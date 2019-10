La Cámara vota para proceder con la investigación de destitución de Trump

La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, de California, declara mientras la Cámara votó 232 a 196 para aprobar una resolución sobre el procedimiento de juicio político para avanzar a la siguiente fase de la investigación del presidente Trump en Capitol Hill, Washington. Jueves, 31 de octubre de 2019.(Andrew Harnik/AP)

El presidente del Comité Judicial de la Cámara, el Representante Jerrold Nadler, demócrata por N.Y., es visto en el piso de la Cámara mientras votaron 232 a 196 para aprobar una resolución sobre el procedimiento de juicio político para avanzar a la siguiente fase de la investigación del presidente Trump en Capitol Hill, Washington. Jueves, 31 de octubre de 2019.(Andrew Harnik/AP)

Los votos se muestran a medida que los miembros de la Cámara votan sobre una resolución sobre el procedimiento de juicio político para avanzar a la siguiente fase de la investigación contra el presidente Trump, en la Cámara del Capitolio en Washington. Jueves, 31 de octubre de 2019. La resolución fue aprobada 232 a 196. (Andrew Harnik/AP)

El líder de la minoría de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, de California, habla durante una conferencia de prensa con otros republicanos en Capitol Hill en Washington. Jueves, 31 de octubre de 2019. (Pablo Martinez Monsivais/AP)

La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, de California, habla durante una conferencia de prensa en Capitol Hill en Washington el jueves, 31 de octubre de 2019. (Susan Walsh/AP)

WASHINGTON — La Cámara emitió su primer voto formal en la investigación de juicio político sobre el posible abuso de poder por parte del presidente Donald Trump el jueves, y aprobó una resolución según las líneas del partido para autorizar la redacción de artículos que lo acusan de irregularidades.

La Cámara, controlada por los demócratas, cuenta con una mayoría y votó 232 a 196 para aprobar la resolución contra la unida oposición republicana. Dos demócratas votaron en contra de la resolución.

Aunque la resolución es en gran parte procesal (autoriza la publicación de documentos y la transferencia de pruebas al Comité Judicial para comenzar a redactar artículos de juicio político), fue el primer voto el que provocó que todos los miembros eligieran una postura sobre el caso.

La investigación de juicio político se centra en una llamada telefónica del 25 de julio donde testigos dijeron que Trump coaccionó al presidente ucraniano Volomydyr Zelenskiy para investigar a Joe Biden y su hijo Hunter, mientras que la administración retuvo 400 millones de dólares en ayuda militar.

Esta es una historia en desarrollo.