La histórica Water Street de Henderson recibe nueva vida

Un peatón cruza debajo de un letrero que identifica el icónico distrito de Water Street en South Water Street, Henderson el miércoles, 28 de agosto de 2019. (Elizabeth Page Brumley / Las Vegas Review-Journal @EliPagePhoto)

El escaparate del Chef Flemming's Bake Shop ubicado en South Water Street en Henderson el miércoles, 28 de agosto de 2019. (Elizabeth Page Brumley / Las Vegas Review-Journal @EliPagePhoto)

El Emerald Island Casino en South Water Street en Henderson el miércoles, 28 de agosto de 2019. (Elizabeth Page Brumley / Las Vegas Review-Journal @EliPagePhoto)

El dueño del casino Emerald Island, Tim Brooks, habla con la gerente en turno, Sharon Opsta, dentro del casino en South Water Street en Henderson el miércoles, 28 de agosto de 2019. (Elizabeth Page Brumley / Las Vegas Review-Journal @EliPagePhoto)

El propietario del casino Emerald Island, Tim Brooks, afuera del casino, en la calle South Water en Henderson, el miércoles 28 de agosto de 2019. (Elizabeth Page Brumley / Las Vegas Review-Journal @EliPagePhoto)

El propietario del casino Emerald Island, Tim Brooks, afuera del casino, en la calle South Water en Henderson, el miércoles 28 de agosto de 2019. (Elizabeth Page Brumley / Las Vegas Review-Journal @EliPagePhoto)

Gold Casters Jewelry en la calle South Water en Henderson el miércoles, 28 de agosto de 2019. (Elizabeth Page Brumley / Las Vegas Review-Journal @EliPagePhoto)

Pan dulce a la venta en la pastelería del Chef Flemming en South Water Street en Henderson el miércoles, 28 de agosto de 2019. (Elizabeth Page Brumley / Las Vegas Review-Journal @EliPagePhoto)

La gerente de la pastelería del Chef Flemming, Natalie Buhle, a la izquierda, y la panadera asistente, Vicki Efurd-White, clasifican pan fresco en la tienda de South Water Street en Henderson el miércoles, 28 de agosto de 2019. (Elizabeth Page Brumley / Las Vegas Review-Journal @EliPagePhoto)

Productos horneados para la venta en la pastelería del Chef Flemming en South Water Street en Henderson el miércoles, 28 de agosto de 2019. (Elizabeth Page Brumley / Las Vegas Review-Journal @EliPagePhoto)

La asistente de la panadería del Chef Flemming, Vicki Efurd-White, en la tienda de South Water Street en Henderson el miércoles, 28 de agosto de 2019. (Elizabeth Page Brumley / Las Vegas Review-Journal @EliPagePhoto)

El propietario de Gold Casters Jewelry, Michael Holland, comparte algunos recuerdos preciosos, como haber recibido a Celine Dion como clienta y fotografías de empleados de la tienda desde hace mucho tiempo, en South Water Street en Henderson el miércoles, 28 de agosto de 2019. (Elizabeth Page Brumley / Las Vegas Review-Journal @EliPagePhoto)

El propietario de Gold Casters Jewelry, Michael Holland, comparte algunos recuerdos preciosos, como haber recibido a Celine Dion como clienta y fotografías de empleados de la tienda desde hace mucho tiempo, en South Water Street en Henderson el miércoles, 28 de agosto de 2019. (Elizabeth Page Brumley / Las Vegas Review-Journal @EliPagePhoto)

El propietario de Gold Casters Jewelry, Michael Holland, prepara un anillo de bodas para ser establecido en su taller en Gold Casters Jewelry en South Water Street en Henderson el miércoles, 28 de agosto de 2019. (Elizabeth Page Brumley / Las Vegas Review-Journal @EliPagePhoto)

El propietario de Gold Casters Jewelry, Michael Holland, prepara un anillo de bodas para ser establecido en su taller en Gold Casters Jewelry en South Water Street en Henderson el miércoles, 28 de agosto de 2019. (Elizabeth Page Brumley / Las Vegas Review-Journal @EliPagePhoto)

El propietario de Gold Casters Jewelry, Michael Holland, prepara un anillo de bodas para ser establecido en su taller en Gold Casters Jewelry en South Water Street en Henderson el miércoles, 28 de agosto de 2019. (Elizabeth Page Brumley / Las Vegas Review-Journal @EliPagePhoto)

Sleepy Water Street, más antigua que la propia ciudad de Henderson, atraviesa el centro histórico de la ciudad.

Pero durante la próxima década, a medida que Henderson se prepara para grandes picos de población, se espera que Water Street vea más y más tráfico, lo que desafiará la capacidad de la calle de mantener su estilo vintage a medida que las nuevas empresas se mudan entre las tiendas históricas.

