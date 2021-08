Housing Authority bajo investigación federal

Theodore Tulle, a la izquierda, y Chad Williams, a la derecha. Los hombres eran antiguos dirigentes de la Southern Nevada Regional Housing Authority y fueron puestos bajo licencia administrativa. (Las Vegas Review-Journal)

Chad Williams se dirige a la junta de comisionados en la reunión de la junta de la Southern Nevada Regional Housing Authority en las cámaras de la comisión en Las Vegas, el jueves 17 de mayo de 2018. Chad Williams fue aprobado como nuevo director ejecutivo. Rachel Aston Las Vegas Review-Journal @rookie__rae

El asesor legal de la Southern Nevada Regional Housing Authority, Theodore Parker, habla durante una reunión especial para discutir los resultados de una investigación externa de recursos humanos sobre el director ejecutivo Chad Williams el martes 30 de julio de 2019, en Las Vegas. (Bizuayehu Tesfaye/Las Vegas Review-Journal) @bizutesfaye

El presidente de la Southern Nevada Regional Housing Authority, Scott Black, habla durante una reunión especial para discutir los resultados de una investigación externa de recursos humanos sobre el director ejecutivo Chad Williams el martes 30 de julio de 2019, en Las Vegas. (Bizuayehu Tesfaye/Las Vegas Review-Journal) @bizutesfaye

La Southern Nevada Regional Housing Authority estaba bajo investigación federal en los meses que condujeron a la destitución de los dos principales empleados de la agencia, se enteró el Review-Journal. El director de operaciones Theodore C. Tulle se enfrentó a una investigación de mala conducta sexual llevada a cabo por la Office of Inspector General for the U.S. Department of Housing and Urban Development, según los registros del gobierno y dos empleadas que afirmaron haber participado en la investigación.

Los investigadores también se centraron en el modo en que la Housing Authority gestionó internamente las quejas presentadas contra Tulle, según una de las empleadas que participó en la investigación. Uno de los miembros de la junta directiva de la agencia dijo más tarde que las conclusiones de un investigador eran críticas con el director ejecutivo Chad Williams, según un correo electrónico obtenido por el Review-Journal.

Al mismo tiempo que la investigación del HUD-OIG, la Housing Authority lanzó su propia investigación a través de una empresa independiente. Los investigadores de Strategic HR Partners, con sede en Reno, se centraron en los mismos temas, dijeron los empleadas, que todavía trabajan en la Housing Authority y a los que el Review-Journal concedió el anonimato para protegerlos de posibles represalias.

Los resultados de las investigaciones no se han hecho públicos. Se informan aquí por primera vez y marcan la segunda vez que los líderes de la agencia enfrentan acusaciones de mala conducta sexual desde que Williams tomó el timón de la Housing Authority en junio de 2018.

El propio director ejecutivo fue acusado por su antigua secretaria a principios de 2019. Una investigación independiente encontró más tarde que los dos habían participado en una “relación continua, consensuada, mutuamente coqueta y personal”, y que Williams no había violado la política de acoso sexual de la Housing Authority.

Sin embargo, la junta puso a Williams en libertad condicional durante seis meses al concluir la investigación en agosto de 2019 por violar otras políticas de personal.

La Housing Authority contrató a Tulle, de 65 años, como subdirector ejecutivo de la agencia en enero de 2019. En un correo electrónico a su personal, Williams, de 49 años, escribió que los dos se conocían “personal y profesionalmente” durante aproximadamente 15 años.

Tulle fue puesto en licencia administrativa pagada en agosto de 2020, donde permaneció hasta que fue despedido a principios de marzo, según una fuente con conocimiento de primera mano del asunto. Los registros financieros muestran que la Housing Authority le pagó más de 100 mil dólares entre agosto y marzo.

Tulle se encuentra ahora en medio del proceso de audiencia posterior al despido de la agencia, según su abogado Daniel Marks. No quiso ser entrevistado para este reportaje.

La junta de comisionados de la Housing Authority colocó a Williams bajo licencia administrativa pagada a finales de febrero de 2021 hasta que su contrato expiró en junio.

Desde 2017, la Housing Authority ha acordado pagar más de 500 mil dólares en total en acuerdos con exempleadas que dijeron que fueron maltratadas por los ejecutivos de la agencia. El año pasado, los comisionados acordaron pagar 17,500 dólares a la secretaria que acusó a Williams de acoso sexual y 110,000 dólares a otra ex secretaria que lo acusó de discriminación por edad.

