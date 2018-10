Justa retribución a la comunidad

“Una inspiración para mí, en la trinchera de la escuela, fue Rodolfo, un individuo que siempre mantuvo una actitud de solidaridad”, dijo Edgar Flores sobre su socio en la firma legal que puso ya, la primera piedra. Martes 25 de septiembre de 2018, en Eastern y Washington. Foto Frank Alejandre / El Tiempo.

Cassandra Muñoz, entregó un reconocimiento en representación de la congresista Dina Titus. Martes 25 de septiembre de 2018, en Eastern y Washington. Foto Frank Alejandre / El Tiempo.

Los jóvenes abogados agradecieron a profesores de la Facultad de Leyes de UNLV. Martes 25 de septiembre de 2018, en Eastern y Washington. Foto Frank Alejandre / El Tiempo.

Ceremonia de la “primera palada” del edificio. Martes 25 de septiembre de 2018, en Eastern y Washington. Foto Frank Alejandre / El Tiempo.

La esquina sureste de las avenidas Eastern y Washington, en pleno “corazón” del barrio hispano, estuvo vacante por algunos meses y allí quedó inconclusa una clínica de servicios médicos que la recesión económica dejó en obra negra.

Luego de un exhaustivo análisis, que tuvo como punta de lanza el deseo de servir a una comunidad, los abogados Rodolfo González y Edgar Flores, han apostado por un edificio que sirva de apoyo legal y soporte para gente de escasos recursos económicos.

Ambos abogados son egresados de la escuela de leyes William S. Boyd, de la Universidad de Nevada Las Vegas. Ambos tienen raíces humildes y saben de las necesidades más imperiosas para una familia latina.

“La educación fue mi salvación y hoy sienta las bases de mi futuro. Los problemas que le di a mis padres a medida que crecía, hoy me brindan una perspectiva única, que nunca me permitirá olvidar todo lo que hay que resolver en esta comunidad. Nací y crecí en esta hermosa ciudad y estoy dispuesto a trabajar incansablemente por mi comunidad”, dijo el también asambleísta por el Distrito 28, Edgar Flores, en la ceremonia de corte inaugural.

El primer orador de la tarde fue el actual concejal por el Distrito 3, Bob Coffin, quien fue precedido por el presidente de la Cámara Latina de Comercio, Peter Guzmán, quienes destacaron la importancia de tener un edificio que proporcione asesoría a la gente en el barrio latino.

Al tiempo que presentaba a sus colegas del Caucus de Legisladores Hispanos de Nevada, Dina Neal y Tick Segerblom, la asambleísta por el Distrito 11, Olivia Díaz, acotó que, “estoy emocionada de ver el inicio, la materialización de un sueño largamente anhelado por estos dos jóvenes abogados, aquí, justo en el Distrito 11. Estoy segura de que sus raíces hispanas les orientarán sobre la mejor manera de ayudar a la gente en el barrio, les agradezco la inversión y por creer en esta comunidad”.

Entregaron proclamas representantes de funcionarios electos de Nevada: oficina de la senadora Catherine Cortéz Masto, oficina de la congresista Jacky Rosen, oficina del congresista Rubén Kihuen y de la oficina de la congresista Dina Titus.

“Estoy muy contento de tener conmigo a mi padre, desde niño me enseñó a valorar el trabajo de la gente, la importancia de la escuela en la vida y la responsabilidad de seguir luchando siempre por ser mejor persona. Por ejemplo, me llevaba al swapmeet de Las Vegas Boulevard North y Pecos para ‘bolearle’ las botas a mis paisanos; luego me llevó al King Ranch Market para que le ayudara a la gente con su mandado, eran viajes muy tardados para ir a las ‘chambas’. Un día me corté un dedo trabajando de lavaplatos en un restaurante”, compartió Flores sobre su constante lucha por superase junto a su familia.

Por lo pronto, la construcción ya dio inicio, y como se dijo anteriormente, se espera que el proyecto beneficie a familias inmigrantes de escasos recursos.