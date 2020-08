La moratoria de desalojo de Nevada se levanta el martes. Esto es lo que necesitas saber

agosto 31, 2020 - 10:41 am

Se estima que 249 mil 700 residentes del Condado Clark estén en riesgo de ser evacuados de sus hogares según un reporte del grupo de investigación de Las Vegas, Guinn Center y el COVID-19 Eviction Defense Project en Denver. (Rachel Aston/Las Vegas Review-Journal @rookie__rae)

La moratoria de Nevada sobre los desalojos se levanta el martes, y los expertos esperan una avalancha de avisos de desalojo a los inquilinos.

Han pasado más de cinco meses desde que el gobernador Steve Sisolak anunció un alto temporal en el desalojo de los propietarios de viviendas por falta de pago de renta, una medida destinada a ayudar a los nevadenses que se enfrentaban a una crisis financiera provocada por el impacto económico del nuevo coronavirus.

Sisolak no ha anunciado si extenderá la moratoria.

Se estima que 249 mil 700 residentes del Condado Clark (o más del 10 por ciento de su población) corren el riesgo de ser desalojados, según un informe del grupo de investigación de Las Vegas, Guinn Center y el COVID-19 Eviction Defense Project en Denver.

Sisolak también promulgó este mes una ley que da a los inquilinos tiempo adicional para explorar soluciones alternas con su propietario, así como la mediación de terceros.

El abogado de Las Vegas, Terry Moore, de Marquis Aurbach Coffing comentó que debería quedar claro que los inquilinos tienen tiempo para resolver un aviso de desalojo.

“Hay mucha información errónea por ahí”, argumentó. “La gente cree que va a recibir una notificación y estar en la calle el fin de semana siguiente. No es así como sucede”.

Comentó que es probable que haya una ola de desalojos, pero no será un “tsunami”.

“Los propietarios no están en el negocio de desalojar a la gente. Están en el negocio de rentar casas y cobrar rentas y es para el beneficio de todos si eso se puede mantener”, agregó.

Moore habló con el Review-Journal sobre lo que los inquilinos pueden esperar y las opciones que tienen a su disposición.

La entrevista ha sido editada para que sea más clara.

¿Cuándo recibiría alguien una notificación de desalojo?

Depende del contrato de arrendamiento. Algunos contratos indican que el alquiler se vence el día primero pero no se considera tardío hasta el quinto, así que los inquilinos siempre deben leer sus contratos. Esa es una de las cosas más importantes que deben hacer. Si el alquiler de alguien se vence el 1º de septiembre y se considera tardío el 2 de septiembre, pueden ser notificados (por el propietario) el 2 de septiembre. Recibirán una notificación de siete días para desalojar o pagar la renta y eso son siete días judiciales, Las Vegas, la jurisdicción no incorporada del Condado Clark, North Las Vegas y Henderson no cuentan los viernes, por lo que es probable que tengan hasta el 15 de septiembre para presentar una respuesta al desalojo. Hay un formulario de respuesta para inquilinos en el Centro de Autoayuda de Derecho Civil, que es un recurso fantástico para los inquilinos, y puede encontrar esa información en línea en civillawselfhelpcenter.org.

¿Cómo funciona el proceso de desalojo?

El inquilino presenta su respuesta, el propietario tiene el siguiente paso de presentar la queja de desalojo sumario del propietario. Luego, el tribunal fijará una audiencia. En un mundo normal, la audiencia se fijaría la semana siguiente, pero eso puede retrasarse un poco si hay un número abrumador de solicitudes en ese momento. El tribunal puede simplemente no tener suficientes horas en el día para fijar todas las audiencias.

¿Qué sucede durante una audiencia?

El propietario va primero porque presentó la notificación y dirá: “Su Señoría, esto es con un alquiler de siete días o renuncia”. El inquilino no ha pagado la renta por ‘X’ número de meses por ‘X’ cantidad.’ Es bastante sencillo. Luego viene el inquilino, y hay defensas legales que pueden articular. Si pueden convencer al juez de que tienen suficientes motivos y pruebas para establecer una de esas defensas, entonces el juez la concederá o la negará. Pero el juez les dará a todos la oportunidad de presentar su caso. Si el desalojo es concedido, las instrucciones van al alguacil en un día o dos y el alguacil tiene que salir y poner un aviso de 24 horas de un cierre.

¿Qué pasa si un inquilino ignora una notificación de desalojo?

Simplemente se procede un poco más rápido. Por ejemplo, si un inquilino tiene hasta el 15 de septiembre para responder y no lo hace, entonces el propietario presenta su demanda de desalojo el 16 de septiembre y es concedida por el tribunal. Puede retrasarse por la cantidad, pero en un mundo normal se concedería ese día (16 de septiembre) o al día siguiente porque no hubo oposición. Entonces el aviso se envía a la oficina del alguacil, quien envía el aviso de 24 horas y regresa y hace el cierre.

¿Qué deben tener en cuenta los inquilinos?

Lo que mucha gente no se da cuenta es que un propietario no debe presentar una demanda de desalojo si el inquilino ha desocupado la unidad. Por lo tanto, si un inquilino se muda antes de que se celebre la audiencia o antes de que se conceda el desalojo, no hay desalojo porque se ha ido. Esto ayudaría a un inquilino a evitar tener un desalojo en su expediente. Esto, junto con la nueva ordenanza del condado que hace ilegal que los propietarios discriminen a un inquilino por tener un desalojo relacionado con COVID-19, hace que sea un incentivo para que los inquilinos se vayan antes de que se les desaloje.

La otra cosa que los inquilinos deben tener en cuenta durante este proceso es que pueden presentar una petición de suspensión, pueden pedir tiempo adicional.

Creo que los tribunales van a ser muy liberales al concederlos. Los inquilinos sólo pueden pedir hasta 10 días, incluso en la audiencia.

Si estás en la audiencia y está claro que vas a perder, el inquilino puede pedir más tiempo. Y si un inquilino se siente realmente agraviado (que el juez no escuchó realmente nada de lo que dijo y que tiene una base sólida de por qué no debió haber sido desalojado) siempre puede apelar la decisión ante el tribunal de distrito.

Eso detiene el proceso de desalojo hasta que el tribunal de distrito lo considere.