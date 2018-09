La lucha de alquileres a corto plazo continúa en el Centro de la ciudad de Las Vegas

A Kerry Gerst le encanta vivir encaramada sobre el Centro de Las Vegas en The Ogden, pero que la despierten a las 6:30 a.m. por una pelea de borrachos en un condominio cercano que incumple las normas de la ciudad al operar debido a alquileres a corto plazo, resulta menos que agradable.

septiembre 10, 2018 - 10:28 am

Kerry Gerst, propietaria de un hogar en Ogden, se opone a los alquileres a corto plazo en su edificio de apartamentos, en Las Vegas, el viernes 24 de agosto de 2018. Erik Verduzco Las Vegas Review-Journal @Erik_Verduzco

Kerry Gerst es entrevistada en su casa de Ogden en Las Vegas, el viernes 24 de agosto de 2018. Gerst se opone a alquileres a corto plazo en su edificio de apartamentos. Erik Verduzco Las Vegas Review-Journal @Erik_Verduzco

Kerry Gerst, dueña de una casa en Ogden, se opone a alquileres a corto plazo en su edificio de apartamentos. Nos da un tour por el Ogden en Las Vegas, el viernes 24 de agosto de 2018. Erik Verduzco Las Vegas Review-Journal @Erik_Verduzco

Kerry Gerst, dueña de una casa en Ogden, se opone a alquileres a corto plazo en su edificio de apartamentos. Nos da un tour por el Ogden en Las Vegas, el viernes 24 de agosto de 2018. Erik Verduzco Las Vegas Review-Journal @Erik_Verduzco

Kerry Gerst, propietaria de un hogar en Ogden, se opone a los alquileres a corto plazo en su edificio de apartamentos, en Las Vegas, el viernes 24 de agosto de 2018. Erik Verduzco Las Vegas Review-Journal @Erik_Verduzco

La vista desde la piscina del Ogden en Las Vegas, viernes, 24 de agosto de 2018. Erik Verduzco Las Vegas Review-Journal @Erik_Verduzco

Kerry Gerst, dueña de una casa en Ogden, se opone a alquileres a corto plazo en su edificio de apartamentos. Nos da un tour por el Ogden en Las Vegas, el viernes 24 de agosto de 2018. Erik Verduzco Las Vegas Review-Journal @Erik_Verduzco

Kerry Gerst es entrevistada en su casa de Ogden en Las Vegas, el viernes 24 de agosto de 2018. Gerst se opone a alquileres a corto plazo en su edificio de apartamentos. Erik Verduzco Las Vegas Review-Journal @Erik_Verduzco

La vista desde la casa de Kerry Gerst que vive en el Ogden de Las Vegas, el viernes 24 de agosto de 2018. Erik Verduzco Las Vegas Review-Journal @Erik_Verduzco

Kerry Gerst es entrevistada en su casa de Ogden en Las Vegas, el viernes 24 de agosto de 2018. Gerst se opone a alquileres a corto plazo en su edificio de apartamentos. Erik Verduzco Las Vegas Review-Journal @Erik_Verduzco

La vista desde la casa de Kerry Gerst que vive en el Ogden de Las Vegas, el viernes 24 de agosto de 2018. Erik Verduzco Las Vegas Review-Journal @Erik_Verduzco

Kerry Gerst es entrevistada en su casa de Ogden en Las Vegas, el viernes 24 de agosto de 2018. Gerst se opone a alquileres a corto plazo en su edificio de apartamentos. Erik Verduzco Las Vegas Review-Journal @Erik_Verduzco

Kerry Gerst es entrevistada en su casa de Ogden en Las Vegas, el viernes 24 de agosto de 2018. Gerst se opone a alquileres a corto plazo en su edificio de apartamentos. Erik Verduzco Las Vegas Review-Journal @Erik_Verduzco

Esta foto de archivo sin fecha muestra The Ogden en el centro de Las Vegas. Las Vegas Review-Journal, archivo

A Kerry Gerst le encanta vivir encaramada sobre el Centro de Las Vegas en The Ogden, pero que la despierten a las 6:30 a.m. por una pelea de borrachos en un condominio cercano que incumple las normas de la ciudad al operar debido a alquileres a corto plazo, resulta menos que agradable.

En marzo, Gerst y su esposo, Chris, se mudaron al edificio alto del centro de la ciudad, que se convirtió en un punto clave en el debate sobre el alquiler a corto plazo en Las Vegas.

“Hay burbujas en la ciudad donde no permiten alquileres a corto plazo, y creo que este debería ser uno de ellos, hay muchos hoteles y más en el camino”, afirmó Gerst. “Hay un lugar para ellos, pero cuando compartimos paredes, llega a ser demasiado”.

