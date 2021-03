Liberan al enorme barco atascado en el Canal de Suez tras seis días

SUEZ, Egipto — Los equipos de salvamento liberaron el lunes un colosal porta-contenedores atascado durante casi una semana en el Canal de Suez, poniendo fin a una crisis que había atascado una de las vías navegables más vitales del mundo y detenido miles de millones de dólares al día en comercio marítimo.

Con la ayuda de la marea alta, una flotilla de remolcadores arrancó la proa abultada del Ever Given, del tamaño de un rascacielos, de la orilla arenosa del canal, donde estaba firmemente atascado desde el 23 de marzo.

Los remolcadores hicieron sonar sus bocinas en señal de júbilo mientras guiaban al Ever Given a través del agua tras días de inutilidad que habían cautivado al mundo, atrayendo el escrutinio y las burlas en redes sociales.

El gigantesco buque se dirigió hacia Great Bitter Lake, un amplio cuerpo de agua a medio camino entre los extremos norte y sur del canal, donde será inspeccionado, informó Evergreen Marine Corp, una importante compañía naviera con sede en Taiwán que opera el barco.

“¡Lo logramos!”, expresó Peter Berdowski, director general de Boskalis, la empresa de salvamento contratada para extraer el Ever Given, en un comunicado. “Me complace anunciar que nuestro equipo de expertos, trabajando en estrecha colaboración con la Autoridad del Canal de Suez, reflotó con éxito el Ever Given… haciendo así posible de nuevo el libre paso por el Canal de Suez”.

Azotado por una tormenta de arena, el Ever Given se había estrellado contra un banco de un tramo de un solo carril del canal, a unos seis kilómetros (3.7 millas) al norte de la entrada sur, cerca de la ciudad de Suez. Esto creó un enorme atasco que retuvo nueve mil millones de dólares al día en comercio mundial y tensó las cadenas de suministro ya afectadas por la pandemia del coronavirus.

367 barcos atascados

Al menos 367 buques, que transportan desde petróleo crudo hasta ganado, estaban retenidos a la espera de atravesar el canal. Otras docenas han tomado la larga ruta alterna alrededor del Cabo de Buena Esperanza, en el extremo sur de África, un desvío de cinco mil kilómetros (3,100 millas) que cuesta a los barcos cientos de miles de dólares en combustible y otros gastos.

Egipto, que considera el canal una fuente de orgullo nacional y de ingresos cruciales, ya ha perdido más de 95 millones de dólares en peajes, según la empresa de datos Refinitiv. Mientras continuaban los trabajos de salvamento, el presidente Abdel Fattah el-Sissi, que durante días guardó silencio sobre la crisis, elogió los acontecimientos del lunes.

“Los egipcios lograron acabar con la crisis”, escribió en Facebook, “a pesar de la enorme complejidad técnica”.

En el pueblo de Amer, que domina el canal, los residentes vitorearon el desatasque del buque. Muchos se apresuraron a mirar más de cerca, mientras que otros saludaron burlonamente al barco que partía desde sus campos de trébol

“Misión cumplida”, dijo un habitante del pueblo, Abdalla Ramadan. “El mundo entero está aliviado”.

Congratulations to Egypt on freeing the #EverGiven and unblocking the #SuezCanal! The U.S. proudly partners with Egypt in many areas, including securing the world's waterways and global commons, a collaborative effort that benefits the whole world. Photo: https://t.co/FknLLf9bN3 pic.twitter.com/Uv5i67umBI

— U.S. Embassy Cairo (@USEmbassyCairo) March 29, 2021