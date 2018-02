Juez niega solicitud de la policía para sancionar al Las Vegas Review-Journal

Jueza Elissa F. Cadish. (Brett Le Blanc/Las Vegas Review-Journal)

Un juez negó el martes una solicitud del Departamento de Policía Metropolitana para multar al Las Vegas Review-Journal por publicar el nombre de un hombre que ahora enfrenta cargos federales en relación con el tiroteo masivo del 1 de octubre.

“¿Qué diferencia hay en este punto?”, Preguntó el juez de distrito Elissa Cadish. “Desafortunadamente, no es donde yo quería estar, como sabes. Pero aquí es donde estamos”.

El hombre, Douglas Haig, fue identificado en un documento de la policía Metropolitana publicado en el periódico en enero. El nombre de Haig se incluyó en una de las dos frases que se suponía que estaban redactadas.

Unas cinco horas después de que el documento fuera entregado al Review-Journal, Cadish convocó una audiencia para tratar lo que ella denominó “supervisión” al publicar el nombre. Para entonces, el Review-Journal ya había identificado a Haig en su sitio web como una “persona de interés” en la investigación del tiroteo.

“Sabían que eran la única agencia de noticias que tenía esta información específica, y aprovecharon específicamente el error de este tribunal y lo publicaron porque eran la única agencia de noticias en los Estados Unidos que tendría esa historia”, dijo Jackie Nichols, abogado de la Policía Metropolitana, argumentó.

Nichols también pidió que se le ordene al periódico que pague los honorarios legales del Departamento de Policía. Cadish negó la solicitud.

La Policía Metropolitana originalmente argumentó que el nombre de Haig debe ser redactado por temor a daño físico y debido a una investigación pendiente.

“No le ha ocurrido ningún daño”, dijo la abogada del periódico, Maggie McLetchie. “Ha sido acusado federalmente”.

McLetchie también argumentó que, luego de que se publicara el nombre de Haig, el Review-Journal contactó inmediatamente al alguacil del condado de Clark, Joe Lombardo, quien le dijo al periódico: “Si lo tiene, publíquelo”.

“La idea de que algo terrible sucedió, que este segundo sospechoso ha sufrido y RJ ahora tiene que pagar para ello, simplemente no creo que sea soportable”, dijo McLetchie.

Después de que el periódico publicara el nombre de Haig, el hombre de Arizona se identificó ante una pandilla de reporteros fuera de su casa como “el tipo que vendió municiones a Stephen Paddock”. Más tarde esa semana, Haig fue acusado de conspiración para fabricar y vender municiones perforantes sin una licencia.

“Siguen diciendo una y otra vez en los informes que quieren castigarnos”, dijo McLetchie sobre la Policía Metropolitana. “Entiendo que estén frustrados con cómo sucedió esto, pero no pueden castigar al Review-Journal por publicar información veraz y obtenida legalmente”.

Antes de que Cadish anunciara su decisión, señaló que Haig aún enfrenta cargos después de que el Review-Journal lo identificara, aunque “antes de lo que el gobierno había querido o deseado”.

“Si bien no me gustó que el Review-Journal no devuelva el documento y elija publicar el nombre, no creo que pueda encontrar el Review-Journal en desacato a este tribunal porque no creo que haya violado un orden que estaba en su lugar en el momento”, dijo el juez, y agregó que” desafortunadamente, fue el propio error de la corte, divulgando inadvertidamente esa página que no tenía una de las dos redacciones “.

Póngase en contacto con Rachel Crosby en rcrosby@reviewjournal.com o llame al 702-477-8301. Siga a @rachelacrosby en Twitter.