Asomándose sobre las aceras tranquilas en el centro del Distrito de Water Street, se encuentra el Casino Emerald Island, un lugar más nuevo que opera en un antiguo punto de referencia. Tim y Mike Brooks compraron el antiguo Pot O ‘Gold Casino y abrieron Emerald Island en 2003, reconociéndolo como “una buena oportunidad”, mencionó Tim Brooks, quien administra las operaciones diarias.

“El centro de Henderson en ese momento no era tan vibrante”, recordó. “Lo que está haciendo ahora es lo que esperábamos que sucediera hace más de 10 años, hasta que tengamos un golpe en nuestra economía”.

Brooks también es un orgulloso residente del centro de Henderson, con una casa en Rancho Drive, “a solo seis minutos”, agregó.

Flemming Pederson abrió la pastelería Chef Flemming en 2008, justo cuando gran parte de Las Vegas comenzó a sentir los efectos de la gran recesión. Pero Pederson había laborado en artes culinarias durante casi 40 años en ese momento, pasando más de 15 años en el Golden Nugget después de mudarse a Las Vegas desde un pequeño pueblo de Dinamarca en 1980.

“Me interesó esta área porque quería sentir la sensación de estar en un pueblo pequeño”, expresó Pederson.

Sin embargo, Water Street podría no parecer un pueblo pequeño pronto, y Pederson está haciendo sus propios esfuerzos para aumentar el tráfico. Conocido como el Chef Flemming, posee dos escaparates en Olsen Plaza, cerca de la esquina norte de South Water Street y West Victory Road, y pronto subcontratará una tercera tienda para otro negocio de alimentos. Espera que más comida en la plaza traiga más tráfico peatonal.

“Realmente creo que la competencia solo te fortalece porque hay fuerza en los números”, indicó Pederson. “No tenemos mucho tráfico peatonal y esperamos que algún día antes de morir tengamos suficientes negocios aquí”.

Hora de cambiar

Una gran pancarta que cuelga en la pastelería dice “artesano” en danés, pero puede ser una de las pocas decoraciones antiguas que quedan después de que Pederson comienza a modernizarse.

“Algunos de los comentarios que recibimos son que somos algo anticuados para algunas de las personas más jóvenes”, agregó. Para mantenerse al día, dice que está considerando instalar Wi-Fi gratis y extender su horario. “Aunque soy viejo, soy lo suficientemente joven como para saber que a veces el cambio es bueno porque el cambio está trayendo diferentes grupos de personas”, opina.

Algunos de los clientes más nuevos de Pederson vendrán de un desarrollo de viviendas que se está acercando lentamente a Water Street, la Comunidad de Cadence. La portavoz Cheryl Gowan manifestó que la mayoría de los residentes de Cadence son nativos de Las Vegas, pero las casas en las que se mudan van desde dúplex hasta propiedades de tres pisos. Todos los compradores de casas, señaló, están buscando un cambio de ritmo.

“Algunas personas han estado aquí por mucho tiempo igual que las viejas empresas. A muchos compradores y millennials más jóvenes les gusta esa transformación”, destacó.

Más de mil 500 familias viven en Cadence ahora, y se espera que se construyan más de 13 mil casas adicionales para 2030. La compañía también está en conversaciones con Henderson sobre la expansión de Water Street, que se espera que dé inicio a finales de 2019, informó.

La expansión es parte de lo que muchos funcionarios locales llaman el pico de población más grande que Water Street haya presenciado, la idea es atrapar a los consumidores “antes de que entren en el 215” para comprar, dio a conocer Kelly Green, directora ejecutiva de la Cámara de Comercio de Henderson.

“Tiene la mejor oportunidad de convertirse realmente en una zona única, vivir aquí, caminar, andar en bicicleta, ir a restaurantes y visitar los negocios”, aseveró Green.

Aumentan los valores de la propiedad

La Cámara patrocina el Centro de Recursos Comerciales de Henderson, una organización sin fines de lucro enfocada en atraer nuevos negocios y apoyar tiendas existentes. Green admitió que el resurgimiento del área ha logrado que los valores de las propiedades “se disparen significativamente”, pero añadió que esta podría ser una gran oportunidad para que algunos propietarios vendan.

“Algunos están preocupados de que no puedan permitírselo ahora”, dijo. “Algunas personas que poseen edificios y viviendas tienen la oportunidad de ganar dinero”.

En un día caluroso a principios de agosto, siete escaparates estaban vacíos en solo dos cuadras de Water Street, pero varios propietarios le aseguraron al Review-Journal que casi todos ya están en negociaciones de renta.

Green predice que Cadence también podría cambiar el tipo de clientela que viene a Water Street.

“Creo que terminarán con una población más joven”, apuntó, pero “el crecimiento y la transformación serán algo positivo”.

