La “búsqueda fatal” de la felicidad de Tony Hsieh se revela en su nuevo libro

El CEO de Zappos, Tony Hsieh, trabaja en su laptop antes del inicio del evento LaunchUp Las Vegas en el Oquendo Center en enero de 2012. (Las Vegas Review-Journal)

Las reporteras del Wall Street Journal Kirsten Grind y Katherine Sayre perfilan el trabajo del ex CEO de Zappos, Tony Hsieh, su misión de encontrar la felicidad y su prematura muerte en un nuevo libro, "Happy at Any Cost: The Revolutionary Vision and Fatal Quest of Zappos CEO Tony Hsieh". (cortesía)

Un letrero en El Cortez muestra un homenaje al ex CEO de Zappos y fundador de Downtown Project, Tony Hsieh, quien falleció el sábado 28 de noviembre de 2020, en Las Vegas. (Ellen Schmidt/Las Vegas Review-Journal) @ellenschmidttt

Un mural dedicado a Tony Hsieh en DT Alley, cerca de Fremont y 6th Street, en el centro de Las Vegas el viernes, 11 de diciembre de 2020. (L.E. Baskow/Las Vegas Review-Journal) @Left_Eye_Images

Un nuevo libro sobre Tony Hsieh pretende ofrecer una visión de la búsqueda de la felicidad del ex director ejecutivo de Zappos y de su prematura muerte.

Sus autoras, Kirsten Grind y Katherine Sayre, ambas reporteras del Wall Street Journal, descubrieron que la búsqueda de la felicidad y la paz por parte de Hsieh a menudo cubría su propia dificultad para realizar personalmente esos ideales.

Esos objetivos externos se ejemplifican quizás mejor a través de uno de sus últimos proyectos en 2020, una utopía tecnológica en Park City, Utah.

“Tenía la idea de que crearía la paz mundial comenzando en ese pueblo de montaña, construyendo esta utopía, trayendo a estos pensadores y creativos y artistas”, dijo Sayre. “Estuvo pensando en los demás hasta el final de su vida”.

El libro del dúo, titulado “Happy at Any Cost: The Revolutionary Vision and Fatal Quest of Zappos CEO Tony Hsieh”, se publica el martes.

Grind y Sayre ofrecen un retrato en profundidad de Hsieh, que murió en un incendio en su casa de Connecticut en noviembre de 2020. A través de 200 entrevistas, lecturas exhaustivas del libro de Hsieh “Delivering Happiness” y otras investigaciones, la pareja detalla cómo descuidó su propia salud mental y su bienestar en su búsqueda de la felicidad. La pareja comenzó a escribir sobre él poco después de su muerte.

Las autoras dicen que encontraron la creatividad de Hsieh admirable, su pasión inspiradora y su búsqueda de la felicidad, a pesar de sus propias luchas, fascinante.

“A primera vista, tienes a este tipo cuya carrera entera era claramente sobre la felicidad. Incluso cuando empezamos a desvelar las capas de lo que ocurrió y cómo murió, quedó muy claro que no era feliz”, dijo Grind. “Hacia el final, estaba bajo unas circunstancias bastante terribles. Había perdido un montón de peso, estaba usando óxido nitroso, tenía este grupo de facilitadores a su alrededor. Así que nos pareció que debíamos examinar más detenidamente toda su vida y lo que le llevó a esto”.

El reporte adicional de los periodistas arroja más luz sobre el uso de Hsieh de botes de óxido nitroso -conocidos comúnmente como whippets- como una forma de alimentar la creatividad para sus planes para el proyecto de Park City. También descubrieron que muchos de los amigos y familiares de Hsieh, incluida la cantante Jewel, intentaron salvarlo de sí mismo durante el año 2020 mediante múltiples intervenciones.

Su salud había decaído tanto que sufrió una crisis nerviosa mientras hablaba por teléfono con un funcionario de Amazon, la empresa matriz de Zappos, lo que provocó una excedencia informal y su salida definitiva de la compañía en agosto de 2020, según el libro.

Grind y Sayre dijeron que el libro es una exploración de cómo las luchas por la salud mental a menudo se ocultan. Dijeron que esperan que la historia de Hsieh pueda arrojar luz sobre cómo muchas personas pueden sufrir en silencio o retratar la satisfacción para cubrir su propio dolor.

“Se trata del lado oscuro de la felicidad y del estigma de la salud mental; es incluso la presión a la que están sometidos estos emprendedores de Silicon Valley”, dijo Grind.

Aun así, los amigos y colegas entrevistados para el libro destacaron que el último año de Hsieh no representa quién era. Por el contrario, destacaron su visión única y su énfasis en la colaboración, cualidades que lo convirtieron en una estrella emergente en Silicon Valley y en un desarrollador visionario en Las Vegas.

“El libro recoge lo que el mundo perdió realmente cuando Tony murió, todas las grandes cosas que hizo, incluidas las grandes cosas que hizo por Las Vegas”, dijo Sayre. “Analiza algunas de las causas de su muerte, y quizás cosas que pudieron haberla evitado. Espero que los lectores, incluidos los de Las Vegas, lo aprecien”.

El libro de 320 páginas fue publicado por Simon & Schuster. Los ejemplares en pasta dura cuestan 27.99 dólares.

En un homenaje a una de las pasiones de Hsieh, las casas rodantes, los autores conducirán la Jamboree 1999 de 24 pies de la familia Grind desde el Área de la Bahía de California hasta Las Vegas en abril para firmar libros y conocer a los lectores. El evento tendrá lugar de 9 a.m. a 2 p.m. el 8 de abril en el mercado agrícola Intuitive Forage, ubicado en 300 N. Casino Center Blvd.