La falta de autoridad ya está obstaculizando al jefe de escuelas Jesús Jara

El sistema de negociación colectiva roto de Nevada ha reducido al Superintendente Jesús Jara a rogarle a los jefes sindicales que no inflijan más dolor financiero al distrito. Previsiblemente, no le está yendo nada bien.

La semana pasada, les di la noticia de que Jara, quien comenzó su labor en junio, ofreció a cada grupo de empleados del distrito un aumento de un 3 por ciento por única vez. Eso le costaría al distrito casi $50 mdd. Todo indica que los sindicatos no están interesados y que se arriesgarán en las negociaciones. Es una jugada inteligente de su parte. O el distrito paga o la disputa va a un arbitraje vinculante; si eso sucede, pueden decirle a un árbitro no elegido, inexplicable y fuera del estado que el distrito puede pagar al menos un aumento del 3 por ciento, mientras pide más.

Sin embargo, el distrito no tiene el dinero. Su oferta dependía de que el sindicato de maestros renunciara a la decisión de arbitraje que ganó para el año escolar 2017-18. Esa decisión le costará al distrito 51 mdd este año. El distrito aún no ha pagado a los maestros, porque apeló la decisión del árbitro en la corte. Jara quería convencer al sindicato de renunciar a su victoria del año pasado por un aumento más pequeño de la compensación este año.

En el sector privado, donde ambas partes sufren si una empresa se quiebra, ese tipo de oferta de compromiso tiene una posibilidad. En el gobierno, sin embargo, la dinámica es diferente. Los distritos escolares que fallan no cierran. Ellos y sus compinches sindicales demandan más dinero, porque están fallando.

Sin la aprobación del sindicato de maestros, el distrito no tendrá el dinero para pagar su oferta. Perdió su apelación en el Tribunal de Distrito el viernes y podría llevar el caso a la Corte Suprema de Nevada, pero los fideicomisarios deberían darse cuenta de que la razón por la que se llama arbitraje vinculante se debe a que la decisión es vinculante.

Es un sistema terrible, por lo que Jara y los fideicomisarios deben exigir que la Legislatura derogue o reformule la negociación colectiva para los empleados del distrito. Un signo alentador: los fideicomisarios han solicitado un proyecto de ley para proteger el 8.3 por ciento del saldo final del fondo del distrito del arbitraje. Eso es muy necesario, pero poco probable que pase una Legislatura Demócrata. Una ley similar ni siquiera podría aprobarse cuando los republicanos obtuvieran una mayoría legislativa en 2015.

Pero Jara también se está preparando para pedir más dinero a los legisladores estatales. Incluso si tiene éxito, no controlará los nuevos fondos. La Legislatura podría dirigir el dinero a programas específicos, llamados fondos categóricos. En ese caso, Jara implementaría el plan de otra persona. Si los legisladores aumentan los fondos de base o no restringidos, los sindicatos de distrito exigirán aumentos salariales masivos. Probablemente tengan éxito, porque si un sindicato no obtiene lo que quiere en las negociaciones, puede llevar la disputa a un arbitraje vinculante. Según la ley estatal, lo primero que observa el árbitro es la “capacidad de pago” del distrito. Si se vierte más dinero en el sistema, solo se pagará a las mismas personas por hacer lo mismo.

Esto no es solo teórico. Es lo que sucedió hace tres años después de que el gobernador Brian Sandoval forzó el aumento de impuestos más grande en la historia de Nevada para impulsar la financiación de la educación.

¿Notó algo sobre Jara en todo esto? Es el experto externo contratado para salvar el distrito, y casi no tiene la capacidad de implementar sus ideas.

Imagínese si la ley requiere que el nuevo CEO de una compañía en quiebra mantenga las mismas políticas y proyectos en su lugar y que use cualquier nueva ganancia para pagar a los mismos empleados más dinero. Imagínese si lo único que el nuevo CEO pudiera hacer fuera elevar el precio de los productos de la compañía. Es un escenario irrisorio, pero eso es comparable a lo que Jara enfrenta gracias a los estatutos de negociación colectiva de Nevada.

No tiene que ser de esta manera. Florida, donde Jara trabajó anteriormente, permite la negociación colectiva pero deja que las juntas escolares locales tomen la decisión final en caso de un callejón sin salida. Jara destacó que no aboga por eso aquí, qué lástima, quizás cuando aprenda las consecuencias de las leyes de negociación colectiva disfuncionales de Nevada, convoncará una reforma.

Los cambios de negociación colectiva le darían a Jara algo que necesita para tener éxito, pero que actualmente carece de autoridad.