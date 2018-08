La inteligencia artificial está con nosotros

La realidad virtual ya no es una fantasía. Esta aquí,y nos auxilia de muchas formas, “soy muy flojo y por medio del reconocimiento de voz, conecto los aparatos de la casa y puedo enviar órdenes, por ejemplo, al despertar que me lea las principales noticias de El Tiempo, el acontecer internacional o los sucesos de impacto, todo eso mientras desayuno, me baño o me cepillo los dientes, antes de salir de casa”, señaló Luis Suárez, encargado en desarrollo de contenidos en línea para la empresa R&R Partners, durante una demostración exclusiva con este semanario durante la Expo de Innovación Tecnológica realizada el martes 14 de agosto de 2018.