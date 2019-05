Jugador gana premio mayor de 1.8 mdd en casino del Strip de Las Vegas

Un jugador de tragamonedas en The Venetian obtuvo 1.8 millones de razones para amar a Las Vegas.

El jugador, quien eligió permanecer en el anonimato, jugó en la máquina progresiva de la Rueda de la Fortuna de un dólar para ganar un millón 883 mil 896.27 dólares.

Las ruedas ganadoras golpearon justo antes de las 3:10 a.m. del sábado, según un portavoz de International Game Technology.

