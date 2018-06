La conexión entre los seres vivos es plasmada en libro

Cortesía.

Deborah Salazar. Foto Cortesía.

Recientemente la psicóloga salvadoreña Deborah Salazar publicó su libro ‘El Día Mágico de Mindfulness’, el cual trata de crear conciencia en los niños y adultos sobre la importancia de preservar el medio ambiente, el respeto hacia todos los organismos vivos y fomentar la idea de que todos los seres humanos tienen el mismo valor.

Salazar nació en 1975 en El Salvador, cinco años después estalló una guerra civil en su país que incluso derivó en la detonación de una bomba cerca de su hogar. Por tal motivo sus padres decidieron trasladarse a Chiapas, México para recibir asilo político.

“La relación de mis padres no duró mucho después de ese viaje, tres años después mi madre y yo regresamos a El Salvador. Lo que más me afectó tanto de una manera positiva como negativa es el hecho de ver crecer a una sociedad que nunca aprendió a expresar sus sentimientos, y usaban mucho el alcohol para tapar las cosas… Entonces, a los ocho años de edad decidí que iba a ser psicóloga para ayudar a la gente”, explicó Deborah.

Con el paso del tiempo, Salazar se convirtió en reportera de un noticiario de televisión en su país, experiencia que la dejó marcada al tener que cubrir eventos complicados de carácter social. Esta incursión en el periodismo le enseñó las dificultades de dicha profesión y cambió su forma de ver la vida.

En 1999 Deborah decide mudarse a Estados Unidos, desde entonces empezó a trabajar con inmigrantes y personas de origen latino, ya que se desempeñaba como trabajadora social.

“Cuando uno escucha los miedos de las personas, es difícil como terapeuta escuchar lo que sufre la gente, tienen pesadillas y viven con miedo de que los van a deportar o a separar de sus hijos. Eso fue una de las razones más grandes por las que yo estoy luchando por enseñar la compasión y la amabilidad… La enseñanza de que todos somos iguales, no es fácil de que los demás lo entiendan”, aseveró.

El libro ‘El Día Mágico de Mindfulness’ explica que la conexión de todos los seres vivos en la tierra, desde los productos que se consumen, los cuales fueron trabajados por otras personas, hasta el aporte que tienen las plantas y los animales al ecosistema para contribuir a la vida humana.

“Es interesante porque nosotros en la cultura latina uno de los valores más importantes es el respeto hacia los adultos. Eso está bastante claro, pero el respeto hacia los animales o el medio ambiente, por alguna razón no se aprecia. Si no respetamos el medio ambiente es porque no vemos que estamos conectados, también dependemos de la lluvia para tener todo lo que comemos”, expresó Salazar.

Para más información visite www.themagicalmindfulday.com