Aunque los nuevos propietarios aún no se han mudado, las casas no tienen puertas, y la nueva arena Knights ubicada más al sur en Water Street todavía no permite que los residentes generen lazos comunitarios, el presidente de la Asociación Comercial del Distrito de Water Street recalcó que la calle ya pasó por grandes cambios. Lo más destacado: derribar el Centro de Convenciones de Henderson.

“Creo que el gran cambio ha tenido lugar en los últimos seis meses más o menos, pero he estado diciendo durante más de un año que si no has estado en Water Street, no lo reconocerás”, advirtió. “Hay mucho interés nuevo y fresco en Water Street”.

El objetivo principal de la asociación empresarial es hacer de Water Street un área de destino. Se centra en cómo las empresas locales pueden hacer que las personas conduzcan a su ubicación. Bailey dijo que el área está viendo cómo los negocios están mejorando constantemente, y que todos son buenos negocios.

“Durante mucho tiempo estuvo algo estancado y no ha recibido mucha atención”, admitió Bailey. “Todos los barcos se elevan con la marea creciente”.

Donde todo comenzó

Lou La Porta se mudó a Henderson desde su ciudad natal en una zona rural de Nueva York después de ser reclutado en la Segunda Guerra Mundial. Cuando terminó la guerra, él y su esposa Elayne se mudaron a una casa en Magnesium Street y pagaban 30 dólares al mes.

“El pueblo total no era más de unas tres mil personas”, recordó La Porta. “Se nos dio la oportunidad de tomar lo que quisiéramos en términos de una casa de pueblo y lo hicimos”.

No se quedaron mucho tiempo en la casa ya que buscaba expandirse, reveló La Porta. En una calle a pocas cuadras de distancia se encontraba tierra estéril para la cual el estado “no tenía planes”, dijo. La Porta le ofreció al estado 75 dólares al mes por un terreno y construyó la casa de su familia en 129 Water St.

Cuando Henderson se incorporó en 1953, La Porta había construido cinco casas en el corazón de lo que ahora es el Distrito de Water Street, y estaba ayudando a fundar el Campo de Golf Black Mountain con otros cuatro hombres.

Nuevos recuerdos en una vieja tienda

Un ávido coleccionista de historia de Henderson y propietario de un negocio de Water Street durante más de 35 años, Michael Holland, espera que estos nuevos compradores se queden y generen sus propios recuerdos de Water Street.

“No podemos hacer que miren nuestras fotos y recuerden todo, deben crear sus propios recuerdos”, sugirió Holland. “Una vez que nos hayamos ido, será su Henderson de todos modos”.

Holland se mudó a Las Vegas desde Cape Cod en 1983 y comenzó a trabajar para un conocido joyero de Las Vegas.

“Mi primer trabajo fue con M.J. Christensen en Sahara Oriental cuando el viejo todavía estaba vivo”, relató.

Holland alquiló una tienda propia de 500 pies cuadrados en Army Street tres años después por 150 dólares al mes, y se expandió a Water Street cinco años después. Ahora es dueño del edificio donde se encuentra su tienda, Gold Casters Jewelry. También es residente del centro de Henderson y vive en la misma casa en West Van Wagenen Street desde que se mudó a la ciudad.

“Realmente me sentó bien cuando este niño me dijo: ‘señor Holland, ha estado aquí toda mi vida”, citó. “Nos encanta eso, nunca queremos perderlos”.

La puerta de Holland está a un costado de su edificio, con vista a un estacionamiento trasero con las montañas a lo lejos. Detrás de su edificio se encuentra la calle Magnesium, completa con una gran cantidad de casas bajo acres que fueron construidas en 1942. La vista desde la puerta de Holland es un microcosmos de un Henderson mucho más viejo.

Holland y Brooks abrieron negocios en el área con 20 años de diferencia, pero los dos hacen esfuerzos muy similares para apoyar a los negocios que los rodean. Brooks permite a los jugadores canjear los puntos de jugador de Emerald Island en 30 tiendas locales. Holland prefiere repartir sus cupones a otras tiendas, y les dice a los compradores a dónde ir a canjearlos.

“Si quieren mantener este tipo de atmósfera, deben ayudarnos e ir a sus negocios”, recomendó Holland. “Sobreviviré mientras los otros negocios lo hagan”.

Holland comparó Water Street con Fremont Street, la cual recordó que “caía en picada” antes de que le “pusieran un techo”. Argumentó que la gente todavía sabe que Fremont Street es histórica, aunque puede que no sepan por qué.

“Creo que aún nos llamaran ‘Old Downtown Water Street’, y a veces es solo el nombre lo que queda”.

Del mismo modo, La Porta comparó el centro de Henderson hoy con los días de rápida expansión que presenció cuando comenzó a construir lo que ahora se conoce como las casas del pueblo de Henderson.

“No las veré, pero podrán hacer crecer esas áreas”, concluyó, entusiasmado por las posibilidades. “Quince años a partir de ahora te preguntarás a dónde fue, todo cambiará”.