Juez confirma decisión de desestimar sesgo sobre un proyecto de desarrollo en Las Vegas

Un juez federal no reconsiderará un fallo de diciembre que desestimó una demanda que acusaba a dos funcionarios electos de Las Vegas de sesgo “notable” hacia una propuesta de desarrollo residencial en el difunto campo de golf Badlands.

El desarrollador Yohan Lowie y sus compañías, quienes fueron demandantes, no demostraron que tienen un “interés de propiedad protegido” para desarrollar la zona, el juez de distrito James C. Mahan dictaminó el 2 de mayo al defender su decisión anterior.

Lowie, director general de EHB Cos., había demandado al concejal Bob Coffin y al entonces concejal Steve Seroka, quienes se oponen al desarrollo planificado, por presuntamente violar las cláusulas de igual proceso de protección y de debido proceso en virtud de las constituciones de los EE. UU. y Nevada.

Después de que Mahan desestimara las reclamaciones en diciembre, los abogados de Lowie solicitaron a Mahan que reconsiderara las reclamaciones procesales de debido proceso.

Coffin y Seroka fueron acusados ​​de encabezar un trato injusto y arbitrario hacia la propuesta estancada de construir viviendas en parte de la propiedad de 250 acres. La parcela está dividida en zonas para residencias unifamiliares y se teje a través de la comunidad de Queensridge en el oeste de Las Vegas.

Coffin también había sido acusado de comportamiento antisemita y los demandantes apuntaban a una reunión del consejo en la que Coffin comentó que Lowie, quien es de ascendencia judía, estaba tratando a los residentes de Queensridge como “una banda de palestinos ingobernables”. Después del fallo de diciembre, Coffin dijo se sintió “un poco aliviado”, calificando la experiencia de “horrible” y notando que nunca antes había sido tan acusado.

“Es frustrante porque sé que al final esta será la conclusión final”, mencionó Coffin el lunes. “Pero, ¿cómo recuperar su reputación?”

Coffin agregó que creía que los abogados de Lowie probablemente apelarían.

También compartió la noticia en Twitter y escribió que Mahan “ha fallado en contra de los propietarios de Badlands en su afirmación falsa y calumniosa de que soy antisemita. El juez confirmó su fallo de diciembre contra el desarrollador de bolsas de dinero Yohan Lowie y sus partidarios más ricos”.

INNOCENT! Once again Federal Judge Mahan has ruled against the Badlands owners on their fake, slanderous claim that I am anti-Semitic. The Judge upheld his December ruling against moneybag developer Yohan Lowie and his wealthier backers. Of, course, they will appeal this too. 1/2

2/2 INNOCENT Part Dos. Will the greedy Badlands owner continue to waste his backer's money? Why not? Got lots. And, the City of Las Vegas taxpayers will shoulder the expense of defense as they are paying for the other 8 baseless lawsuits against you and I.

— Bob Coffin (@Coffin4Council) May 6, 2019