En una serie de declaraciones enviadas por correo electrónico al Review-Journal, Williams escribió que había disfrutado de su tiempo en la agencia y que la mayoría del personal había valorado su liderazgo. Escribió que estaba de baja médica cuando la junta de la Housing Authority votó para ponerlo bajo licencia administrativa y que no fue notificado por el abogado de la agencia Theodore Parker sobre la próxima votación.

Se negó a comentar sobre las acusaciones hechas contra Tulle.

“Estoy emocionado de haber traído la equidad salarial a muchas mujeres de color, incluyendo la promoción de varias a la dirección ejecutiva”, escribió Williams. “También estoy orgulloso de haber manejado adecuadamente los asuntos de personal para asegurar que todos los empleados fueran tratados con justicia en el lugar de trabajo”.

El papel de Tulle en la agencia

Funcionarios de la Housing Authority nunca anunciaron internamente la salida de Tulle de la agencia, según las dos empleadas que hablaron con el Review-Journal. Y todavía no han comunicado a los empleados por qué pusieron a Williams de baja.

Las dos empleadas que hablaron con el Review-Journal dijeron que estaban consternadas porque ellas y sus compañeros de trabajo han sido dejados en la oscuridad.

“¿Cómo vamos a sentirnos seguros y protegidos si no se nos aclara nada? “No sabemos qué pasó”.

La Housing Authority atiende a unas 50 mil familias de bajos ingresos, veteranos, ancianos y discapacitados a través de sus viviendas públicas y asequibles, así como de su programa de vales de elección de vivienda.

Como subdirector ejecutivo de la agencia, Tulle era responsable de supervisar las operaciones diarias de sus departamentos de vivienda pública, admisiones y otros programas.

Los miembros de la junta directiva reclasificaron el puesto de Tulle a director de operaciones en mayo de 2020, pero mantuvo las mismas responsabilidades laborales.

El salario anual de Tulle era de casi 153 mil dólares este año, según los registros de nóminas. El de Williams era de unos 182 mil dólares.

El presidente de la junta Scott Black y la vicepresidenta Olivia Díaz declinaron hacer comentarios sobre las investigaciones o las salidas de los ejecutivos, al igual que el abogado de la agencia Parker y los miembros de la junta Tick Segerblom, William McCurdy II, Sharon Davis y Cheryl Davis. El comisionado Dan Shaw no devolvió las múltiples solicitudes de comentarios.

Asimismo, la Housing Authority ha bloqueado durante meses al Review-Journal el acceso a cientos de páginas de correos electrónicos y documentos gubernamentales enviados entre los miembros de la junta directiva, el personal de la agencia y los investigadores, incluidos los relativos a las investigaciones de mala conducta sexual que implican a Tulle. El periódico ha buscado los registros a través de la Ley de Registros Públicos de Nevada.

En múltiples ocasiones desde marzo, Parker se ha negado a hacer públicos los informes que documentan las investigaciones realizadas en el lugar de trabajo sobre Tulle. Parker declaró que los documentos están protegidos de la divulgación porque son “objeto de una investigación en curso”.

El experto en transparencia gubernamental Frank LoMonte denunció la decisión de la Housing Authority de ocultar las razones que motivaron su cambio de liderazgo.

“Es una práctica de gestión ampliamente reconocida la de compartir la mayor cantidad de información posible, y este enfoque va en contra de todas las lecciones de gestión”, dijo LoMonte, director del Brechner Center for Freedom of Information at the University of Florida.

Reclamos por comentarios inapropiados

La información obtenida por el Review-Journal ofrece un primer vistazo a lo que precedió a la decisión de la junta directiva a finales de febrero de apartar a Williams meses antes de que finalizara su primer contrato de tres años con la agencia.

La investigación de HUD-OIG parece haber comenzado alrededor de septiembre de 2020, cuando el agente especial Kelly Slade solicitó entrevistar a los miembros de la junta. Al mes siguiente, el director de recursos humanos de la Housing Authority envió un correo electrónico a todos los empleados de la agencia en el que se les pedía que participaran en cualquier “investigación realizada por la Agencia, incluidas las personas o entidades autorizadas en nombre de la Agencia”.

Las dos empleadas que hablaron con el Review-Journal dijeron que fueron entrevistados por Slade y, posteriormente, por investigadores de Strategic HR Partners.

Las empleadas dijeron que la línea de interrogatorio de Slade se centró en si Tulle había hecho alguna vez comentarios o gestos sexuales inapropiados hacia ellas o hacia otras mujeres empleadas en la Housing Authority. Los investigadores de Strategic HR Partners se centraron en los mismos temas, dijeron las empleadas.

