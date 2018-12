Joe Biden elogia a la UNLV ya que la facultad de derecho celebra 20 años

La única escuela de derecho de Nevada celebró su vigésimo aniversario con una gala el sábado por la noche en el Bellagio con el ex vicepresidente Joe Biden.

En 1998, la entonces nueva Escuela de Leyes William S. Boyd en la UNLV atrajo el interés de solo 463 solicitantes. La primer generación de 142 estudiantes trabajó en la antigua escuela primaria Paradise en Tropicana Avenue, al otro lado de la calle del campus principal.

Un avance rápido hasta mayo de 2018, y un total de 2 mil 385 estudiantes le obtuvieron un título de Juris Doctor de la institución, que se encuentra en el campus desde 2002 y ha aumentado considerablemente su presencia física.

“En el clima político de hoy, el sistema judicial ha estado bajo ataque”, dijo Biden a los más de 900 asistentes a la gala del aniversario número 20 de la escuela de leyes.

“Creo que estamos viendo un asalto directo a las mismas instituciones políticas que nos permiten mantener esta democracia vibrante”, anunció, llamando a los abogados los guardianes del sistema.

Biden también elogió el compromiso de la escuela de recaudar fondos para becas, que fue uno de los propósitos principales del evento. Sin una beca, dijo Biden, nunca hubiera podido asistir a la facultad de derecho de la Universidad de Syracuse.

“Tuvo un profundo impacto en mi vida y la cambió”, admitió. “Va a cambiar la vida de una gran cantidad de mujeres y hombres jóvenes que con suerte van a querer contribuir a su comunidad aquí en Las Vegas y Nevada”.

Antes de recibir a sus primeros académicos en otoño de 1998, Nevada era uno de los dos estados, junto con Alaska, sin una escuela de leyes, de acuerdo con una historia de la escuela de leyes compilada por la UNLV.

Pese a los múltiples estudios que instaron a una escuela de leyes, la idea no se concretó hasta fines de 1996, cuando el presidente de Boyd Gaming, Bill Boyd, prometió los $5 millones iniciales para el proyecto. Ahora, los graduados de la facultad de derecho de Boyd llegan a lo largo y ancho del mundo, incluyendo un graduado en Chile y uno en España, según estadísticas de egresados. La gran mayoría de los graduados, sin embargo, se quedan en Nevada, con mil 804 aún en el estado.

Principios humildes

Después de que la Facultad de Medicina de la UNR abriera sus puertas en 1969, el estado contrató a un agente externo para encargar un estudio de factibilidad para una escuela de derecho en Nevada, según la UNLV.

No se tomó ninguna medida respecto de ese informe, ni de otros dos, uno de 1980 y el otro de 1990, que llegaron a la misma conclusión.

En 1995, la Legislatura de Nevada aprobó una asignación de $500 mil para la planificación de la escuela de leyes. El momento coincidió con la contratación de la UNLV de su séptima y primer presidenta mujer, Carol Harter.

“Estaba tan entusiasmada con las oportunidades de construir una gran universidad en Las Vegas”, destacó Harter en una historia oral de la escuela de leyes publicada por la UNLV. “Aquí tenías esta importante ciudad enérgica del oeste que en ese momento tenía una buena institución de enseñanza, pero más allá de algunos académicos que habían investigado un poco, no había desarrollado el tipo de programas de poder que una universidad a menudo tiene y eso implica tanto una facultad de derecho como una de medicina, simplemente no hay duda de que todas las grandes universidades las tienen”.

Para 1997, la Legislatura aprobó los fondos para la escuela y el gobierno. Bob Miller firmó el proyecto de ley, que creó oficialmente la Facultad de Derecho William S. Boyd de la UNLV.

Después de una apretada línea de tiempo de 16 meses, la escuela abrió sus puertas a 142 estudiantes en agosto de 1998 dentro de la antigua Escuela Primaria Paradise, que solo se había cerrado con sus jóvenes académicos a mediados de junio.

“Comenzar en Paradise Elementary no me molestó en absoluto. De hecho, pasé por ahí y me entusiasmó el hecho de que todavía había un equipo en el patio de recreo en la escuela, realmente hasta poco antes de que comenzaran las clases”, comentó el presidente de la Asamblea de Nevada, Jason Frierson, en la historia oral de la escuela. Frierson, quien obtuvo una licenciatura de la UNR, fue parte de la clase inaugural en Boyd. “Pensé que no lo eliminarían y que sería un divertido calmante para el estrés”.

Manteniéndose al día con los tiempos

Becky Harris tenía una licenciatura en derecho cuando decidió participar en un nuevo programa de LL.M – Latin Legum Magister, o Master of Law en inglés – en Boyd. Lanzado en 2015, el programa de especialización en legislación y regulación de juegos se presenta como una oferta única en su clase.

En ese momento, Harris acababa de finalizar la sesión legislativa de 2015, donde el senador estatal republicano era el vicepresidente del comité judicial. Como abogada en ejercicio, tenía experiencia en leyes, pero descubrió que le faltaba la profundidad de conocimiento que deseaba cuando las cuentas de juego se aprobaron en el comité.

“Al instante supe que quería ser parte de eso”, aseveró sobre el anuncio del nuevo programa.

Ella formó parte de la clase inaugural, que comenzó en agosto de 2015 y completó el programa de 24 créditos unos 16 meses después.

En la Legislatura de 2017, Harris todavía era miembro del comité judicial, y la diferencia era de noche y día para ella, diciendo que lo que había aprendido en Boyd demostró ser “invaluable” y le permitió formular preguntas más matizadas sobre medidas relacionadas con los juegos de azar.

Es probable que su nueva credencial académica también la haya ayudado a hacer historia como la primera presidenta de la Junta de Control de Juegos de Nevada, un lugar al que el gobernador Brian Sandoval la nombró después de la sesión de 2017.

“Creo que es un compromiso con la educación avanzada, creo que fue un programa de estudios muy necesario en este estado”, admitió. “Creo que la comunidad cosechará los beneficios de esta inversión durante décadas”.