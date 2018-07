La nominación de Kavanaugh saca Chicken Littles demócratas

El presidente Donald Trump habla con el juez Brett Kavanaugh, su candidato a la Corte Suprema, y su familia en el Salón Este de la Casa Blanca, el lunes 9 de julio de 2018 en Washington. (AP Photo / Alex Brandon)

La reacción liberal a la nominación de la Corte Suprema de Brett Kavanaugh sería más creíble si algunas de las predicciones apocalípticas previas de la izquierda se hubieran hecho realidad.

Comience con el medio ambiente. Durante décadas, los intelectuales de izquierda han asegurado al público que la destrucción de la humanidad está a solo años de distancia.

“La población inevitablemente y completamente superará cualquier pequeño aumento en los suministros de alimentos que hacemos”, predijo Paul Ehrlich en 1970. “La tasa de mortalidad aumentará hasta que al menos 100-200 millones de personas por año morirán de hambre durante los próximos diez años”.

En 1968, Ehrlich escribió el best-seller “The Population Bomb”. Predijo que “cientos de millones de personas”, incluidos 65 millones de estadounidenses, morirían de hambre en la década de 1970. Nop. Y Ehrlich no estaba solo en la predicción de una catástrofe ambiental pendiente.

“El hombre debe detener la contaminación y conservar sus recursos, no solo para mejorar la existencia sino para salvar a la raza del deterioro intolerable y la posible extinción”, escribieron los editores de The New York Times en 1970.

“El mundo se ha estado enfriando fuertemente durante unos veinte años”, dijo el ecologista Kenneth Watt en 1970. “Si las tendencias actuales continúan, el mundo será aproximadamente cuatro grados más frío para la temperatura media mundial en 1990, pero once grados más frío en el año 2000”, declaró Watt. “Esto es aproximadamente el doble de lo que llevaría a una edad de hielo”.

Hoy, no es hielo lo que va a aniquilar a la humanidad. El año pasado, la decisión del presidente Donald Trump de retirarse de los acuerdos climáticos de París provocará que el planeta arda.

La líder de la minoría hogareña Nancy Pelosi, demócrata de California, calificó esa decisión como “una grave amenaza para el futuro de nuestro planeta”. El liberal vox.com, uno de los sitios de noticias con mayor tráfico en el país, advirtió que la retirada podría conducir a una “extinción masiva”.

Difícilmente vale la pena vivir de todos modos desde que los republicanos destruyeron Internet al rechazar la neutralidad de la red hace un mes.

“Invertir #NetNeutrality sería una pesadilla para los consumidores. Pero también sería una sentencia de muerte para la competencia, la innovación y la creatividad en Estados Unidos”, tuiteó el senador Richard Blumenthal, D-Conn.

“Estoy apoyando la legislación para #SaveTheInternet y proteger a los nevadenses de esta movida imprudente”, tuiteó la representante Jacky Rosen.

Los republicanos mataron al internet. Rápido: llame a los paramédicos y vea si pueden revivirlo. Oh espera. Internet todavía está aquí, eso no es sorprendente dado que la “neutralidad de la red” no existía hasta 2015. ¿Quién sabía que la innovación y la creatividad en Estados Unidos comenzaron hace apenas tres años?

Luego están las afirmaciones sobre el proyecto de ley de recorte de impuestos republicano del año pasado.

“Las familias trabajadoras ya están sobre las cuerdas, y esta #GOPTaxScam es otro golpe en el intestino”, tuiteó la Senadora Elizabeth Warren, D-Mass. El Senador Cory Booker, D-Nueva Jersey dijo: “Es irresponsable, imprudente, injusto y simplemente cruel”.

Sí, obtener más dinero en su cheque de pago es, sin duda, el equivalente a ser agredido físicamente. Por favor, dejen de torturar a las personas dejándoles guardar más de su propio dinero.

Este no es el borde del lobo gritador del Partido Demócrata. Estos son sus líderes, incluidos probables candidatos para su candidatura presidencial 2020. Como era de esperar, los demócratas han recurrido a esta táctica cansada para atacar a Kavanaugh.

“La nominación del juez Brett Kavanaugh amenazará las vidas de millones de estadounidenses en las próximas décadas”, tuiteó el ex gobernador de Virginia y presidente del Comité Nacional Demócrata, Terry McAuliffe.

Bostezo. ¿Dónde has escuchado eso antes? Es un argumento especialmente irónico cuando lo que más preocupa a los liberales es que Roe v. Wade podría ser anulado. Ese caso ha llevado a más de 50 millones de bebés muertos. De hecho, una mayoría conservadora en la Corte Suprema no proscribiría el aborto, incluso si los jueces consideran un caso que involucra a Roe. A lo sumo, devolverían el aborto y otros asuntos a los estados y sus ramas legislativas para su consideración, que es a dónde pertenecen.

Si eso sucede, les dará a los demócratas toda una nueva oportunidad de gritar que los republicanos van a hacer que todos mueran.