La comunidad boliviana de Las Vegas expresa su alegría por caída de líder indígena

“Vamos a llevar la Biblia al Palacio del Quemado, fueron 21 días de represalia, pero gracias a Dios, valieron la pena”, dijo Freddy Chávez al conocer la renuncia de Evo Morales a la presidencia de Bolivia. En la foto con Carmen Rivero. Martes 12 de noviembre de 2019 en Las Vegas. Foto Frank Alejandre / El Tiempo.

México otorgó asilo político a Evo Morales por razones humanitarias tras su renuncia como presidente de Bolivia el pasado 10 de noviembre, como consecuencia de las protestas y las presiones militares. En la foto con Carmen Rivero, Lupita Ramírez (de blusa rosada), Fermín Ramírez y Pablo Castro Zavala (extrema derecha). Martes 12 de noviembre de 2019 en Las Vegas. Foto Frank Alejandre / El Tiempo.

Los recientes acontecimientos que sacudieron a la nación boliviana, tras la renuncia del presidente Evo Morales son inéditas, “nosotros esperábamos este momento con ansiedad, es un instante hermoso, gracias a Dios y la voluntad de dos grandes hombres que tuvieron el valor de enfrentarlo (a Evo Morales) y propiciar un cambio en Bolivia, uno de ellos es Luis Fernando Camacho, presidente del Comité Cívico de Santa Cruz de La Sierra”, expresó a El Tiempo, Freddy Chávez, presidente del Carnaval Internacional de Bolivia en Las Vegas y uno de los rostros de Bolivia más conocidos en esta ciudad.

Como muchos saben, luego de las pasadas elecciones llevadas a cabo el 20 de octubre, el entonces presidente Evo Morales intentó consumar un enorme fraude electoral. Un proceso que hasta las mismas autoridades de la Organización de Estados Americanos (OEA) reprobaron. “Eso fue la ‘tapa del pomo’ que hizo alzar la voz del pueblo y manifestarnos para decir: basta, hasta aquí llegaste”, precisó Chávez, agregando que “ya se había registrado un referéndum el pasado 21 de febrero, perdió y prometió que iba a realizar la voluntad del pueblo, sin embargo, no lo hizo. Al contrario, cambió la constitución para poder reelegirse, vaya incluso cambio el nombre de nuestro país, antes era República de Bolivia y el determinó que fuéramos Estado Provisional de Bolivia”.

Bolivia es una nación donde cohabitan muchas culturas, es una nación plural. “Evo Morales es de extracto indígena, empezó bien su gestión, pero poco a poco fue cambiando su proyecto de reivindicación de los pueblos indígenas y el poder lo sedujo. No respetó ni siquiera a una Constitución que juró proteger”, dijo.

“Nosotros nos sentimos orgullosos de su pasado, cuando triunfó pensamos que se daría un cambio para Bolivia, porque era de abajo, un campesino que mostraba una cara de Bolivia para muchos, desconocida. Ganó con mayoría arrasadora; la unidad era posible, los primeros años fueron maravillosos, Evo era muy querido por todos. Pero el que salió huyendo a México es otro Evo”, externó con nostalgia, precisando que “tuvo grandes logros, sobre todo en el terreno educativo, la economía andaba bien, eso hizo pensar que el cambio era positivo. Evo Morales era una persona noble y sencilla, pero con el paso de los años se volvió pedante, arrogante, con decirle que tenía una persona que le amarraba las agujetas de los zapatos, soberbia total”.

En opinión de Chávez, también organizador de la comunidad boliviana residente en esta ciudad, “el acercamiento que Evo tuvo con Venezuela y Cuba quizá fueron su más grande error, nosotros creemos que él no gobernaba Bolivia, se dejó gobernar por otras personas. Incluso, hasta su salida, mantiene que fue un Golpe de Estado. Eso no fue cierto, las fuerzas armadas no intervinieron, la policía no se metió, fue el pueblo que alzó la voz y dijo: basta de mentiras, basta de soberbia, de arrogancia, queremos un cambio y lo queremos ahora”.

Evo Morales no renunció, fue obligado a dejar el poder. El pueblo boliviano empezó a manifestar su descontento con pintas y banderas, el gobierno reprimía sus acciones y luego vino un paro pacifista, “con la Biblia que salimos hace 13 años voy a ir al palacio de gobierno, esa es mi misión, dijo Luis Fernando Camacho. Primero le pedimos la segunda vuelta, pero no aceptó. Conocedor del fraude que habían perpetrado, la OEA hizo un conteo y nosotros ya no le tuvimos confianza. Además, Evo se llevaba bien con la dirigencia del organismo. Luego se encontraron pruebas del fraude, papeletas firmadas, votos por Morales, fue imposible ocultar el fraude. Le dijimos: queremos la renuncia”, detalló Chávez sobre los acontecimientos en la nación sudamericana.

El país quedó devastado, “pero vamos a trabajar fuerte para levantarlo, vamos a ser felices otra vez. Gozaremos de una democracia nuevamente. El sufrimiento tendrá su recompensa”, puntualizó.

El libertador Simón Bolívar expresó en alguna ocasión: maldito el policía que apunte su arma contra el pueblo; afortunadamente, las fuerzas armadas y la policía no hicieron nada para atacar ni a Evo Morales ni al pueblo que exigía su salida del gobierno, terminó diciendo Freddy Chávez.

El miércoles 13 de noviembre tomó posesión como Presidenta Interina, Jeanine Áñez, militante de Unidad Demócrata y quien difundió un vídeo en redes sociales diciendo: “¡La Biblia vuelve a Palacio!”, acompañada de una comitiva al entrar al Palacio Quemado, donde está la sede del gobierno boliviano.

Por otro lado, Evo Morales expresó su agradecimiento a México, ya que, según dijo en una conferencia de prensa, es la segunda ocasión que le salvan la vida: la primera fue cuando era diputado y ahora que su gobierno enfrentó un golpe de Estado. “Mi delito es ser el primer presidente indígena de Bolivia, mi delito es haber implementado programas para los más humildes, lograr esa reducción de la extrema pobreza impresionante. En lo económico nacionalizamos. En lo político ¿qué hicimos? Redistribuir la riqueza, hemos creado programas para los más pobres”, subrayó que en su país se recuperará la democracia con diálogo y concertación, con la participación de todos los sectores, sobre todo los campesinos y los indígenas.