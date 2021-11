La fuerza laboral Nevada sigue batallando durante la pandemia

Javane Smith, en el centro, habla con Caleb Buhlig, subdirector de la tienda de Coach, a la derecha, y con Kris Kumar, subdirector de la tienda de Kate Spade, durante una feria de contratación en Las Vegas North Premium Outlets, en Las Vegas, el jueves 28 de octubre de 2021. (Chase Stevens/Las Vegas Review-Journal) @csstevensphoto

Minoristas de Las Vegas North Premium Outlets atrajeron a solicitantes de empleo el jueves por la mañana con una variedad de tácticas, desde galletas de azúcar cubiertas con glaseado de naranja, golosinas de Starbucks hasta una bolsa de regalos con un código QR que conducía a una solicitud de empleo en línea.

El centro comercial al aire libre (cerca del centro de Las Vegas) organizó su primera feria de empleo navideña del año para ayudar a los 31 comercios participantes a cubrir unos 100 puestos de trabajo de temporada. Sin embargo, a mitad de las tres horas de duración del evento, solo había llegado un puñado de solicitantes de empleo.

“La afluencia de público ha sido muy escasa, pero esperamos que se recupere más tarde, porque Las Vegas es una ciudad muy ‘tardía’”, dijo Vicki Rousseau, directora de marketing y desarrollo empresarial de North and South Premium Outlets. “Ha sido un reto para los minoristas encontrar empleados, así que por eso pensamos que si nos reunimos todos, esperamos ayudarles a ver un repunte en el empleo”.

Más tarde, Rousseau comentó que la feria de empleo atrajo a un par de docenas de personas, aunque no está segura de que se haya hecho alguna oferta.

La baja participación en las ferias de empleo no es una anomalía. Las empresas de Nevada esperaban una avalancha de solicitudes de empleo después de que los beneficios federales de desempleo reformados concluyeran el 4 de septiembre. En cambio, todavía están batallando para llenar vacantes.

Mientras tanto, la tasa de desempleo de Nevada ha disminuido constantemente desde el punto álgido de la pandemia en abril de 2020, cuando el estado reportó una tasa de desempleo del 29.5 por ciento.

Una tasa de desempleo en descenso es generalmente un presagio de buenas noticias (señalando una recuperación) pero los expertos dicen que otras métricas, desde la participación en la fuerza laboral hasta otras medidas de desempleo, muestran una serie de razones por las que miles de nevadenses no están completamente de vuelta en la fuerza laboral.

“Lo que se puede ver es que hay personas que no están buscando trabajo porque esperan que su antiguo empleador los vuelva a llamar o que no están trabajando porque están buscando cuidado de niños”, dijo David Schmidt, economista jefe del Departamento de Empleo, Capacitación y Rehabilitación (DETR, por su sigla en inglés). “Así que cualquiera de esos factores de ‘no busqué trabajo en las últimas cuatro semanas’ empujaría a alguien a salir del desempleo y de la fuerza laboral, que es la razón por la que se ve ese gran descenso en la tasa de desempleo”.

Otra medida del empleo

La tasa de desempleo de la que tanto se habla a nivel nacional (incluida la del DETR) conocida como tasa de desempleo U3, contabiliza a las personas que no tienen trabajo, están disponibles para trabajar y han buscado activamente trabajo en las cuatro semanas anteriores.

Pero la tasa U3 no siempre muestra “la fortaleza general del mercado” y “subestima los aumentos de tensión del mercado laboral durante una recesión”, según un reporte de abril del profesor del Boston College, Christopher Baum, y el profesor de la Universidad de Tufts, Michael Klein.

Los dos señalaron otra medida, llamada tasa de desempleo U6, como una que muestra una imagen más completa, ya que incluye a personas no contabilizadas por la tasa de desempleo oficial.

La tasa U6 no solo incluye a los desempleados contabilizados en la tasa U3, sino que también añade a los trabajadores que se han visto obligados a trabajar a medio tiempo por motivos económicos y a los que dejaron de buscar trabajo en el último mes pero lo hicieron en los últimos 12 meses.

Baum y Klein sostienen que no tener en cuenta la tasa U6 significa que las decisiones políticas pueden no coincidir con lo que realmente se necesita para ayudar a la recuperación del mercado laboral.

En el caso de Nevada, la última tasa U6 reportada es del 17.9 por ciento para el segundo trimestre de 2021, que la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS, por su sigla en inglés) mide como un promedio de 12 meses, o de julio de 2020 a junio de 2021. En el primer trimestre de este año, fue del 21.8 por ciento, mientras que en el cuarto trimestre de 2020 fue del 19.6 por ciento.

Y aunque la última tasa U6 ha mejorado con respecto al trimestre anterior, sigue siendo significativamente más alta que la tasa de desempleo mensual del estado, actualmente en el 7.5 por ciento, lo que indica que muchos trabajadores todavía están luchando para volver a ponerse de pie.

Disminución de la participación en la población activa

Peter Norlander, profesor asociado de la Universidad Loyola de Chicago, dijo que las condiciones del mercado laboral tampoco han cambiado mucho en comparación con el año pasado.

