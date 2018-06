La Corte Suprema abre el camino para que estados recauden impuestos a ventas en línea

El edificio de la Corte Suprema en Washington, D.C. (Jessica Gresko / AP)

WASHINGTON – La Corte Suprema dice que los estados pueden obligar a los compradores en línea a pagar impuestos sobre las ventas.

El veredicto de 5 a 4 del jueves es una victoria para los estados, que afirmaron que estaban perdiendo miles de millones de dólares al año en virtud de dos décadas de decisiones de la Corte Suprema que afectaron la recaudación de impuestos en línea.

El alto tribunal dictaminó el jueves que revocar esas decisiones han dado lugar a que algunas empresas no cobren impuestos sobre las ventas en cada compra en línea. Los casos que el tribunal revocó señalaron que si una empresa enviaba un producto a un estado en el que no tenía una presencia física, como un almacén u oficina, la empresa no tenía que cobrar el impuesto estatal sobre las ventas. Por lo general, se suponía que los clientes debían pagar el impuesto al estado ellos mismos si no se les cobraba, pero la gran mayoría no lo hacía.

El juez Anthony Kennedy escribió que las decisiones anteriores eran defectuosas.

“Cada año, la regla de presencia física se aleja aún más de la realidad económica y se traduce en importantes pérdidas de ingresos para los Estados. Estas críticas subrayan que la regla de presencia física, tanto la primera formulada como la que se aplica hoy, es una interpretación incorrecta de la Cláusula de Comercio”, escribió.

Además de ser una victoria para los estados, el fallo también es una victoria para los grandes minoristas, que argumentaron que la regla de presencia física era injusta. Los minoristas, incluidos Apple, Macy’s, Target y Walmart, que tienen tiendas físicas en todo el país, generalmente recaudan impuestos sobre las ventas de sus clientes que compran en línea. Eso es porque generalmente tienen una tienda física en cualquier estado al que se envía la compra. Amazon.com, con su red de almacenes, también recauda impuestos sobre las ventas en cada estado que lo cobra, aunque los vendedores de terceros que usan el sitio para vender productos no tienen por qué hacerlo.

Pero los vendedores que solo tienen una presencia física en un solo estado o en algunos estados podrían evitar cargar el impuesto a las ventas de los clientes cuando envían a direcciones fuera de esos estados. Los vendedores en línea que no cobran impuestos sobre las ventas de los productos enviados a cada estado van desde el sitio web de joyas Blue Nile al sitio de productos para mascotas Chewy.com al minorista de ropa L.L. Bean. Los vendedores que usan eBay y Etsy, que ofrecen plataformas para vendedores más pequeños, tampoco están obligados a recaudar impuestos sobre las ventas a nivel nacional.

El caso que el tribunal dictaminó tiene que ver con una ley aprobada por Dakota del Sur en 2016. El gobernador de Dakota del Sur ha dicho que su estado pierde un estimado de 50 mdd al año en impuestos a las ventas que no son recaudados por fuera de vendedores del estado. Los legisladores en el estado, que no tienen impuestos a las rentas, aprobaron una ley diseñada para impugnar directamente la decisión de la Corte Suprema de 1992. La ley exige a los vendedores de fuera del estado que ganan más de $100 mil por negocios en el estado o que realizan más de 200 transacciones anuales con residentes del estado para cobrar el impuesto a las ventas y entregarlo al estado.

Dakota del Sur quería que los minoristas de fuera del estado comenzaran a cobrar el impuesto y demandó a varios de ellos: Overstock.com, el minorista de productos electrónicos Newegg y la empresa de artículos para el hogar Wayfair. Sin embargo, el estado admitió ante los tribunales que solo podía ganar persuadiendo a la Corte Suprema para que elimine su regla de presencia física.

La administración Trump había instado a los jueces a ponerse del lado de Dakota del Sur.

El caso es South Dakota v. Wayfair, 17-494.