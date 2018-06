La industria agrícola interior ‘encubierta’ crece raíces en Nevada

junio 18, 2018 - 11:43 am

David Martin, CEO de Indoor Farms of America ofrece un tomate cherry recién cosechado de una planta cultivada en un panel aeropónico vertical en su almacén el miércoles 6 de junio de 2018 en Las Vegas. David Becker / Las Vegas Review-Journal Sigue a @davidjaybecker

Michael Tsairis, vicepresidente de Redwood Cultivation, habla sobre la sala de cultivo en floración en las instalaciones de Redwood Cultivation en Las Vegas, el sábado 2 de junio de 2018. Erik Verduzco Las Vegas Review-Journal @Erik_Verduzco

Plantas de marihuana en la sala de cultivo de la planta de Redwood Cultivation en Las Vegas, sábado 2 de junio de 2018. Erik Verduzco Las Vegas Review-Journal @Erik_Verduzco

Christian Lingatong, líder de cultivación en Redwood Cultivation, mezcla nitrato de calcio para una solución de nutrientes en las instalaciones de cultivo en Las Vegas, el sábado 2 de junio de 2018. Erik Verduzco Las Vegas Review-Journal @Erik_Verduzco

Una pared de plantas maduras de lechuga de mantequilla verde y otras hierbas se ven en un panel aeropónico vertical en las oficinas de Indoor Farms of America el miércoles 6 de junio de 2018 en Las Vegas. David Becker / Las Vegas Review-Journal Sigue a @davidjaybecker

Las plántulas de albahaca Genovese se cultivan bajo luces LED especialmente diseñadas en las oficinas de Indoor Farms of America el miércoles 6 de junio de 2018 en Las Vegas. David Becker / Las Vegas Review-Journal Sigue a @davidjaybecker

El sistema de raíces de una lechuga de mantequilla verde se muestra en las oficinas de Indoor Farms of America el miércoles 6 de junio de 2018 en Las Vegas. David Becker / Las Vegas Review-Journal Sigue a @davidjaybecker

David Martin, CEO de Indoor Farms of America se encuentra dentro de su jardín de demostración realizado con paneles aeropónicos verticales en su almacén el miércoles 6 de junio de 2018 en Las Vegas. David Becker / Las Vegas Review-Journal Sigue a @davidjaybecker

En el jardín de demostración de Indoor Farms of America el miércoles 6 de junio de 2018, en Las Vegas, se ven bandejas de plántulas en diferentes etapas de crecimiento. David Becker / Las Vegas Review-Journal Sigue a @davidjaybecker

La industria agrícola de Las Vegas podría parecer tan seca como el desierto, pero el sector del sur de Nevada es un poco más difícil de encontrar que la mayoría.

Para descubrir filas y filas de albahaca, lechuga de mantequilla verde, menta e incluso marihuana en Las Vegas, tendrás que ingresar a un edificio.

La industria agrícola interior del sur de Nevada ha estado creciendo en los últimos años, y algunos atribuyen su éxito a la expansión de la industria nacional del cannabis.

Con la población en el sur de Nevada en auge, los expertos locales afirman que la agricultura interior tiene el potencial de proporcionar productos locales y aumentar la seguridad alimentaria dentro del estado.

“La industria de la construcción de interiores ha crecido bastante”, dijo Jennifer Ott, administradora de la división de industria para el Departamento de Agricultura de Nevada.

Según los datos del Departamento de Empleo, Capacitación y Rehabilitación de Nevada, la cantidad de empresas privadas en el Condado de Clark que el estado clasifica como cultivo de alimentos “encubiertos” saltó de al menos tres en 2014 a al menos 42 el año pasado.

Parte de ese crecimiento “se debe a una gran cantidad de educación en el país con respecto a la agricultura interior y los beneficios de la misma”, agregó Ott. “Se están realizando más investigaciones, más adopción en la industria”.

Muchos inversores han centrado su investigación en la industria de la marihuana, que es más rentable que cultivar cultivos como la lechuga o la albahaca.

“El cannabis es un producto básico muy rentable, donde la tecnología definitivamente va a seguir ese tipo de ganancias”, señaló Jared Krulewitz, cofundador y vicepresidente de marketing de Urban Seed Inc., una empresa de tecnología de agricultura urbana con sede en Las Vegas.

Muchos de los avances realizados a través de esta investigación, que incluyen mejoras a las luces LED, son aplicables a una variedad de plantas. Eso significa que la industria agrícola de interior en general está viendo los beneficios, declaró Shane Terry, CEO de la empresa de cannabis integrada: TapRoot Holdings Inc., entre Spring Gate Lane y Village Center Circle.

