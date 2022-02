Rusia retira algunas tropas y está dispuesta a dialogar con la OTAN

Soldados de la guardia de honor asisten a una ceremonia para conmemorar el aniversario de la retirada de las tropas soviéticas de Afganistán, en Kiev, Ucrania, el martes 15 de febrero de 2022. Rusia dice que algunas unidades que participan en ejercicios militares comenzarán a regresar a sus bases. Esto añade destellos de esperanza de que el Kremlin no esté planeando invadir Ucrania de forma inminente. (AP Photo/Emilio Morenatti)

Un militar ucraniano corre por el campo durante un ejercicio de la Operación de Fuerzas Conjuntas, en la región de Donetsk, este de Ucrania, el martes 15 de febrero de 2022. Mientras Estados Unidos advierte que Rusia podría invadir Ucrania en cualquier momento, los tambores de guerra casi no se escuchan en Moscú, donde tanto los expertos como los ciudadanos no esperan que el presidente Vladimir Putin lance un ataque contra su ex vecino soviético. (AP Photo/Vadim Ghirda)

Un militar ucraniano dispara su arma durante un ejercicio de la Operación de Fuerzas Conjuntas, en la región de Donetsk, este de Ucrania, el martes 15 de febrero de 2022. Mientras Estados Unidos advierte que Rusia podría invadir Ucrania en cualquier momento, los tambores de guerra casi no se escuchan en Moscú, donde tanto los expertos como los ciudadanos no esperan que el presidente Vladimir Putin lance un ataque contra su ex vecino soviético. (AP Photo/Vadim Ghirda)

El presidente ruso Vladimir Putin habla con el canciller alemán Olaf Scholz durante sus conversaciones en el Kremlin en Moscú, Rusia, el martes 15 de febrero de 2022. (Mikhail Klimentyev, Sputnik, Kremlin Pool Photo vía AP)

Militares ucranianos esperan en formación antes de un ejercicio de la Operación de Fuerzas Conjuntas, en la región de Donetsk, este de Ucrania, el martes 15 de febrero de 2022. Mientras Estados Unidos advierte que Rusia podría invadir Ucrania en cualquier momento, los tambores de guerra casi no se escuchan en Moscú, donde tanto los expertos como los ciudadanos no esperan que el presidente Vladimir Putin lance un ataque contra su ex vecino soviético. (AP Photo/Vadim Ghirda)

En esta foto tomada de un video proporcionado por el Servicio de Prensa del Ministerio de Defensa de Rusia el martes 15 de febrero de 2022, se cargan vehículos blindados rusos en plataformas ferroviarias tras el fin de los ejercicios militares en el sur de Rusia. En lo que podría ser otra señal de que al Kremlin le gustaría bajar la temperatura, el Ministerio de Defensa de Rusia anunció el martes que algunas unidades que participaban en ejercicios militares comenzarían a regresar a sus bases. (Servicio de prensa del Ministerio de Defensa ruso vía AP)

Soldados de la guardia de honor pasan junto a una furgoneta que transporta sacerdotes en la ciudad de Kiev, Ucrania, el martes 15 de febrero de 2022. Rusia dice que algunas unidades que participan en los ejercicios militares comenzarán a regresar a sus bases. Esto añade destellos de esperanza de que el Kremlin no esté planeando invadir Ucrania de forma inminente. (AP Photo/Emilio Morenatti)

Soldados de la guardia de honor doblan una bandera ucraniana tras una ceremonia para conmemorar el aniversario de la retirada de las tropas soviéticas de Afganistán, en Kiev, Ucrania, el martes 15 de febrero de 2022. Rusia dice que algunas unidades que participan en ejercicios militares comenzarán a regresar a sus bases. Esto añade destellos de esperanza de que el Kremlin no esté planeando invadir Ucrania de forma inminente. (AP Photo/Emilio Morenatti)

El canciller alemán Olaf Scholz asiste a una ceremonia de colocación de una corona de flores en la Tumba del Soldado Desconocido en el Muro del Kremlin en Moscú, Rusia, el martes 15 de febrero de 2022. Scholz se reunió el martes con el presidente ruso Vladimir Putin en Moscú, un día después de sentarse con el líder de Ucrania en Kiev. (Maxim Shemetov/Pool Photo vía AP)

MOSCÚ – El presidente ruso, Vladimir Putin, dijo el martes que Moscú está dispuesto a mantener conversaciones sobre seguridad con Estados Unidos y la OTAN, mientras el ejército ruso anunciaba la retirada parcial de sus tropas de las maniobras cerca de Ucrania, nuevas señales que pueden sugerir que una invasión rusa de su vecino no es inminente a pesar de los temores occidentales que se multiplican.

