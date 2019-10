La alcaldesa de Las Vegas, Carolyn Goodman, comparte la historia de su lucha contra el cáncer

La alcaldesa Carolyn Goodman habla sobre su reciente y pasado viaje con el cáncer en el Ayuntamiento de Las Vegas, el 16 de septiembre de 2019. (Elizabeth Page Brumley / Las Vegas Review-Journal @EliPagePhoto)

Para la alcaldesa de Las Vegas, Carolyn Goodman, la peor parte de su segundo diagnóstico de cáncer de mama no fue decirle a sus cuatro hijos que estaba enferma nuevamente una década después de su primer diagnóstico.

No fue la infección durante la quimioterapia lo que la hizo tan débil que no podía ponerse de pie, y mucho menos asistir a su propia fiesta de reelección.

Y no fue el hecho de perder su cabello, su energía y horas a la vez sentada en una silla mientras un cóctel de quimioterapia goteaba en sus venas.

Fue el miedo a lo desconocido lo que vino cuando supo que estaba enferma, pero no lo enferma que estaba. El miedo que la envolvió en el intervalo entre el diagnóstico inicial y el pronóstico, antes de que sus médicos pudieran decirle si el cáncer se había diseminado y hasta qué punto.

Goodman, de 80 años, recuerda haberse preguntado: “¿Tengo un mes para vivir? ¿Dónde está en mi cuerpo?” Mientras estaba acostada en la cama por la noche.

“La ansiedad que experimentas en ese momento es probablemente la peor parte de todo”, mencionó la alcaldesa en su primera entrevista extendida sobre su tratamiento y recuperación del cáncer desde su diagnóstico en enero.

“No estaba lista para pasar al siguiente nivel”, dijo Goodman, quien temía que muriera. “Tengo cuatro hermosos hijos que están casados, seis nietos, una hermana y una familia extensa. Pero lo más importante, tengo al hombre con el que he estado casado durante 57 años, y somos como una sola alma juntos. No sabe cómo cambiar una bombilla, arreglar un aspersor, poner una foto en la pared o cocinar. Bueno, puede hacer algunas comidas, pero esa fue mi mayor preocupación”.

Óscar Goodman, quien precedió a su esposa como alcalde, dijo que “no podía respirar” cuando escuchó el diagnóstico.

“La amo más que a la vida misma”, confesó en una entrevista telefónica. “Es una preocupación mutua”.

“Interruptor activado”

Carolyn Goodman comentó que una vez que supo la “verdad total” de su enfermedad, un “interruptor se activó” que cambió su enfoque y alivió su ansiedad.

“Sabía que tenía un trabajo por hacer, dirigir una ciudad, hacerla lo mejor posible, y ser lo más eficaz posible”, reveló la alcaldesa.

“Soy una persona muy práctica”, continuó. “Quiero hechos y quiero la verdad. La verdad es extremadamente importante para mí, casi hasta el punto de la enfermedad. Dime la verdad y puedo manejarlo”.

Cuando los hechos quedaron claros, Goodman se enteró de que tenía un crecimiento canceroso de dos centímetros en su seno derecho, y había cáncer en un ganglio linfático en su axila derecha, informó la doctora Karen Jacks, oncóloga médica de Goodman en los Centros Integrales de Cáncer de Nevada, al Las Vegas Review-Journal en una entrevista separada.

En 2009, Goodman había sido diagnosticada con un tipo de cáncer de seno que crece en respuesta al estrógeno. El cáncer en etapa uno en su seno izquierdo fue tratado con cirugía, una tumorectomía, que extirpa el tumor pero no todo el seno, junto con radiación y cinco años de terapia antiestrógeno, explicó Jacks.

Esta vez, Goodman encontró un pequeño bulto durante un autoexamen menos de un año después de su última mamografía. Al principio no estaba particularmente preocupada, pero adelantó su chequeo anual antes de la temporada de campaña.

Cuando Jacks vio a su paciente, sintió la masa y envió a Goodman “para un estudio de diagnóstico, una ecografía y todas esas cosas que van junto con descubrir qué está pasando con un paciente”.

