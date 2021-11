Jessie Vargas habla sobre su postulación al Congreso por el Distrito 4 de Nevada

En esta foto de archivo, Jessie Vargas asiste a una conferencia de prensa en el hotel-casino Wynn, el miércoles 2 de noviembre de 2016, en Las Vegas. [Foto Loren Townsley / Las Vegas Review-Journal]

En esta foto de archivo, el cónsul de México, Alejandro Madrigal, a la izquierda, y el boxeador profesional Jessie Vargas hablan durante un evento de aniversario de DACA en el Consulado de México en Las Vegas, el martes 15 de agosto de 2017. [Foto Bridget Bennett / Las Vegas Review-Journal]

El boxeador Jessie Vargas posa para un retrato en las inmediaciones del Capitolio de Estados Unidos, en Washington DC, tras anunciar su postulación para el Congreso por el Distrito 4 de Nevada. [Foto Cortesía, vía Jessie Vargas]

En esta foto de archivo, Jessie Vargas se prepara para el inicio de su batalla contra Manny Pacquiao en pelea por el título mundial de peso welter de la OMB, en Thomas & Mack Center, el sábado 5 de noviembre de 2016, en Las Vegas. [Foto Erik Verduzco / Las Vegas Review-Journal]

En esta foto de archivo, el boxeador Jessie Vargas hace su "gran llegada" al hotel-casino Wynn, el martes 1 de noviembre de 2016 en Las Vegas. [Foto Erik Verduzco / Las Vegas Review-Journal]

Recientemente, el boxeador profesional Jessie Vargas, de 32 años, sorprendió a todos con un inesperado anuncio realizado por medio de sus redes sociales. No fue la promoción de otra pelea deportiva, sino una nueva batalla en el terreno político al postularse como aspirante al Congreso por el Distrito 4 de Nevada.

“Todo empezó hace como un año, estaba viendo como estaban resultado las cosas. Los representantes que tenemos no están peleando por nosotros, no están haciendo las cosas correctas, en mi punto de vista. Empecé a preguntar a mi familia qué es lo que está sucediendo y porqué. No acostumbro quejarme, soy un tipo que toma acción, entonces tomé la decisión de hacer algo positivo para mi comunidad”, comentó Vargas durante una entrevista exclusiva con El Tiempo.

Nacido en California, Vargas ha radicado en el sur de Nevada desde que tenía siete años de edad. A los nueve años ya acudía al gimnasio para prepararse para su pasión, el boxeo, deporte en el cual alcanzaría la gloria a los 24 años al proclamarse campeón mundial de su categoría. Posteriormente, su carrera seguiría en ascenso.

“Desde los 22 años ayudaba a los jóvenes en el gimnasio de boxeo para inspirarlos, he patrocinado eventos. Gracias a Dios me ha ido bien en el deporte y he podido cumplir mi ‘sueño americano’, como comprarle una casa a mi madre, tenerla cómoda, que mis padres no tengan de qué preocuparse. Ese es el sueño de cada niño”, dijo.

Vargas busca ganar la nominación del Partido Republicano en la votación primaria, para posteriormente enfrentarse al demócrata Steven Horsford (actual titular) por el honor cívico de representar a los habitantes del Distrito 4 de Nevada en el Congreso de Estados Unidos.

“La gente tiene la idea de que ser republicano es estar en contra de la migración, pero así no son las cosas. Nosotros los republicanos estamos a favor de la migración legalmente, entonces hay que buscar maneras de informar y ayudar a la gente”, acotó Vargas y expresó sus motivos para elegir al Partido Republicano.

“Muchos latinos son demócratas, y mi familia fue demócrata también. De joven empecé como demócrata porque pensaba que ese era el modo, pero vi mis valores y creencias, a la izquierda y a la derecha, y mis valores son republicanos. La mayoría de los latinos tienen aproximadamente la mayoría de sus valores como los republicanos, los valores familiares, apreciación de la vida, trabajadores y varios otros aspectos”, aseveró.

Ante esto, El Tiempo preguntó: ¿Usted estaría interesado en recibir el apoyo del ex-presidente Donald Trump en algún momento de la campaña?

“Estoy enfocado en mi mensaje, en la comunidad. Cualquier persona que quiera apoyar mis valores y por lo que nosotros estemos peleando, voy a aceptar su apoyo”, respondió.

En 2017, Vargas acudió al Consulado de México en Las Vegas para un evento especial para celebrar el aniversario de DACA, programa que beneficia a muchos jóvenes migrantes que han destacado académicamente. Durante la actual entrevista, el boxeador y aspirante al Congreso dijo que una de sus prioridades será brindar oportunidades educativas para todos los jóvenes.

“Siempre estoy para apoyar a la educación, a las escuelas, es algo que estamos haciendo muy mal en Las Vegas. En el Condado Clark somos uno de los peores distritos escolares del país y eso está completamente mal, debemos buscar la manera de darle una mejor educación a los jóvenes”, comentó.

Vargas dejó claro que no es un político, pero considera que eso es lo que necesita el gobierno actualmente, ya que cree que muchos de los actuales funcionarios no pelean realmente por los intereses de sus votantes. Es por eso que le adelantó a este medio de comunicación que estaría dispuesto a poner una pausa a su carrera deportiva en caso de resultar electo.

“Gracias a Dios tuve la fortuna de aprovechar las oportunidades que me ha dado este país. Trabajé durísimo para lograr mis metas. Soy hijo de migrantes, mi familia siempre fue gente trabajadora. Siempre recuerdo mi infancia, los días en que quería sacar adelante a mi familia. Logré ese ‘sueño americano’ y quiero pelear para que esas oportunidades que me dieron a mí se las den a cualquier otro joven que está en nuestro país”, mencionó.

Vargas concluyó la entrevista opinando que “el ‘sueño americano’ se nos está resbalando de las manos, si el gobierno sigue haciendo lo de ahora, ese ‘sueño americano’ ya no va a existir. Y ese ‘sueño americano’ es el que siempre hemos promovido en este país, eso es lo que quiero para los jóvenes, nada se viene fácil, pero si trabajamos duro podemos lograrlo”.