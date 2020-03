La denegación de licencia de juegos a un ex ejecutivo de Galaxy, sería la primera desde 2016

Robert Saucier, el ex presidente del consejo de administración, presidente y director ejecutivo de Galaxy Gaming Inc. con sede en Las Vegas, fue reprendido por la Junta de Control de Juegos de Azar a principios de este mes por intentar cambiar la composición de la junta directiva de la empresa.

Funcionarios de Galaxy Gaming se preparan para la audiencia de la Junta de Control de Juegos de Azar el jueves, 13 de julio de 2017 en Las Vegas. De izquierda a derecha, Robert Saucier, presidente y director general; Harry Hagerty, director financiero; el consultor financiero y ex senador estatal Mark Lipparelli; y Tracey Eginton, oficial de cumplimiento. (Richard N. Velotta/Las Vegas Review-Journal)

Han transcurrido más de tres años desde que la Comisión de Juegos de Nevada negó una licencia a un solicitante.

El 19 de marzo, otro nombre podría ser añadido a la lista del estado de personas y compañías que han sido denegadas o consideradas inadecuadas para la licencia.

Robert Saucier, el ex presidente del consejo de administración, presidente y director ejecutivo de Galaxy Gaming Inc. con sede en Las Vegas, fue reprendido por la Junta de Control de Juegos de Azar a principios de este mes por intentar cambiar la composición de la junta directiva de la empresa. Tras un encuentro previo con la Comisión en 2017, a Saucier se le permitió formar parte de la junta de cinco miembros de Galaxy como director y adquirir acciones en la empresa, pero no una participación de control.

Saucier estaría efectivamente vetado de la industria si la Comisión de Juegos de Nevada actúa por recomendación de la Junta de Control de Nevada el 4 de marzo.

“Siento que me están etiquetando como alguien que no respeta a los reguladores de los juegos de azar y les diría que en los más de 20 años que dirigí Galaxy Gaming, en más de 100 jurisdicciones, no hubo ni una sola violación, ni una sola multa o sanción contra la compañía”, recalcó Saucier en una audiencia de dos horas ante la Junta de Control. “Me tomo muy en serio las cuestiones de regulación de los juegos y esto no fue diferente. Me tomé muy en serio las condiciones impuestas por esta comisión y creo que, incluso en el momento en que estoy aquí hoy, no hubo ninguna violación en lo que se refiere al apoderado”.

Los miembros de la Junta no estaban de acuerdo.

“Creo que su argumento es un poco novedoso, pero en general, inútil”, señaló el miembro de la junta, Terry Johnson, durante la audiencia.

Saucier ha contratado a la gerencia lejos de sus rivales Aristocrat Technologies Inc., y Ainsworth Game Technology, y ha colocado a ejecutivos de alto perfil en su junta directiva y en su comité de cumplimiento.

La posible veto de la industria

Si se le niega a Saucier una licencia de juego, se convertiría en la primera persona desde el 21 de noviembre de 2016 en aparecer en una lista de 136 personas y empresas a las que se les ha negado o considerado inadecuadas para obtener una licencia desde enero de 1980. La última entrada de la lista, Stephan Galdau y SMG Hospitality LLC, fue colocada por la comisión, que mantiene una lista actualizada de solicitantes a los que se les ha denegado la licencia o que no son aptos para ella, y se le remite a las empresas con licencia como advertencia para que se mantengan alejadas.

Los estatutos de Nevada apuntan que un solicitante denegado “no tiene derecho a beneficiarse de su inversión en una corporación que no sea una empresa que cotice en bolsa, y tampoco podía obtener beneficios a través de una sociedad, sociedad limitada, LLC o empresa conjunta.

La ley estatal también exige que los licenciatarios existentes se mantengan alejados de los solicitantes denegados “ya sea directa o indirectamente, a través de cualquier organización empresarial bajo el control de dicha persona”.

Los productos Galaxy (en su mayoría apuestas paralelas en juegos de mesa tradicionales como el blackjack) son operados por las seis grandes compañías de casinos del sur de Nevada, MGM Resorts International, Caesars Entertainment, Wynn Resorts, Las Vegas Sands, Boyd Gaming y Station Casinos.

La línea de productos de Galaxy incluye Lucky Ladies, Texas Shootout y Three Card Poker.

Licencias

Saucier compareció ante la Junta de Fiscalización para solicitar la retirada de su licencia, lo que eliminaría el escrutinio de él por parte de los reguladores. Ha tenido una relación inestable con el organismo regulador desde el principio.

Los reguladores de California, Oregón y Washington tenían sus dudas sobre Saucier, y cuando se le aprobó por primera vez una licencia de juego en 2017, la Junta de Control lo acribilló con preguntas en una de las audiencias reglamentarias más largas jamás realizadas. En California, un juez de derecho administrativo, al decidir sobre una apelación de la acción reguladora en 2013, calificó la solicitud de Saucier para obtener la licencia de suministro de juegos a los casinos tribales de California como “un choque de trenes”.

La compañía finalmente fue aprobada para una licencia de juego en Nevada a cambio de que Saucier renunciara a sus títulos de director general, presidente y presidente de consejo. Entregó las funciones de director ejecutivo y presidente a Todd Cravens, quien se unió a la compañía como vicepresidente de desarrollo de negocios en enero de ese año. Mark Lipparelli, ex presidente de la Junta de Control de Juegos de Azar y senador estatal, fue nombrado presidente de la junta directiva de Galaxy.

Pero la dirección de Galaxy se quejó de que Saucier intentó alterar la composición de la junta. Cuando se le interrogó, los investigadores lo encontraron evasivo.

En lugar de conceder la retirada, se agilizaron para negar la petición. Cuando la Comisión de Juego se reúna a finales de este mes, tendrá que anular unánimemente la recomendación para que cambie.