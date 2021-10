La calidad del aire de Las Vegas mejorará a medida que suba la temperatura

Se pronostica una mejora en la calidad del aire con brisas más ligeras para el Valle de Las Vegas después de que un frente frío se moviera a través del Valle de Las Vegas el lunes, trayendo brisas fuertes y una calidad del aire moderada.

“Las temperaturas volverán a subir hacia lo normal a lo largo de la semana”, dijo el meteorólogo del Servicio Meteorológico Nacional, Chris Outler.

Is it just me or is it a little chilly outside? 🥶

A cold front just moved through the #LasVegas Valley causing temperatures to be much lower today than yesterday. Here's a map showing just how much cooler it is out there right now compared to yesterday. #NVwx #VegasWeather pic.twitter.com/jrYRiiqhzn

— NWS Las Vegas (@NWSVegas) October 18, 2021