Putin dijo que no quiere la guerra, y llamó a discusiones “pacíficas” sobre el intento de Ucrania de unirse a la OTAN, que Moscú ve como una gran amenaza. Las propuestas de Rusia ofrecieron un posible nuevo impulso a los esfuerzos diplomáticos para aliviar las peores tensiones entre Oriente y Occidente en décadas, que han puesto a Europa en vilo y han agitado los mercados mundiales.

Pero la preocupación persiste. La OTAN y los gobiernos occidentales dijeron que aún no habían visto señales de desescalada, a pesar del anuncio del Ministerio de Defensa ruso de que está retirando fuerzas de las maniobras que habían aumentado la preocupación por una invasión. Rusia no dio detalles sobre el lugar del que se retirarían las tropas ni el número de ellas.

Los temores de invasión aumentaron después de que Rusia concentrara más de 130 mil soldados cerca de Ucrania en las últimas semanas y meses. Rusia niega que tenga tales planes. Mientras tanto, Estados Unidos y otros aliados de la OTAN han desplazado tropas y suministros militares hacia el flanco occidental de Ucrania para reforzar los gobiernos locales, aunque no para enfrentarse a las fuerzas rusas.

Estados Unidos y la OTAN han rechazado la exigencia de Moscú de mantener a Ucrania y a otras naciones ex soviéticas fuera de la alianza, de detener el despliegue de armas cerca de las fronteras rusas y de retirar las fuerzas de Europa del Este. Pero las potencias occidentales han accedido a discutir otras medidas de seguridad que Rusia había propuesto anteriormente.

Tras las conversaciones con el canciller alemán Olaf Scholz, Putin dijo que Rusia está dispuesta a entablar conversaciones sobre la limitación del despliegue de misiles de alcance intermedio en Europa, la transparencia de los simulacros y otras medidas de fomento de la confianza. Pero insistió en la necesidad de que Occidente preste atención a las principales demandas de Rusia.

Preguntado si podría haber una guerra en Europa, Putin dijo que Rusia no la quiere. Reafirmó que el intento de Ucrania de ingresar en la OTAN supone una importante amenaza para la seguridad de Rusia, y añadió que Moscú no se calmará con las garantías de Occidente de que Ucrania no podrá ingresar en la alianza en un futuro próximo.

“Tenemos que resolver esta cuestión hoy por medios pacíficos mediante un proceso diplomático”, dijo. “Queremos que nuestros socios escuchen nuestras preocupaciones y se las tomen en serio”.

Scholz estuvo de acuerdo en que las opciones diplomáticas están “lejos de agotarse”.

“Que ahora escuchemos que se están retirando algunas tropas es, en cualquier caso, una buena señal, y esperamos que sigan más”, dijo. No dijo si Alemania tiene pruebas de que esto haya ocurrido.

El anuncio de la retirada de las tropas rusas animó a los mercados financieros mundiales y al sufrido rublo tras semanas de escalada. Se produjo un día después de que el ministro de Asuntos Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, indicara que el país estaba dispuesto a seguir hablando de los agravios a la seguridad que condujeron a la crisis de Ucrania, un gesto que cambió el tenor tras semanas de tensiones.

Moscú tachó el anuncio de retirada del martes como una constancia de que los temores de guerra eran fabricados por un Occidente hostil liderado por Estados Unidos: “El 15 de febrero de 2022 pasará a la historia como el día en que la propaganda bélica occidental fracasó. Humillados y destruidos sin un solo disparo”, tuiteó la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, Maria Zakharova.

Sin embargo, Ucrania sigue estando rodeada por tres lados por las fuerzas militares de su vecino, mucho más poderoso, e incluso si la amenaza inmediata retrocede, el riesgo a largo plazo persiste. Rusia anexionó a Ucrania la península de Crimea en el Mar Negro en 2014, y unas 14 mil personas han muerto en los combates entre las tropas ucranianas y los separatistas prorrusos en el este del país.

El ejército ruso publicó imágenes de vehículos blindados subiendo a un tren y de un comandante de tanque saludando a sus fuerzas mientras tocaba una banda militar. El ministerio no reveló dónde ni cuándo se tomaron las imágenes, ni a dónde se dirigían los vehículos, aparte de “a lugares de despliegue permanente”.

Un funcionario de defensa estadounidense dijo que Estados Unidos está al corriente de los informes sobre las afirmaciones rusas de que están retirando algunas fuerzas de la frontera con Ucrania. El funcionario dijo que los analistas del Pentágono están revisando la situación, y no tienen nada más en este momento. El funcionario habló bajo condición de anonimato para discutir las deliberaciones internas.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, mantuvo una llamada con Lavrov, según un funcionario del Departamento de Estado que habló bajo condición de anonimato porque la llamada no se había anunciado públicamente.