“Cuando se produjo el cannabis y hubo un mayor valor de cultivo en el mercado, la R&D comenzó a tener sentido”, dijo Terry. “Ambos mundos se están beneficiando de eso”.

David Martin, director general de Indoor Farms of America, proveedor de equipos para interiores de Las Vegas, calcula que las luces LED representaron aproximadamente el 60 por ciento del costo inicial de la granja interior cuando comenzó en 2014 y la parte más costosa de los costos operativos.

Un informe de 2017 de la plataforma agrónoma virtual Agrilyst, que tuvo 150 respuestas de productores de interior de todo el mundo, descubrió que la energía, principalmente los costos de iluminación, representaba aproximadamente el 25 por ciento de los gastos operativos totales en granjas de más de 10 mil pies cuadrados y 12 por ciento en granjas más pequeñas.

Hoy en día, las luces utilizadas en Indoor Farms of America están personalizadas y muestran todo el espectro de la luz LED a una fracción del costo.

“Hasta el año pasado, no creía en los LED”, afirmó Mike Tsairis, director de operaciones en Redwood, una instalación de cultivo de cannabis en East Charleston Boulevard y Las Vegas Boulevard South. “No producían los rendimientos, no producían flores que tenían alta potencia. … La tecnología ha estado avanzando y cambiando rápidamente a lo largo de los últimos cinco, 10 años”.

Depende de las importaciones

La agricultura de interior está en aumento, pero eso no significa que Nevada se esté acercando a la autosuficiencia. El estado importa la mayoría de sus alimentos, y un informe de 2014 llamado Las Vegas Sustainability Atlas encontró que el 92 por ciento de toda la comida en Las Vegas se envía por camión y solo el 8 por ciento de los alimentos disponibles en las tiendas y mercados se cultivan localmente.

Incluso con los costos adicionales de importar productos de estados como California, los productos a menudo son más baratos que lo que las granjas locales de interiores pueden producir.

“Tienen mano de obra barata, es difícil competir con eso”, declaró Martin. Pero el “precio está llegando a estar más cerca del par … e incluso si es un poco más caro, es cultivado y limpio localmente y está respaldando empleos en Nevada”.

Krulewitz señaló que el precio de sus cultivos a menudo es más barato que las alternativas orgánicas. La compañía vende sus productos -en su mayoría vegetales de hojas verdes- a restaurantes locales, incluidos restaurantes Strip como Border Grill en Mandalay Bay, Sage at Aria, Michael Mina en el Bellagio y restaurantes en el centro como Vesta Coffee Roasters, PublicUs y The Kitchen at Atomic.

“Es realmente difícil para (los cocineros) encontrar buenos ingredientes” con una falta de agricultores locales y alrededor del 99 por ciento de los alimentos locales importados, dijo Krulewitz. “Es un mercado culinario realmente grande. Tienes el Strip, que tiene un promedio de 25 restaurantes por resort, por lo que hay una gran demanda de comida”.

Cambiando la industria local

Martin cree que la agricultura en interiores puede reemplazar los modelos de cultivo al aire libre con ciertos cultivos como la lechuga. Pero, en general, él lo ve como una industria complementaria a los métodos tradicionales al aire libre. Otros están de acuerdo.

“No veo que este sea el tamaño y tipo de operación que dominará al mundo”, agregó Doug Busselman, vicepresidente ejecutivo de Nevada Farm Bureau Federation. “Gran parte de la producción que he visto para la agricultura interna es muy específica. … No es algo que pueda sostener una dieta en general”.

Aún así, la agricultura interior da a áreas como el sur de Nevada la oportunidad de asumir un papel más importante en la industria agrícola del estado.

“Queremos que la gente sepa que puede cultivar, incluso en este clima”, puntualizó Martin.

El crecimiento de la población de Las Vegas ha sido acelerado en los últimos años. En 2017, los datos de la Oficina del Censo de los EE.UU, mostraron que el Condado de Clark era el tercero con el crecimiento demográfico más rápido de la nación; dio la bienvenida a un promedio de 127 nuevos residentes por día entre el 1 de julio de 2015 y el 1 de julio de 2016.

Krulewitz cree que el crecimiento en la agricultura urbana va de la mano con el boom de la población.

“Las Vegas realmente está creciendo como ciudad, y creo que esto es solo una parte de esa evolución”, comentó. Se está “volviendo un poco más sostenible, un poco más resistente y para hacer eso, debes ayudar a alimentar a tu comunidad”.