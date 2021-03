La junta de revisión rara vez responsabiliza a LVMPD por su mala conducta

El aumento de las quejas por mala conducta policial en todo el país hace que se cuestione la eficacia de la Clark County’s Citizen Review Board (CRB), creada como organismo de supervisión hace más de dos décadas.

Tres años de datos de la junta de revisión analizados por el Review-Journal muestran que la agencia casi siempre desestimó las quejas ciudadanas o se puso del lado de la determinación de Asuntos Internos del departamento. Y relativamente pocas personas que se quejaron a LVMPD apelaron sus casos a la junta.

De los casi 900 casos que la junta recibió desde 2018, solo ocho fueron remitidos a un panel de audiencia para decidir si asuntos internos de LVMPD tomó las decisiones correctas en respuesta a una queja de mala conducta, muestran registros.

Martha Menéndez, miembro principal de la UNLV’s Immigration Clinic, comentó que la agencia no ha sido muy efectiva durante los últimos dos años en que sirvió en la junta porque es “amigable” con la policía en lugar de hacer que los oficiales de LVMPD y los asuntos internos rindan cuentas.

“La sensación que tengo es que es muy pro-policía”, señaló. “La junta tiene una relación amistosa (con LVMPD). Es mucho más amistosa de lo que pensaba”. Menéndez dimitió de la junta poco después de hablar con el Review-Journal, alegando otros compromisos.

La nueva directora ejecutiva de la junta, Julie Kraig, quien asumió el cargo en junio y gana 83 mil 605 dólares al año, declinó repetidamente una entrevista, pero el portavoz del condado, Erik Pappa, agregó que la junta es efectiva.

“Sería injusto e indebidamente simplista medir la eficacia de la CRB únicamente por la frecuencia con la que está en desacuerdo con las conclusiones de la Metro’s Internal Affairs Bureau (IAB)”, escribió en un correo electrónico. “Cualquier evaluación justa requeriría una revisión caso por caso de las conclusiones escritas, que son un registro público. Tal revisión arrojaría ejemplos en los que la CRB ha llegado muy claramente a una conclusión diferente”.

Indignación nacional por abusos

En todo el país, la indignación por los presuntos abusos policiales y el uso excesivo de la fuerza, a menudo grabados por cámaras telefónicas, ha sido generalizada. La muerte en 2020 de George Floyd en Minneapolis provocó semanas de manifestaciones de Black Lives Matter el pasado verano en Las Vegas y en ciudades de todo el país. Este mes ha comenzado el juicio por asesinato y homicidio involuntario del ex policía Derek Chauvin, que según el video se arrodilló sobre el cuello de Floyd durante casi nueve minutos mientras otros agentes observaban.

Más agencias en todo el país están publicando los registros de asuntos internos. Los legisladores de California en 2018 hicieron públicos muchos archivos de mala conducta policial. En Nueva York, una nueva legislación impulsó la publicación este mes de más de 320 mil acusaciones contra oficiales de policía. Los registros de la Civilian Complaint Review Board habían estado sellados durante décadas.

Pero la mayoría de los estados siguen manteniendo los registros ocultos, según una encuesta de la emisora de radio de Nueva York tras los asesinatos de 2014 de Eric Garner en Nueva York y Michael Brown en Misuri.

WNYC descubrió que solo una docena de estados hacen públicos los registros, pero la encuesta no era completamente precisa cuando decía que el Código Administrativo de Nevada sella los registros de asuntos internos. La ley estatal no exime a los archivos de asuntos internos de los registros abiertos, y la ley sustituye al código administrativo. Pero LVMPD utilizó las sentencias judiciales que equilibran la privacidad de los empleados con el derecho del público a saber para negar la divulgación de los archivos.

Este año, al menos 31 estados tienen proyectos de ley que abordan la recopilación de datos policiales y la transparencia, según la National Conference of State Legislatures. Los legisladores de Nevada no han abordado la cuestión.

Representación de la comunidad

Los miembros de la junta, en su mayoría abogados, empresarios y académicos, son nombrados por el Metro’s Fiscal Affairs Committee, que está formado por dos comisionados del condado, dos miembros del Ayuntamiento de Las Vegas y un ciudadano. La junta tiene dos empleados y un presupuesto de unos 270 mil dólares al año.

En octubre de 2020, la junta destacó la diversidad representada en los nuevos miembros.

A big welcome to the many new 2021 Board Members appointed by @ClarkCountyNV and @CityOfLasVegas! Our new board is a reflection of our diverse community, and its members are excited to serve.

10 Men

15 Women

10 White

8 Black

3 Hispanic

2 Asian

1 Muslim

3 LGBTQ pic.twitter.com/lpU0XmXoA1

— LVMPD Citizen Review Board (@CRBlasvegas) October 15, 2020