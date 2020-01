Julio César Galicia combina sus dos pasiones, los animales y la construcción

Julio César Galicia ha construido una “Catedral Canina” y trabaja en la réplica del Palacio Nacional de México y de las “Torres Gemelas”. Jueves 2 de enero de 2020 en “Galicia Dog House”. Foto Anthony Avellaneda / El Tiempo.

La “Catedral Canina”, construida por Julio César Galicia, muestra detalles originales y su elaboración costó cerca de $17,000. Jueves 2 de enero de 2020 en “Galicia Dog House”. Foto Anthony Avellaneda / El Tiempo.

La réplica del Palacio Nacional de México, creado por Julio César Galicia, está en construcción y podrá alojar a más de 10 perros. Jueves 2 de enero de 2020 en “Galicia Dog House”. Foto Anthony Avellaneda / El Tiempo.

Julio César Galicia avanzó en la construcción de la primera de las “Torres Gemelas”, dedicadas como casas para gatos. Jueves 2 de enero de 2020 en “Galicia Dog House”. FFoto Anthony Avellaneda / El Tiempo.

En 2016, El Tiempo presentó por primera vez y en exclusiva la historia de Julio César Galicia, un inmigrante mexicano que ha destacado por su originalidad al crear casas para perro muy particulares. Su primera gran obra fue la elaboración de la “Casa Blanca Canina”, la cual fue publicada en las páginas de este periódico, llamando la atención de otros medios de comunicación a nivel local e incluso nacional.

Durante todo este tiempo Galicia ha seguido trabajando en el ámbito de la construcción, pero dedica gran parte de su tiempo libre para crear casas para perro de diferentes tamaños. Recientemente terminó la construcción de la “Catedral Canina” y continuará en este 2020 con otros grandes proyectos como lo son la réplica de las “Torres Gemelas” y del Palacio Nacional de México, los cuales ya tiene avanzados.

“Hice la ‘catedral’ con ideas de diferentes catedrales del mundo. Empecé por la catedral de Italia y de ahí seguí viendo las de otros países como Ecuador, Egipto, Venezuela y México. Mi idea es hacer los edificios más históricos del mundo. Creo que la catedral es un edificio histórico y no creo que tenga nada de malo hacer una catedral para perros, existen en las páginas de internet”, comentó Galicia, quien desde hace muchos años radica en Las Vegas.

Julio aseveró que hacer este tipo de construcciones para los “peludos” no es un pasatiempo, ya que lo toma como un segundo trabajo. Por tal motivo, ha fundado su empresa “Galicia Dog House” para que el público pueda identificar su labor. Sin embargo, aseguró que en este momento no piensa en vender sus obras, si no en tener la oportunidad de compartirlas por medio de eventos.

“En la ‘catedral’ gasté $17,000, no alcanzó el costo de la ‘Casa Blanca’ que fue de $22,000. Eso es solo de material, todo lo que he estudiado para construir un edificio y el tiempo de dedicación no está incluido, la construcción de la ‘catedral’ me tomó poco más de un año”, acotó Galicia.

La “Catedral Canina” tiene capacidad para alojar a cinco perros chicos o dos grandes. Sus otras dos obras en proceso serán más amplias, la réplica de las “Torres Gemelas” será dedicada para gatos debido a su altura (8 pies) y a que en su interior se instalaran artefactos para estos felinos, ahí podrán dormir más 30 animales de este tipo (en cada una). Mientras que la réplica del Palacio Nacional de México podría tener cupo para siete perros grandes o hasta más de 15 de tamaño chico.

“En total de las dos torres aproximadamente invertiré $15,000. Incluye todo lo que se veía en el exterior de las ‘Torres Gemelas’, incluyendo la cantidad de ventanas. En el palacio ya llevo como $7,000 en material y mano de obra, pero espero terminarlo con unos $30,000, espero no pasarme. Mide ocho por 10 pies, lleva más trabajo que la ‘Casa Blanca’, tiene más detalles, y va a llevar todo lo que tiene el Palacio Nacional de la Ciudad de México, incluyendo fotografías de los presidentes”, mencionó Galicia.

Julio también construye casas para perro de modelos más sencillos, algunas las ha puesto en venta para ayudarse a costear la realización de sus proyectos más grandes. Pero también ha demostrado tener un gran afecto por los animales y ha donado casas a organizaciones y refugios de protección animal.

“Tengo casas que quiero dar a una organización que tenga un refugio para perros. Ahora que hace mucho frío, mis casas no necesitan tener calefacción adentro, ya que tienen luz e insolación. A veces los perros están afuera y sufren de frio, entonces son perfectas para ellos. Las casas más grandes tienen aire acondicionado”, explicó Galicia y agregó que los materiales que utiliza son los mismos que se emplean para construir casas para humanos.

Hasta el momento, Julio solo ha expuesto en eventos públicos la “Casa Blanca Canina”, pero compartió con El Tiempo que su “Sueño Americano” es poder llevar todas sus grandes creaciones a reconocidos eventos que se realizan a nivel nacional.

“Mi idea es poder llevarlas a Pasadena al ‘Desfile de las Rosas’, que estén en escuelas, que les hablen a los niños de la historia, por ejemplo de la Casa Blanca. Quiero poder estar en cualquier evento que me inviten”, expresó Galicia.

Sobre la “Casa Blanca Canina”, el constructor mexicano concluyó que “la gente me pregunta que quién la construyó, se sorprenden y vienen a verla aquí a mi casa. Hay gente que trae a niños autistas y me han dicho que para ellos es bueno mostrarles lo que yo hago, ya que son trabajos con detalles”.

Para conocer más sobre el trabajo de Julio César Galicia, visite sus redes sociales:

www.instagram.com/galiciadoghouse

www.facebook.com/GaliciaDogHouse