Las pruebas determinaron que se trataba de un cáncer de mama en etapa dos, lo que significaba que todavía estaba en una etapa temprana. Pero fue un cáncer de mama triple negativo, un tipo potencialmente agresivo que no es alimentado por estrógenos, progesterona o una proteína llamada HER2. Afortunadamente, el cáncer solo se había diseminado a un ganglio linfático.

Apoyándose en la familia

La lucha contra el cáncer se convirtió rápidamente en un asunto familiar.

“Fue compasivo, amable, alentador”, describió Goodman sobre su esposo, un ex abogado defensor de figuras del crimen organizado que quizás es mejor conocido por ser alegre, controvertido e implacable.

“Podía quedarse callado, todo lo que necesitaba”, agregó.

“El señor Goodman estuvo allí en cada paso del camino”, recordó Jacks. “En cada cita él estaba allí, sosteniendo su mano”.

La alcaldesa confesó que “le rompió el corazón” contarle a sus hijos adultos, una hija y tres hombres, uno de ellos médico oncólogo en los Centros Integrales de Cáncer, sobre su diagnóstico.

“No me importa la edad que tengan, todavía son tus hijos”, subrayó.

Goodman recibió la noticia de que tenía cáncer y que necesitaría más exámenes el 10 de enero, el día de su discurso sobre el estado de la ciudad. A fines de enero, comenzó a recibir quimioterapia.

“Me sentí muy segura del equipo que tenía y del plan”, recalcó.

En parte debido al ganglio linfático canceroso, el plan de tratamiento de Goodman incluyó quimioterapia antes de la cirugía. “Queríamos abordarlo de manera muy agresiva”, complementó Jacks.

Jacks trató a Goodman con cuatro ciclos de quimioterapia, que reducen los tumores al atacar las células que se dividen rápidamente, como las células cancerosas, pero también afecta las células ciliadas. La hija de Goodman, Cara, comenzó a investigar el “tapado en frío”, un proceso en el que el paciente usa una gorra con forma de casco con gel refrigerante que enfría el cuero cabelludo antes, durante y después de una sesión de quimioterapia. Para algunos pacientes, el proceso reduce la pérdida de cabello y el impacto en el cuero cabelludo.

Cara ayudó a su madre a protegerse del frío durante su tratamiento, pero la alcaldesa aún perdió la mayor parte de su cabello.

“A medida que mi cabello comenzó a crecer, le atribuí que lo hizo”, señaló la alcaldesa.

Goodman indicó que una cosa que la “sorprendió totalmente” durante su tratamiento fue que su cabello comenzó a caerse exactamente el día 17 de quimioterapia, tal como se predijo. Ella comentó que comenzó a usar pelucas, y la idea de comprarlas se convirtió en una mordaza para su esposo.

“Oscar dijo: ‘¿Podrías comprarme un tupé?’… Eso se convirtió en algo divertido. Se volvió positivo en lugar de negativo. Me preguntó el otro día: ‘¿Qué le pasó a esa peluca que me ibas a comprar?’, le respondí: ‘Bueno, en realidad no la he buscado. ¿Qué color quieres? ¿Quieres una bonita peluca larga?’”

El fracaso no es una opción

Goodman, quien fue elegida alcaldesa por primera vez en 2011 después del tercer mandato de su esposo, reveló que discutió con Jacks sobre si era recomendable trabajar en un tercer mandato. Jacks contestó que no había razón para que no lo hiciera y muchas razones por las que sí.

“El objetivo final de la alcaldesa Goodman era seguir siendo sirviendo a Las Vegas”, enfatizó Jacks. “Le dije que lo superaríamos. No vi ninguna razón por la que no pudiera postularse para otro mandato. Tener un objetivo y tener algo que esperar en el otro extremo es extremadamente útil para los pacientes. Realmente creo que a los pacientes en su estado de ánimo normal y en su estado de realizar actividades normalmente, les va mucho mejor que aquellos que simplemente se sientan y piensan en lo que les está pasando”.

