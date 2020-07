La marca Stardust regresa como aplicación móvil gratuita de casino social

julio 21, 2020 - 10:49 am

El famoso logo de Stardust. (Archivo del Las Vegas Review-Journal)

El Stardust ha vuelto.

La icónica marca de Las Vegas con la que Boyd Gaming Corp. iluminó el Strip de 1985 a 2006 ha vuelto como una aplicación social móvil gratuita de casino que puede ser descargada en smartphones.

Boyd anunció la disponibilidad de la aplicación el martes.

“Tengo que admitir que nos sorprendió un poco la forma en que sigue siendo una marca muy fuerte que resuena a través de varias generaciones y, ciertamente, en varias regiones de Estados Unidos”, comentó Blake Rampmaier, vicepresidente y jefe de información de Boyd, que está encabezando el proyecto Stardust Social Casino.

Por diseño, los casinos sociales son gratuitos y los jugadores que los usan sólo juegan por diversión, pero Boyd usará el casino social para atraer a jugadores que cuentan con la tarjeta del programa de lealtad B Connected de la compañía. Esos jugadores tendrán la posibilidad de ganar puntos que podrán ser utilizados en las propiedades de Boyd en todo el país.

Los jugadores pueden descargar la aplicación de forma gratuita a través de Apple Store o Google Play Store.

Así es como funcionan los casinos sociales: Los jugadores descargan la aplicación, se conectan y reciben un cierto nivel de monedas virtuales que pueden ser utilizadas en juegos durante cierto lapso. Cuando las monedas se agotan, el jugador tiene la opción de esperar al siguiente periodo de tiempo o comprar más desde la aplicación (que es como genera ingresos para la empresa).

“No hay forma de extraer valor en términos de dinero”, indicó Rampmaier. “No hay forma de sacar dinero en efectivo. El valor para el jugador entra cuando hace compras de moneda virtual y es miembro de B Connected, puede ganar puntos de B Connected y créditos de nivel y esto le da la posibilidad de continuar su experiencia de entretenimiento fuera de nuestras propiedades”.

El casino social comenzará inicialmente con las máquinas tragamonedas sólo con los títulos más populares en los pisos de casinos Boyd replicados en la aplicación. Rampmaier dijo que su equipo tiene un mapa planeado para expandir y modificar el sitio, posiblemente añadiendo juegos de mesa y cambiando los títulos de las tragamonedas.

Entre los títulos de máquinas destinados al casino social están Wonder 4, Wild Leprecoins, Miss Kitty, Sun & Moon, Wings Over Olympus, Pompeya, More Chilli y Tiki Torch.

“Stardust es un nombre que claramente resuena entre los clientes de los juegos de azar de todas las generaciones”, recalcó Keith Smith, presidente y director general de Boyd Gaming, en un comunicado anunciando la disponibilidad de la aplicación. “Dado el considerable valor de la marca, creemos que el nombre Stardust dará a Boyd Gaming una ventaja única a medida que ampliemos nuestra presencia en los juegos en línea y móviles”.

Stardust abrió las puertas de lo que finalmente se convirtió en un centro turístico de mil 500 habitaciones en 1958. Cuando abrió, tenía el casino y la piscina más grande de Nevada. También tenía un autocine en la parte trasera de la propiedad.

Sam Boyd adquirió el Stardust en 1985. Con el tiempo, se convirtió en el hogar de la señalización icónica y en uno de los centros turísticos más populares del Strip, sede del espectáculo del Lido de París y de Siegfried & Roy.

Boyd cerró la propiedad en noviembre de 2006 y el edificio fue implosionado el 13 de marzo de 2007, cuando Boyd se preparaba para dar paso a un proyecto llamado Echelon Place.

La Gran Recesión acabó con el proyecto Echelon y Boyd vendió finalmente la superficie y una torre parcialmente construida al Genting Group, que está construyendo en el lugar el Resorts World Las Vegas.

Funcionarios de Boyd acreditaron un libro sobre el Stardust escrito por la periodista Heidi Knapp Rinella para generar interés en el desarrollo del casino social de la marca Stardust.

El libro de Rinella, “The Stardust of Yesterday: Reflections on a Las Vegas Legend”, fue editado por el ex escritor de entretenimiento del Review-Journal, Mike Weatherford, y publicado por Stephens Press. Siegfried y Roy escribieron el prólogo del libro.