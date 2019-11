Jugador de apuestas gana 2.2 mdd en el Strip de Las Vegas

Para un jugador de máquinas tragamonedas, las imágenes que se alinearon no fueron un espejismo.

Un jugador de la Rueda de la Fortuna Triple Red Hot Bells en The Mirage convirtió una apuesta de cinco dólares en $2,218,046.41, según la vocera de International Game Technology, Kelley Waynert.

El giro ganador se alineó a las 8:10 a.m. del viernes.

Esta es la segunda gran victoria en una máquina de la Rueda de la Fortuna este mes en el sur de Nevada. Un jugador logró ganar 257 mil 221.73 dólares en una Wheel of Fortune Triple Double Emeralds de 25 centavos el 5 de noviembre.

Alrededor del Valle de Las Vegas

Stacy de Tennessee ganó 10 mil dólares en Dragon Link en Binion’s.

#Congratulations to #lucky Binion’s #jackpot #winner Stacy for winning a cool $10,346.02!!!!! Stacy and her husband are here from Tennessee and came downtown to see what it has to offer. Stacy sat down at a #DragonLink #slotmachine and is walking away with cold, hard cash! pic.twitter.com/uNTYaywzp7

— Binion's (@BinionsLV) November 18, 2019