Jacks elogia a Goodman por mostrar fortaleza mental. “No había duda de que ella iba a hacer esto y superarlo. El fracaso no era una opción, la complicación no era una opción, dejar de lado lo que hace a diario no era una opción”.

Pese a su mentalidad positiva, Goodman encontró una complicación en su cuarta ronda de quimioterapia, una que limitó su actividad durante varias semanas.

Desarrolló una infección del tracto urinario que la llevó al hospital durante unos días, donde recibió antibióticos vía intravenosa, informó Jacks. “Fue lo suficientemente grave como para que la metiera en el hospital y la vigilara muy, muy de cerca”.

La quimioterapia suprime el sistema inmunológico, lo que hace que sea más difícil combatir la infección, por lo que Goodman “necesitaba estar en casa durante unas semanas para recuperarse porque estaba enferma y, además, fatigada por la quimioterapia”, señaló Jacks.

Goodman recordó haber perdido tres semanas de trabajo. “Las piernas ni mis brazos me funcionaban”, notificó. “Apenas y me podía apoyar”.

El momento fue tal que Goodman no pudo asistir a su propia fiesta nocturna el 2 de abril, cuando ganó su tercer mandato.

“Totalmente bendecida”

La quimioterapia, una vez cada tres semanas durante tres a tres horas y media, comenzó a fines de enero y se completó en mayo. El siguiente paso en el tratamiento fue la cirugía realizada por la doctora Josette Spotts, una lumpectomía y extirpación del ganglio linfático involucrado.

“Descubrimos al momento de la cirugía que la quimioterapia había funcionado tremendamente bien y que no había signos de cáncer”, apuntó Jacks. “Fue una gran llamada telefónica por hacerle. Ella estaba absolutamente eufórica”.

“Fui totalmente bendecida”, aseveró Goodman.

El doctor Raúl Meoz luego trató a Goodman con un curso de radiación en el seno derecho y la axila para eliminar las células cancerosas persistentes. La radiación se realizó cinco días a la semana durante seis semanas y media. Cada sesión tomó unos cinco minutos.

El tratamiento de Goodman se completó en agosto. Por ahora, seguirá viendo a Jacks una vez cada tres meses. Después de un par de años, las citas se reducirán a cada seis meses.

“Tenía un cáncer de seno en etapa temprana tratado completamente con quimioterapia”, enunció Jacks. “Debería de irle muy bien. Si analizamos tumores que responden de la misma manera que los suyos, la supervivencia sin enfermedad a los cinco años es del 85 por ciento. No es probable que sufra una recurrencia”.

Goodman aseveró que quería compartir su historia durante el Mes de Concientización sobre el Cáncer de Mama para proporcionar un ejemplo de una historia de éxito médico en Las Vegas, una en la que recibió tratamiento “de una manera muy compasiva pero exhaustiva” sin salir del Valle de Las Vegas.

“No tuve que correr a California ni al este”, anunció Goodman, hija de un obstetra-ginecólogo de la ciudad de Nueva York. Ella se enorgullece de su papel en la construcción de un distrito médico en Las Vegas y en la creciente reputación médica de la ciudad. Señaló una ventana en su oficina del Ayuntamiento al Centro Lou Ruvo de Cleveland Clinic para la Salud Cerebral como ejemplo.

“Me criaron con la tradición de que, cuando escuchas la palabra ‘C’, estás en una situación imposible”, relató Óscar Goodman. “Desde entonces, he aprendido que con su actitud, con su gran cuidado por parte de Comprehensive Cancer y los médicos de allí, y su disposición a hacer todo lo necesario para vencerlo, puede ser vencido”.

El ex alcalde también cree que la preocupación genuina, los buenos deseos y las oraciones de los miembros de la comunidad hicieron la diferencia.

“Cuando les avisé que ya no tenía cáncer, sus rostros comenzaron a brillar, como si a ellos también les hubiera pasado algo bueno”, concluyó.