Joe Lombardo presenta su candidatura a gobernador en Carson City

El alguacil del Condado Clark, el republicano Joe Lombardo, habla a sus partidarios y a los medios de comunicación fuera del Capitolio del estado el lunes después de presentar su candidatura a gobernador. 14 de marzo de 2022 (Bill Dentzer/Las Vegas Review-Journal)

El alguacil del Condado Clark, Joe Lombardo, sale del Capitolio el lunes con su esposa, Donna, después de presentar su candidatura a gobernador ante la Secretaría de Estado. 14 de marzo de 2022 (Bill Dentzer/Las Vegas Review-Journal)

El alguacil del Condado Clark, Joe Lombardo, y el presidente del partido republicano estatal, Michael McDonald, en el vestíbulo de la oficina de la Secretaría de Estado, el lunes, antes de que Lombardo presentara su candidatura a gobernador, 14 de marzo de 2022. (Bill Dentzer/Las Vegas Review-Journal)

El alguacil del Condado Clark, Joe Lombardo, llenando los papeles en la oficina de la Secretaría de Estado el lunes para postularse como gobernador. 14 de marzo de 2022 (Bill Dentzer/Las Vegas Review-Journal)

CARSON CITY – El alguacil del Condado Clark, Joe Lombardo, presentó oficialmente los documentos para postularse como gobernador el lunes, convirtiéndose en el duodécimo candidato republicano en la carrera, y se espera que haya al menos uno más antes de que el periodo de presentación de candidatos finalice el viernes.

También se presentaron el lunes las siguientes candidaturas en el norte de Nevada: La de la senadora de Estados Unidos y ex fiscal general de Nevada, Catherine Cortez Masto, una demócrata que busca su segundo mandato y que podría enfrentarse a otro ex fiscal general, el republicano Adam Laxalt, en las elecciones generales.

Cortez Masto inició su campaña de reelección en un local del sindicato de trabajadores de la electricidad en Reno después de presentar su candidatura.

Lombardo dijo que hizo el viaje desde Las Vegas para presentar su candidatura en el Capitolio estatal para estar “en el asiento del gobierno estatal”.

“¿Por qué estamos hoy aquí? Porque Nevada necesita un cambio”, dijo en unas breves declaraciones tras completar el papeleo en la oficina de Secretaría de Estado con su esposa, Donna. “Personalmente creo que el liderazgo y la experiencia que aporto es muy importante para Nevada y para avanzar”.

El presidente del Partido Republicano (GOP) de Nevada, Michael McDonald, un viejo amigo, también asistió, al igual que otros dos alguaciles, Mike Allen, del Condado Humboldt, y Ken Furlong, de Carson City.

Lombardo lidera actualmente el campo republicano tanto en la recaudación de fondos como en las primeras encuestas, aunque está por detrás del gobernador demócrata Steve Sisolak en ambas áreas. Como presunto favorito, Lombardo recibe constantes críticas de sus oponentes del GOP, que discuten sus credenciales conservadoras y se burlan de sus razones para omitir los debates hasta la fecha. Lombardo dijo que participará en los debates después de que se cierre el periodo de presentación de candidaturas.

Los demócratas también han dirigido la mayoría de sus ataques al alguacil, que en 2017 estuvo al lado de Sisolak, entonces presidente de la Comisión del Condado Clark, mientras la zona respondía tras el tiroteo masivo del festival Route 91 Harvest el 1º de octubre de 2017.

“He sido muy comunicativo. Es lamentable que la gente piense que estoy evitando a la prensa durante este proceso y no es el caso”, dijo en respuesta a las preguntas del lunes. “Es decir, podría enumerar todas las diferentes entrevistas que he hecho, la divulgación que he realizado y los ocho años de acercamiento a la comunidad, y nunca he rehuido el discurso público ni la confrontación de los problemas tal y como se han presentado”.

En cuanto a sus credenciales conservadoras, Lombardo dijo que era un republicano de toda la vida. Señaló que un candidato -el alcalde de North Las Vegas, John Lee, al que no llamó por su nombre- había cambiado de partido para postularse como republicano.

Otros candidatos, dijo, “no han dado la cara por los valores conservadores con su historial de voto como parte del proceso, y yo sí. Siempre me he mantenido firme y he respetado los valores conservadores y el Partido Republicano”.

Además de Lee, otros de los principales candidatos del GOP son el ex senador de Estados Unidos Dean Heller, la concejala de Las Vegas Michele Fiore, el abogado Joey Gilbert, el veterano de las Fuerzas Aéreas Tom Heck, el capitalista de riesgo Guy Nohra y el cirujano Fred Simon.

Otras presentaciones

El lunes, en Reno, Cortez Masto apareció respaldada por los gremios de la construcción y los bomberos profesionales, pregonando su apoyo a la asistencia para la pandemia que ayudó a salvar los puestos de trabajo y a financiar mejoras en las infraestructuras, así como la ayuda federal para combatir los incendios forestales.

“Esta campaña es sobre una cosa: la gente de Nevada”, dijo en comentarios distribuidos por su campaña. “En este momento, estoy centrada en crear más puestos de trabajo, reducir los costos y mantener a los nevadenses seguros”.

También el lunes, el ex comisionado del Condado Clark, Tom Collins, se presentó para postularse como demócrata contra Sisolak en las primarias. Collins, que también sirvió en la Asamblea de Nevada, ha sido un crítico vocal de Sisolak en redes sociales. El lunes, el representante demócrata Steven Horsford también presentó su candidatura a la reelección para el 4º Distrito del Congreso.

“Hoy mismo presenté la documentación para estar en la papeleta. Hoy es un día monumental para nuestra campaña, y estamos un paso más cerca de mantener el color azul de Nevada”, dijo Horsford en un llamado de recaudación de fondos a sus partidarios. “Ahora que estamos en la papeleta, empieza el trabajo. Y la única manera de continuar nuestro trabajo es con el apoyo de este equipo de base que nos respalda en cada paso del camino”.

También el lunes, Chance Bonaventura, ayudante de la concejala de Las Vegas Michele Fiore, se presentó para postularse como republicano en el 4º Distrito.

El Tesorero del Estado, Zach Conine, que presentó su candidatura el primer día, obtuvo el lunes dos contrincantes en su carrera, el republicano Manny Kess y la miembro del Partido Americano Independiente Margaret Hendrickson.