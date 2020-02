La Corte Suprema de Nevada dictaminará la desestimación de un caso de intento de asesinato

La Jueza Elizabeth González anuncia una decisión en el Centro Regional de Justicia durante una audiencia el miércoles, 11 de julio de 2018, en Las Vegas. (Bizuayehu Tesfaye/Las Vegas Review-Journal) @bizutesfaye

Los fiscales piden a la Corte Suprema de Nevada que revoque la decisión de una jueza de retirar los cargos de intento de asesinato y agresión al comienzo de un juicio esta semana.

Después de que los miembros jurados escucharon las declaraciones de apertura en el juicio el martes, el Jefe Adjunto del Fiscal de Distrito, Jake Villani, le pidió a la Jueza de Distrito, Elizabeth González, que retrasara brevemente los procedimientos. Dijo que necesitaba tiempo adicional para convocar a los testigos, quienes no habían llegado al juzgado.

“Se debe conseguir a un testigo que esté disponible y planeas con él, porque eso es lo que hacen los abogados, siempre tener un plan de respaldo; y si esos testigos están disponibles, estoy feliz de convocarlos primero”, detalló la jueza. “Si no están disponibles, no voy a esperar 20 minutos”.

En los documentos del tribunal, los fiscales habían enumerado al menos a 28 personas, incluidos los agentes del Departamento de Policía Metropolitana, que podían testificar contra Rigdell Farmer, de 29 años, durante el juicio.

Villani le dijo a la jueza que la víctima del tiroteo, que esperaba que testificara primero, era un heroinómano sin hogar llamado Dennis Avansdergregoriam, y que se había retardado. Otros dos testigos, que se esperaba que testificaran por videoconferencia, tampoco estuvieron disponibles al comienzo del juicio, anunció el fiscal.

“Todo lo que pido es que el tribunal nos conceda un poco de indulgencia”, pidió Villani, antes de que la jueza empezara a hablar de nuevo.

“Abogado, no le pido que trabaje conmigo, o va a tratar su caso, o no”, ordenó la jueza. “No le estoy pidiendo que se acomode a mí en absoluto, señor Villani. Lo que me gustaría que hiciera es llamar a un testigo. Voy a ir a servirme otro café, y si no tiene un testigo en cinco minutos, le pediré que vuelva a descansar”.

La jueza se dirigió al defensor público adjunto Steven Lisk, quien dijo: “Su señoría, si el estado no tiene un testigo para llamar, pediría que descansen y que el caso sea desestimado”.

Los fiscales alegaron que Farmer disparó a la víctima en el pecho y en la pierna durante un negocio de drogas cerca de la intersección de la Avenida Tropicana y el Bulevar Rainbow en agosto. Los defensores públicos adjuntos argumentaron que Farmer actuó en defensa propia y que Avansdergregoriam estaba tratando de robarle y fue disparado durante el altercado por un arma.

La jueza concedió a los fiscales cinco días para que el Tribunal Superior dictara un fallo, mientras que Farmer permaneció detenido.

Dado que el jurado había prestado juramento y había escuchado las declaraciones iniciales un día antes, una desestimación significaría que se aplicaría el derecho constitucional de Farmer contra la doble incriminación y los fiscales no podrían volver a juzgar el caso contra él.

“Obviamente, la defensa está contenta con el resultado, incluso si el caso fue desestimado de una manera que no habíamos previsto”, apuntó Lisk. “Creímos que después de escuchar las pruebas, el jurado iba a emitir un veredicto de no culpable. Esperamos que el Tribunal Supremo no anule la decisión de la Jueza González y que la desestimación se mantenga legítimamente. Continuaremos luchando por la libertad de Dell y mantendremos su inocencia a lo largo de todo este proceso”.

En una entrevista telefónica el miércoles, el Fiscal de Distrito, Steve Wolfson, indicó que los fiscales consideran que las acciones de la jueza no son razonables.

“Respetuosamente estamos en desacuerdo con el fallo del tribunal”, detalló Wolfson. “El fiscal pidió un breve retraso en los procedimientos. Bajo las circunstancias, era una petición razonable y por lo tanto, creemos que la jueza abusó de su discreción al no retrasar el asunto por un corto tiempo”.