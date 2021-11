La junta directiva del CCSD revierte el despido del superintendente Jesús Jara

La Junta Escolar del Condado Clark votó a última hora del jueves y a primera hora del viernes para reconsiderar la terminación del contrato del superintendente Jesús Jara, esencialmente abriendo el camino para una nueva votación sobre el tema, y luego decidió no rescindir su contrato.

Ambas peticiones fueron aprobadas por cuatro a tres, con la oposición de la presidenta de la Junta Linda Cavazos y las fideicomisarias Danielle Ford y Lisa Guzmán.

La votación revierte una decisión dividida el 28 de octubre para terminar el contrato de Jara “por conveniencia”, lo que significa que la junta no tenía que proporcionar una razón. La junta decidió previamente en mayo para extender su contrato hasta el 15 de enero de 2023.

Jara, que lleva en el cargo desde 2018, iba a dejar su puesto el 1º de diciembre. Ahora, no está claro si seguirá en el puesto.

Cavazos dijo que Jara no asistió a la reunión (que duró más de la 1 a.m. del viernes) ni había designado a ningún representante para hablar en su nombre.

La abogada de la junta escolar, Mary Anne Miller, dijo que no se ha recibido ninguna comunicación sobre si Jara quiere ser reincorporado.

La junta votó 5-2, con Cavazos y Ford en contra, para posponer un punto del orden del día sobre el proceso de búsqueda de un superintendente interino hasta que se reciba la confirmación de Jara sobre si tiene la intención de permanecer en el puesto.

Si no lo hace, la petición pide a Jara proporcionar tres o cuatro nombres al abogado de la junta para la junta a considerar como superintendente interino.

JARA TERMINATION RECONSIDERED: The following is video of the #CCSD Board of Trustees vote to reconsider Jara’s contract termination. #BREAKING pic.twitter.com/SWSUIR6pyA

— James Schaeffer (@jamesmschaeffer) November 19, 2021