“Aunque no estamos en las profundidades de la crisis, el panorama general sigue siendo muy malo desde el punto de vista de la participación en la fuerza laboral”, dijo Norlander. “Ese es el porcentaje de la población en edad de trabajar que está en la fuerza laboral, y todavía tienes millones de personas en todo el país que han abandonado y eso incluye a los trabajadores mayores, las mujeres, los trabajadores de las minorías”.

Nevada alcanzó su tasa de participación laboral más alta en 1982, cuando la tasa mensual se mantuvo cerca del 74 por ciento. Continuó bajando a lo largo de los años, llegando al 61.6 por ciento el mes pasado.

Desde que el BLS comenzó a hacer un seguimiento de la tasa en 1948, la participación de la fuerza laboral en Estados Unidos alcanzó su punto máximo durante 1999, cuando rondó un poco más de un 67 por ciento ajustado estacionalmente, incluso más alto para los de 25 a 54 años con una tasa de alrededor del 85 por ciento.

Pero desde el estallido de la burbuja de las puntocom en el 2000, la tasa descendió constantemente hasta el 61.6 por ciento en septiembre.

“Es una historia a largo plazo de debilidad de los mercados laborales en Estados Unidos y de recuperación inadecuada”, dijo Norlander. “Nos hemos visto afectados por la (burbuja) puntocom, la Gran Recesión, el COVID: crisis tras crisis, y ninguna recuperación nos ha devuelto a donde estábamos en 1999”.

Sin embargo, se prevé que la tasa de desempleo baje más, hasta alcanzar el 60.4 por ciento en 2030, según un informe de la BLS de este mes, en el que se aduce el descenso al menor crecimiento de la población y a la llegada de los baby boomers a la edad tradicional de jubilación.

En la calle

Precious Briggs, antigua servidora de cócteles en Palace Station, fue despedida en marzo del año pasado como otros miles de trabajadores de casinos.

“Tenía la esperanza de recuperar mi empleo, pero no he trabajado en ningún otro sitio”, dijo Briggs. “Nunca me imaginé que te cerraran por completo así y que luego no te llamaran del trabajo a tiempo completo. Nunca lo imaginé”.

Solo ha encontrado unas pocas ofertas de trabajo a tiempo completo y dijo que la búsqueda de empleo se ha convertido en algo frustrante, añadiendo que la aprobación del Senate Bill 386, apodado el proyecto de ley de “Derecho de Retorno”, debió haberla devuelto a Palace Station. Ha podido sobrevivir con sus ahorros y la ayuda de su familia, pero necesita encontrar un trabajo este año.

“Antes de la pandemia Las Vegas estaba con todo. No era nada conseguir un trabajo”, dijo. “Ahora es muy diferente. No hay puestos a tiempo completo –bueno, hay algunos– pero no hay muchos puestos a tiempo completo que aceptar”.

Chelsea Ortiz de Las Vegas, que perdió su trabajo en un centro de llamadas en abril de 2020, dijo que le tomó casi un año encontrar un nuevo trabajo. Dijo que muchos empleadores nunca respondieron después de queaplicó o llamaron para decir que “no estaban contratando debido al COVID”.

“Me desanimé durante un mes”, dijo. “Mi estado mental decayó porque pensé: ‘Oh, nunca voy a conseguir nada’. Ha sido un viaje muy duro”.

Pero ni siquiera el nuevo puesto que Ortiz consiguió como asociada en una tienda fue suficiente, ya que solo trabajaba dos días a la semana.

Siguió buscando en Indeed y se unió a grupos de trabajo en Facebook, donde se enteró de la asociación de Goodwill of Southern Nevada con NV Hope. El programa ofrece capacitación profesional gratuita para ayudar a los participantes a prepararse y aprobar el examen de licencia de Asistente de Enfermería Certificada.

“Acabo de pasar mi examen en septiembre, y ya tengo una oferta de trabajo en el Hospital Centennial Hills, así que estoy muy emocionada”, dijo Ortiz, cuyo objetivo es convertirse en una enfermera registrada.

Schmidt dijo que hay miles de nevadenses como Ortiz, que se consideran subempleados porque aún no pueden encontrar un trabajo a tiempo completo o sus horas fueron reducidas.

Dijo que la última cifra, 90,600 trabajadores, es casi cercana a la que había justo después de la Gran Recesión, cuando había 105,400 trabajadores obligados a trabajar menos de 35 horas por semana.

“Ha sido difícil tener un empleo remunerado en lugar de estar subempleado”, dijo Javane Smith, residente de Las Vegas, que estaba en la feria de empleo de Premium Outlets.

Smith, que trabajaba en una boutique de lujo dentro del centro comercial de un hotel del Strip, fue despedido el año pasado y ha tenido dificultades para encontrar un puesto de supervisor a tiempo completo que pague más de 15 dólares.

“Tengo una licenciatura. Tengo experiencia, y no puedo permitirme vivir de eso”, dijo. “Los costos de la vivienda han subido mucho, y los salarios no están a la altura”.

Dijo que es capaz de ser un poco exigente después de acaparar todos sus beneficios de desempleo extra y recortar sus gastos. También se mudó de nuevo a su casa después de que expirara su contrato de renta.

“Estaré bien donde pueda permitirme ser más exigente, pero no todo el mundo tiene la suerte de estar en esa situación”, dijo. “Algunas personas, especialmente con hijos u otras responsabilidades, no tienen ese lujo. Es un clima difícil”.