Julio César Galicia presenta su nueva obra, la replica del Palacio Nacional de México

Julio César Galicia posa para un retrato frente a su nueva obra, una réplica del Palacio de Gobierno de México. Viernes 3 de diciembre de 2021 en Las Vegas. [Foto Anthony Avellaneda / El Tiempo]

El perro “Travieso” realiza el primer recorrido por el interior de la réplica del Palacio de Gobierno de México para mascotas. Viernes 3 de diciembre de 2021 en Las Vegas. [Foto Anthony Avellaneda / El Tiempo]

La réplica del Palacio de Gobierno de México, creada por Julio César Galicia, fue construida con los mismos materiales con los que se edifica una casa para personas. Viernes 3 de diciembre de 2021 en Las Vegas. [Foto Anthony Avellaneda / El Tiempo]

La réplica del Palacio de Gobierno de México, creada por Julio César Galicia, tiene capacidad para albergar hasta 20 gatos o perros pequeños. Viernes 3 de diciembre de 2021 en Las Vegas. [Foto Anthony Avellaneda / El Tiempo]

Conocido por construir réplicas de edificios históricos en estilos de casas para mascotas, el mexicano Julio César Galicia ahora ha sorprendido a muchos en las redes sociales con la publicación de sus primeros videos y fotografías de su nueva obra, el Palacio Nacional de México.

“La idea surge a partir de que Andrés Manuel López Obrador tomó posesión como presidente (de México), vi el evento que se efectuó en el zócalo y pensé que debía hacer el palacio lo más pronto posible. Antes, con los gobernantes que teníamos, ni ganas de hacer alguna réplica de México”, comentó Galicia durante una reunión con El Tiempo.

Como oficio, este mexicano se dedica a la construcción; pero como pasión, desde hace varios años ha dedicado gran parte de su tiempo a realizar más de 200 modelos diferentes de casas para perros y gatos, además de apoyar causas a beneficio de los animales. Para lo cual fundó la compañía Galicia Dog House.

La nueva obra, de tres piezas, tiene una dimensión de 8×10 pies y ha sido construida con los mismos materiales con los que se edifica una casa normal para personas. Aunque Galicia no ha tenido la oportunidad de visitar el Palacio Nacional de la Ciudad de México, expresó que “he tenido que estudiar mucho, ver las redes sociales, todo donde aparezcan imágenes del palacio. Me meto mucho a la página del gobierno, ya que ahí hay muchas fotos”.

La elaboración de este proyecto ha llevado casi dos años y medio, similar al tiempo de trabajo que Galicia invirtió en construir la Casa Blanca Canina en 2016. Sin embargo, reconoció que el reto de elaborar una réplica del Palacio Nacional ha sido aún mayor.

“Todo se me ha hecho difícil. Todo es mucho más complicado que la Casa Blanca, porque este es un palacio antiguo en el que hicieron muchas cosas de piedra, lo cual es diferente a hacer figuras de madera”, dijo Galicia, añadiendo que el interior del palacio contiene fotografías de presidentes mexicanos, revolucionarios, personajes históricos y periodistas.

“Ha salido muy caro, debo trabajar mucho en la construcción para poder invertir en el palacio. Pero he tenido mucho trabajo en la construcción y he tenido que decirles a los clientes que busquen a alguien más o me esperen”, agregó.

Durante los últimos cuatro meses, Galicia ha invertido hasta 15 horas diarias de trabajo en la creación de dicha obra. Ante esto, El Tiempo preguntó: ¿Por qué darle prioridad a este proyecto sobre tu trabajo remunerado?

“Porque esto es lo que quiero hacer. Quiero que llegue un momento donde ya no tenga que trabajar en la construcción, quiero dedicarme a eventos y tener patrocinadores, porque cada salida de una de mis casas es costosa, sobre todo salir de Las Vegas”, respondió.

Otros de los grandes trabajos de Galicia, que en su momento también fueron dados a conocer primero por El Tiempo, han sido la ya mencionada réplica de la Casa Blanca, una réplica de las Torres Gemelas y una atractiva catedral. Por tal motivo, surgió la pregunta: ¿Esas obras están a la venta?

“Por el momento no, así me ofrezcan lo que me ofrezcan. No lo vendo porque no creo que lo vuelva a repetir, haré otras cosas. El palacio lo quiero llevar primero a diferentes eventos”, concluyó Galicia.

La réplica en casa para mascotas del Palacio Nacional de México tiene capacidad para albergar hasta 20 gatos o perros pequeños.