Ambas empleadas le comentaron al Review-Journal que Tulle había hecho comentarios sobre su apariencia en el pasado, haciéndolas sentir incómodas. Una de las empleadas dijo que escuchó de otros empleados que Tulle era “muy coqueto en cuanto a comentarios, muy susceptible en el lugar de trabajo, tratando de abrazar constantemente a las empleadas, preguntando a las empleadas si podía llevarlas a cenar”.

A principios de enero, Slade envió por correo electrónico al presidente de la Housing Authority, Black, una copia del informe de los resultados de la “investigación sobre el acoso sexual de Tulle llevada a cabo por HUD-OIG de septiembre a diciembre de 2020”, según una copia del correo electrónico obtenida por el Review-Journal a través de una solicitud de registros públicos.

No está claro en qué punto se encuentra la investigación federal. Slade la describió en su correo electrónico a Black como una “investigación abierta”.

El portavoz de HUD-OIG, Chuck Jones, escribió en un correo electrónico este mes que “no confirmaría ni negaría ninguna acción de investigación que pueda o no estar en curso”.

Tras recibir el informe de los hallazgos en enero, Black se lo remitió a su colega Shaw, quien pareció expresar su preocupación por los hallazgos.

“Yo, al igual que usted, estoy a punto de limpiar la casa y empezar de nuevo”, escribió Shaw a Black.

Su correo electrónico también indicaba que el informe incluía comentarios críticos con el director ejecutivo Williams.

“Observaré en mi lectura, que lo que comienza como una investigación del asunto Tully, pronto se convierte en un ataque total a Chad Williams”, escribió Shaw. “Me encantaría que un tercero desinteresado hiciera una investigación tanto del asunto de Tully como de la gestión de Chad y de otros asuntos. Hasta la fecha no estoy convencido de que estemos obteniendo la verdad de ninguna de las partes”.

Tras la ida de Tulle y Williams, la Housing Authority está ahora bajo la dirección del antiguo administrador del HUD, Jon Gresley. Los miembros de la junta directiva votaron en marzo el pago de hasta 335 mil dólares para que Gresley y la consultora CVR Associates, con sede en Florida, dirigieran la agencia durante nueve meses y ayudaran a encontrar a su próximo director ejecutivo permanente.

Las investigaciones se mantienen en secreto

Las investigaciones federales pueden durar desde unas pocas semanas hasta años, dependiendo de su complejidad, dijo Gregory Hill, director ejecutivo de la Association of Inspectors General, organización sin fin de lucro.

Los detalles suelen mantenerse en secreto hasta que se completan, comentó.

“El riesgo de crear sesiones informativas o de proporcionar información es que entonces empiezas a compartir tu información hacia dónde va la investigación”, dijo Hill. “Cuando haces eso, entonces corres el riesgo de perder o comprometer pruebas”.

La investigación de Strategic HR Partners concluyó antes del despido de Tulle en marzo, según una fuente con conocimiento de primera mano. La fuente no indicó cuáles fueron las conclusiones del informe, y la investigadora principal de Strategic HR Partners, Cindy Davis, no devolvió las múltiples solicitudes de comentarios. Parker se ha negado a publicar los informes que documentan las investigaciones realizadas sobre Tulle en el lugar de trabajo.

La Housing Authority también ha pasado meses reteniendo más de 400 páginas de correos electrónicos y otros documentos que el Review-Journal ha buscado bajo la ley de registros públicos de Nevada. A finales de junio, la agencia envió los documentos a HUD-OIG, alegando que la agencia federal determinará si los publica. Un funcionario de la HUD-OIG dijo que tardará entre cuatro y seis meses en determinar qué documentos se publicarán.

El director ejecutivo Gresley se negó a responder a las preguntas escritas sobre Tulle, incluido el tiempo que estuvo de baja administrativa remunerada y si sigue trabajando en la agencia.

LoMonte, experto en transparencia gubernamental, dijo que el secretismo de la Housing Authority puede sembrar la desconfianza entre sus empleados y el público.

“Es innegable que si no se responde a una pregunta básica tan sencilla como esta, la gente sospechará con razón de lo que ocurre dentro de esa organización”, dijo.

El silencio de la dirección de la Housing Authority no ha servido para aliviar las tensiones entre el personal de la agencia, según una de las empleadas que habló con el Review-Journal.

“No quieren quedar mal, así que lo han escondido bajo la alfombra”, comentó la empleada.