Una unidad en The Ogden funciona legalmente como un alquiler a corto plazo, después de que el Consejo Municipal aprobó ese permiso el año pasado. Cualquier otro propietario necesita una exención para operar legalmente debido al requisito de distancia de la ciudad de 660 pies entre alquileres a corto plazo, definido como cualquier vivienda alquilada por períodos inferiores a 31 días.

Los críticos de los requisitos de distancia de la ciudad comentan que, si bien pueden tener sentido para medir en los barrios, no funciona en rascacielos. Múltiples miembros del Consejo Municipal han dicho que las reglas necesitan una renovación, y se está redactando una nueva ordenanza en el Ayuntamiento. Se espera que la Comisión de Planificación lo aborde el próximo mes.

El concejal Bob Coffin, quien representa esa parte del centro de Las Vegas, ha sugerido un nuevo tope que permitiría hasta el 5 por ciento de las 275 unidades en The Ogden legalmente administrar alquileres a corto plazo.

Los convenios, condiciones y restricciones para los propietarios de The Ogden no tienen un lenguaje que trate con alquileres a corto plazo, a diferencia de otros desarrollos residenciales en Las Vegas, donde las asociaciones de propietarios los prohiben. Por lo tanto, la asociación de propietarios de The Ogden tiene un poder de aplicación limitado sobre ese tema, pero les ha dado acceso al edificio al personal de cumplimiento de códigos de Las Vegas.

“Nuestra obligación es primero con las personas que viven allí permanentemente”, dijo Coffin. “Si no puedes controlar el medioambiente, bien podría ser un hotel”.

Uri Vaknin, socio de KRE Capital, que compró The Ogden en 2013, comentó que se está redactando una enmienda a los convenios, condiciones y requisitos para los propietarios en The Ogden y pretende alcanzar un compromiso entre los propietarios de alquiler a corto plazo, oponentes y aquellos neutrales. La enmienda necesitaría ser aprobada por el 67 por ciento de los residentes.

“Mi objetivo es crear algo que sea lo mejor para todos los residentes”, aseguró Vaknin.

Aunque la ciudad generalmente permite alquileres a corto plazo, excepto en algunas zonas específicas, el personal de planificación de la ciudad estimó este verano que más de mil operan en toda la ciudad sin las licencias y permisos necesarios.

Los residentes y funcionarios de la ciudad comentan que los alquileres ilegales a corto plazo han continuado operando en el condominio del centro de la ciudad desde que el Consejo Municipal aprobó un nuevo paquete de regulaciones el año pasado.

El abogado Matthew Sibert representa a ocho propietarios en The Ogden que buscan permisos para alquileres a corto plazo y ha sido parte de negociaciones que involucran a la asociación de propietarios, así como a los defensores y opositores de alquileres a corto plazo en el edificio.

“Hay una mejor manera de hacerlo en The Ogden que puede ser segura y armoniosa con los vecinos y la comunidad”, explicó Sibert.

Seis solicitudes de permisos de uso especial para alquiler a corto plazo se han retrasado para un voto del consejo hasta noviembre. La alcaldesa Carolyn Goodman expresó su preocupación en una reunión del consejo de agosto sobre la demora y sobre alquileres sin licencia que continúan operando.

“Si una persona se lastima en The Ogden debido a estos alquileres a corto plazo que llegan un fin de semana o causan problemas, o violan a cualquier ser humano en el edificio, la culpa está aquí porque no estamos controlando eso”, citó Goodman en la reunión.

Las preocupaciones de seguridad sobre los alquileres a corto plazo en The Ogden se dispararon después del tiroteo del 1 de octubre en Las Vegas Strip, cuando se supo que el tirador Stephen Paddock había alquilado habitaciones allí con vistas al festival Life is Beautiful del centro de la ciudad el fin pasado al tiroteo masivo que dejó 58 muertos y cientos de heridos en el festival Route 91 Harvest.

Habrá una mayor seguridad en los días previos y durante el festival, que comienza el 21 de septiembre, destacó Vaknin.

“Hemos estado trabajando con la Policía Metropolitana, con Life is Beautiful, con nuestra compañía de seguridad en un plan”, agregó Vaknin. “Hemos agregado medidas de seguridad en el edificio”.

Jonas Woolverton se mudó al edificio el 4 de octubre, el día en que descubrió que Paddock se había quedado allí. Él comparte algunas de las preocupaciones de sus vecinos sobre alquileres ilegales a corto plazo en el edificio.

“Es una cascada interminable de personas, y es realmente frustrante para aquellos de nosotros que vivimos aquí”, explicó. “No estoy en contra de Airbnb; hay situaciones en las que tiene sentido si los vecinos son geniales con él”.