezcla de tradición y modernidad, la noticia fue anunciada por el palacio en Twitter, y también será publicada en un caballete en la explanada del Palacio de Buckingham.

Her Royal Highness The Duchess of Cambridge was safely delivered of a son at 1101hrs.

The baby weighs 8lbs 7oz.

The Duke of Cambridge was present for the birth.

Her Royal Highness and her child are both doing well.

— Kensington Palace (@KensingtonRoyal) April 23, 2018