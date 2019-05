La amenaza arancelaria de Trump pone a las empresas estadounidenses en un rápido fuego cruzado

El anuncio sorpresa del presidente Donald Trump de una tarifa escalada del régimen arancelario en contra de México provocó que casi todos los sectores económicos de los Estados Unidos golpearan a las empresas estadounidenses que venden automóviles o manejan ferrocarriles, cultivan verduras o construyen infraestructura eléctrica.

El jueves por la noche, Trump anunció que está aplicando un arancel del cinco por ciento a todas las importaciones mexicanas, a partir del 10 de junio, para presionar al país para que haga más para reprimir el aumento de migrantes centroamericanos que intentan cruzar la frontera de los Estados Unidos.

Comentó que el porcentaje aumentará gradualmente, hasta un 25 por ciento, “hasta que se resuelva el problema de la inmigración ilegal”.

Mexico has taken advantage of the United States for decades. Because of the Dems, our Immigration Laws are BAD. Mexico makes a FORTUNE from the U.S., have for decades, they can easily fix this problem. Time for them to finally do what must be done!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 31, 2019