La muerte de una agente K9 deja atónita a la Nevada Highway Patrol

La Nevada Highway Patrol (NHP) está de luto por la pérdida de un miembro de confianza de su familia.

Jill, una Springer Spaniel de cinco años, ha muerto.

It’s with heavy hearts we regret to share the passing of K9 Jill, a 5yr old Springer Spaniel, served both Northern & Southern Commands as a narcotics detection K9. Her presence was a joy to anyone who met her, especially the elementary school students she loved to visit. pic.twitter.com/Y2QuJuqUMl

— NHP Southern Command (@NHPSouthernComm) April 12, 2021