La despedida de McCain comienza en Arizona, para terminar en la Academia Naval

WASHINGTON – Dos ex presidentes hablaron en el funeral del senador John McCain y él permaneció en estado tanto en la capital del país como en Arizona como parte de una procesión fúnebre que concluyó con su entierro en la Academia Naval de EE.UU., el domingo.

McCain había tenido problemas con el presidente Donald Trump, y dos funcionarios de la Casa Blanca afirmaron que la familia de McCain había pedido, antes de la muerte del senador, que Trump no asistiera a los servicios funerarios. Es probable que el vicepresidente Mike Pence asista, informaron los funcionarios, que hablaron bajo condición de anonimato para describir las discusiones privadas.

Un día después de que McCain murió de cáncer cerebral a los 81 años, su familia, amigos y líderes del Congreso y del estado estaban trabajando en los detalles de la despedida del héroe condecorado de la Guerra de Vietnam, prisionero de guerra y senador de seis períodos.

Horario de la procesión

Su oficina reportó que McCain permanecerá en el Capitolio del Estado de Arizona el miércoles y tendrá un funeral cerca el jueves. Luego, la procesión se dirigirá a Washington, donde McCain permanecerá en el estado en la Rotonda del Capitolio el viernes con una ceremonia formal y un horario para que el público presente sus respetos.

Al día siguiente, la procesión pasará el Monumento a los Veteranos de Vietnam y se dirigirá a un funeral en la Catedral Nacional de Washington. Se planea uno privado para el domingo en la Academia Naval de EE.UU. En Annapolis, Maryland.

Trump tuiteó que transmitía sus “más profundas condolencias y respeto” a la familia de McCain. La primera dama, Melania Trump, twitteó las gracias a McCain por su servicio al país.

My deepest sympathies and respect go out to the family of Senator John McCain. Our hearts and prayers are with you!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 26, 2018