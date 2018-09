Invita el CCSD a evento público de aprendizaje familiar

[Cortesía]

El Distrito Escolar del Condado Clark (CCSD, por sus siglas en inglés) está invitando al público a su Academia de Recursos de Aprendizaje Familiar del Título I (FLRA, por sus siglas en inglés) así como a su Feria de Recursos Comunitarios, que se llevará a cabo el jueves 13 de septiembre a las 9 a.m.

El evento les brindará a los padres la oportunidad de aprender estrategias de alfabetización, valiosos consejos y herramientas que pueden usar para apoyar el aprendizaje de sus hijos en el hogar. Además, los padres podrán llevarse a casa libros y materiales gratuitos para sus hijos.

Las academias FLRA se llevan a cabo cuatro veces al año y les brinda a padres y familias acceso a estrategias valiosas, recursos educativos y otra información importante para apoyar el éxito académico de sus hijos.

Un taller presentado por el Programa Regional de Desarrollo Profesional del Sur de Nevada (SNRPDP, por sus siglas en inglés) tendrá lugar de 9:30 a.m. a 10:30 a.m. y se celebrará una feria de recursos comunitarios hasta las 11:30 a.m. en el Andre Agassi Boys and Girls Club ubicado en el 800 N. Martin Luther King Blvd., Las Vegas, 89106. Intérpretes de español estarán disponibles.

Habrá refrigerios (botanas), sorteos de premios y cuidado de niños para infantes de tres a cinco años que no están inscritos en la escuela. Los niños en edad escolar no pueden asistir a este evento ya que ocurre durante el horario de clases.

Puede encontrar información adicional sobre la Academia de Recursos de Aprendizaje Familiar del CCSD en línea en faces.ccsd.net o llamando al (702) 799-0303.