Ucrania expresó su escepticismo ante las declaraciones de Rusia sobre la retirada.

“No creeremos cuando escuchemos, creeremos cuando veamos. Cuando veamos que las tropas se retiran, creeremos en la desescalada”, dijo el ministro ucraniano de Asuntos Exteriores, Dmytro Kuleba.

En Bruselas, el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, declaró: “Hasta ahora, no hemos visto… ninguna señal de reducción de la presencia militar rusa en las fronteras de Ucrania”.

Sin embargo, añadió que hay “algunos motivos para un cauto optimismo” en los esfuerzos diplomáticos.

En el pasado, Rusia se ha trasladado a zonas con tropas y equipos y se ha retirado, pero ha dejado material militar en el lugar para usarlo rápidamente más tarde, dijo Stoltenberg, y añadió que la OTAN quiere ver una “retirada significativa y duradera de las fuerzas, las tropas y, no menos importante, el equipo pesado”.

Los funcionarios occidentales que informaron a The Associated Press dijeron que no veían letreros de desescalada, sino más bien lo contrario, ya que Rusia seguía aumentando las fuerzas de combate y otras capacidades, incluidos los hospitales de campo.

Dijeron que hay “algunas señales de apertura diplomática” y que creen que Putin aún no ha tomado una decisión final de invadir, pero que tiene todas las capacidades preparadas. Rusia es capaz de mantener las fuerzas en estado de alerta durante algún tiempo, lo que podría conducir a una prolongada crisis.

Los líderes europeos se han apresurado a evitar una nueva guerra en su continente tras varias semanas de tensión que han hecho que los europeos se sientan atrapados entre Moscú y Washington, y han hecho subir aún más los precios de la electricidad en los hogares debido a la dependencia del gas ruso.

La reunión de Scholz en el Kremlin se produjo un día después de sentarse con el líder de Ucrania en Kiev. En su discurso de apertura en Moscú, Scholz abordó las tensiones de Ucrania, pero también señaló los vínculos económicos de Alemania con Rusia, que complican los esfuerzos de Occidente sobre cómo castigar a Rusia por una invasión.

El ministro de Asuntos Exteriores de Polonia, Zbigniew Rau, uno de los críticos más acérrimos de Rusia, se reunió en Moscú con Lavrov, y discutieron cómo usar la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa para aliviar las tensiones.

La ministra de Asuntos Exteriores británica, Liz Truss, reiteró que el peligro de invasión sigue existiendo. El ministro de Asuntos Exteriores noruego, Anniken Huitfeldt, lanzó una advertencia similar, y la agencia de inteligencia exterior de Estonia dijo que las fuerzas armadas rusas podrían lanzar una operación “a partir de la segunda mitad de febrero”.

Un funcionario de defensa de Estados Unidos dijo que un pequeño número de unidades terrestres rusas han estado saliendo de las zonas de concentración más grandes durante días, tomando posiciones más cerca de la frontera ucraniana en lo que serían puntos de partida si Putin lanzara una invasión. El funcionario habló bajo condición de anonimato para discutir información que no se ha hecho pública.

Mientras tanto, los legisladores rusos instaron a Putin a reconocer las zonas controladas por los rebeldes en el este de Ucrania como estados independientes. La Duma Estatal, la cámara baja de Rusia, votó a favor de presentar un llamado a Putin en ese sentido.

Putin dijo que la petición refleja las preocupaciones de los habitantes del este de Ucrania. Sin embargo, señaló que Rusia sigue creyendo que el acuerdo de paz de 2015, negociado por Francia y Alemania, debe ser el principal vehículo para solucionar el conflicto separatista.

El acuerdo, que siguió a las derrotas militares ucranianas, fue un golpe diplomático para Moscú, al solicitar a Kiev que ofreciera un amplio autogobierno a los territorios separatistas. Muchos ucranianos lo han resentido y su aplicación se ha estancado.

El Kremlin calificó las advertencias de Estados Unidos sobre un ataque inminente de “histeria” y “absurdo”, y muchos rusos creen que Washington está alimentando deliberadamente el pánico y fomentando las tensiones para desencadenar un conflicto por motivos internos.

Pocos rusos esperan una guerra.

En la región rusa de Belgorod, a unos 30 kilómetros (18 millas) de la frontera ucraniana, los residentes siguieron con su vida habitual, incluso cuando más personal militar ha pasado por las calles del pueblo.

La aldeana Lyudmila Nechvolod dice que no está preocupada.

“Somos amigos de Ucrania. Y no estamos seguros de que Ucrania quiera la guerra con nosotros. … Estamos realmente en la frontera, tenemos parientes aquí y allá, todo el mundo tiene a alguien allí (en el lado ucraniano)”, dijo. “Nadie quiere la guerra”.