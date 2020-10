Jóvenes de Las Vegas consideran que “nadie ganó el debate”

El presidente Donald Trump y el candidato presidencial demócrata, el ex-vicepresidente Joe Biden, intercambian puntos durante el primer debate presidencial el martes 29 de septiembre de 2020, en Case Western University and Cleveland Clinic, en Cleveland, Ohio. [Foto Morry Gash / AP, Pool]

Cynthia Ríos es una cantante local que ha tenido presentaciones en grupo o como solista en distintos escenarios de Las Vegas. [Foto Cortesía]

María Nieto es una joven que trabaja en una organización local dedicada a tratar asuntos que involucran a la comunidad hispana. [Foto Cortesía]

El primer debate presidencial se llevó a cabo el martes 29 de septiembre, y no fue el esperado, tanto el presidente Donald Trump como el ex-vicepresidente Joe Biden se interrumpieron mutuamente y se insultaron en reiteradas ocasiones. El moderador fue Chris Wallace, quien en ningún momento pudo poner orden entre los candidatos.

Las pocas ideas expresadas por ambos candidatos generaron reacciones entre la comunidad del sur de Nevada. Ya sea que tengan ideología liberal o conservadora, muchas personas consideran que no hubo un ganador en el primer debate.

“Dieron pocas soluciones, fue más un debate de ‘yo digo esto y tú dices esto’. Me hubiera gustado escuchar más soluciones en general, no se habló de migración. Estoy decepcionada con los dos candidatos por no tener soluciones, veo que el propósito de los debates es escuchar la forma de pensar de los candidatos y saber qué es lo que van a hacer, no solo pelear uno con el otro”, comentó María Nieto, una joven beneficiaria de DACA que, aunque no puede votar, desde hace tiempo ha trabajado arduamente para impulsar el registro de electores hispanos.

Por su parte, la cantante local Cynthia Ríos expresó que “el debate estuvo aburrido. No hubo ningún ganador y creo que también para el presidente Trump esto es normal, ya que hace conferencias de prensa todos los días y está acostumbrado a hablar sobre cómo mejorar al país”.

El manejo de la pandemia de COVID-19 fue uno de los temas más polémicos del debate. Biden acusó a Trump de no haber actuado adecuadamente, mientras que el presidente le respondía al candidato demócrata que él ni siquiera sabría qué hacer.

Sobre este tema, Ríos opinó que “es algo muy importante, estoy a favor del presidente porque siento que cuando pasan cosas hay riesgos y a veces la gente tiene que aceptar esos riesgos. Se tienen que poner reglas. Localmente, la misma alcaldesa Carolyn Goodman pidió abrir Las Vegas, no es la primera ni la última pandemia que hemos experimentado, entonces hay que darle la razón y los derechos a la gente porque uno sabe lo que es bueno y lo que no. Podemos hacerlo sin que el gobernador tenga que decirnos cómo funcionar y cómo mantenernos”.

Al respecto, Nieto consideró que “Biden tiene su propuesta, está prometiendo cosas y todavía no está en la oficina. Lo que hace Trump es dar promesas que honestamente han llegado ya muy tarde, la pandemia no fue tomada enserio cuando empezó. Aún así el presidente le echó la culpa a China, no se trata de culpar a otro país sino de reflexionar cómo Estados Unidos tomó en cuenta a la pandemia”.

Evidentemente el manejo de la pandemia de COVID-19 va ligado al tema económico, ya que los cierres de establecimientos no esenciales provocaron que millones de personas perdieran su empleos en todo el país, pero a la misma vez posiblemente generó que el número de infectados no fuera aún más alto.

Sobre este tema, Nieto agregó que “afortunadamente en Nevada sí se tomó enserio la pandemia, el gobernador Sisolak cerró el estado. Pero en muchos estados no se tomó tan enserio porque el presidente no lo tomó así, y es lo que nos ha llevado al nivel en donde estamos con el número de casos y muertes”.

No obstante, Ríos considera que el manejo a nivel nacional fue adecuado: “Estoy a favor del presidente Trump y no del candidato Biden… Biden se ve que es un poco débil y esa debilidad puede afectar mucho a un país, más a una economía tan grande como es la de Estados Unidos”.

La opinión de ambas entrevistadas es muy válida. Cynthia Ríos es una artista local que se ha visto afectada directamente por los cierres causados por la pandemia, mientras que María Nieto trabaja de cerca con la comunidad hispana gracias a su labor con la organización Mi Familia Vota.

Adicionalmente, El Tiempo le pidió a Ríos dar su opinión sobre las críticas que ha recibido el presidente Trump por supuestamente no condenar durante el debate el llamado “supremacismo blanco”.

“Creo que Trump hizo lo correcto en no condenar a la gente, ¿Por qué va a generalizar algo que no es concreto? La pregunta fue queriéndolo hacer racista, desafortunadamente la gente demócrata o los más liberales quieren provocar. Mucha gente se olvida de que el presidente no solamente ha estado en el debate, siempre hace conferencias de prensa, entonces eso él ya lo ha dicho y ¿Por qué va a estar repitiendo la misma historia? Es una pérdida de tiempo”, respondió Ríos.

