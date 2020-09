La pandemia no detendrá la lucha contra el cáncer

Abigail Coeto Juárez pidió a la comunidad sumarse a causas que ayudan a niños enfermos de cáncer. Viernes 21 de agosto de 2020 en la oficina de Candlelighters Childhood Cancer Foundation of Nevada. [Foto Anthony Avellaneda / El Tiempo]

Abigail Coeto Juárez pidió a la comunidad sumarse a causas que ayudan a niños enfermos de cáncer. Viernes 21 de agosto de 2020 en la oficina de Candlelighters Childhood Cancer Foundation of Nevada. [Foto Anthony Avellaneda / El Tiempo]

Abigail Coeto Juárez compartió que le gusta el arte y eso le ha ayudado a seguir adelante, además del apoyo de sus padres, la acompaña en la foto su madre, Rosa Juárez. Viernes 21 de agosto de 2020 en la oficina de Candlelighters Childhood Cancer Foundation of Nevada. [Foto Anthony Avellaneda / El Tiempo]

La asistente familiar de Candlelighters Childhood Cancer Foundation of Nevada, Jacki York, explicó que el evento “Candlelighters Superhero 5K” de este 2020 será virtual. Viernes 21 de agosto de 2020 en la oficina de Candlelighters Childhood Cancer Foundation of Nevada. [Foto Anthony Avellaneda / El Tiempo]

Abigail Coeto Juárez compartió que le gusta el arte y eso le ha ayudado a seguir adelante, además del apoyo de sus padres, la acompaña en la foto su madre, Rosa Juárez. Viernes 21 de agosto de 2020 en la oficina de Candlelighters Childhood Cancer Foundation of Nevada. [Foto Anthony Avellaneda / El Tiempo]

La señora Rosa Juárez agradeció la ayuda que Candlelighters Childhood Cancer Foundation of Nevada le ha brindado a su familia. Viernes 21 de agosto de 2020 en la oficina de Candlelighters Childhood Cancer Foundation of Nevada. [Foto Anthony Avellaneda / El Tiempo]

Abigail Coeto Juárez pidió a la comunidad sumarse a causas que ayudan a niños enfermos de cáncer. Viernes 21 de agosto de 2020 en la oficina de Candlelighters Childhood Cancer Foundation of Nevada. [Foto Anthony Avellaneda / El Tiempo]

Como medida de prevención ante la pandemia de COVID-19, Candlelighters Childhood Cancer Foundation of Nevada llevará a cabo de manera virtual su caminata anual de recaudación de fondos, “Candlelighters Superhero 5K”, la cual desde hace muchos años ha tenido el objetivo de ayudar a los niños que luchan contra el cáncer.

“Es la primera vez que lo vamos a hacer virtual, vamos a tener espacios en ciertas partes de la ciudad a donde la gente podrá ir y tomarse fotos. Pueden caminar en la casa, en el parque o donde prefieran y completar los cinco kilómetros, además pueden recaudar dinero para ayudar a la fundación, todo es para los niños que viven en Nevada”, comentó la asistente familiar de Candlelighters Childhood Cancer Foundation of Nevada, Jacki York.

La primera caminata “Candlelighters Superhero 5K” se realizó en 1984, contó con 75 personas que consiguieron recaudar cerca de mil dólares. En años recientes este evento con causa ha reunido a casi 2,000 participantes. La edición de este 2020 acontecerá el próximo 19 de septiembre.

“Pueden ir a nuestro sitio web, forman su equipo y le piden a cada participante que recolecte cien dólares o lo que puedan. Lo que sea, todo se queda aquí y ayuda a las familias locales”, dijo York, y sobre la decisión de hacer el evento virtualmente explicó que “tenemos niños que sería terrible si se enferman con el COVID-19. Para estar todos protegidos lo haremos virtual”.

De acuerdo con la fundación, los niños que luchan contra el cáncer y sus familias no solo enfrentan los efectos físicos de la enfermedad, sino también los problemas relacionados con el tratamiento, el impacto emocional, las consideraciones financieras y los posibles tratamientos fuera del estado. Una prueba de ello es la señora Rosa Juárez, quien amablemente accedió a compartir con El Tiempo la historia de su hija Abigail, de 11 años.

“Hace cinco años ella fue diagnosticada con leucemia, acababa de entrar a primer grado y dejó de ir a la escuela. Tuvo escuela en casa, pero estuvimos mucho tiempo en el hospital, fue ahí donde conocimos a la fundación, nos ayudaron en muchas cosas, al principio no sabíamos cómo íbamos a pagar las cuentas, qué íbamos a comer, siempre nos preocupamos por Abigail, para que tuviera todo lo necesario medicamente”, recordó Juárez, quien es originaria de Puebla, México.

Este será al tercer año en que la señora Juárez participará en “Candlelighters Superhero 5K” al lado de su esposo e hija, y comparte que apenas el año pasado fue cuando Abigail pudo caminar los cinco kilómetros, meta que no pudo lograr en su primer año debido al cansancio y efectos secundarios de las quimioterapias.

“Mi esposo tenía dos trabajos, pero debía faltar muchos días porque teníamos que estar con Abigail, ella es nuestra única hija, entonces él no se sentía bien al ir al trabajo sabiendo que ella estaba mal… Cuando ella se enfermó, esa semana nos llegó información al hospital, en ese momento no pusimos mucha atención, pero poco a poco fuimos viendo que necesitábamos ayuda o que era algo que no íbamos a poder aguantar en cuanto a lo económico. Apareció Jacki y fue como nuestro ángel, nos habló de la fundación y cómo nos podían ayudar”, comentó Juárez.

Rosa y su esposo recibieron ayuda para poder pagar la renta, servicios, reparación de su carro e incluso el taxi para poder llevar a Abigail al hospital cuando era necesario. Apoyo que, dijo, han recibido desde el primer día por parte de Candlelighters Childhood Cancer Foundation of Nevada.

“Al principio fue un poco difícil aceptar la ayuda porque pensábamos que había más niños que lo necesitaban. Es tan bonito saber que alguien te puede ayudar cuando más lo necesitas. Muchas gracias a los que pueden ayudar, ese dinero es muy bien utilizado”, expresó Juárez.

Aunque se enfermó cuando apenas tenía seis años, Abigail aún recuerda el esfuerzo que tuvo que hacer para poco a poco ir superando su enfermedad, tomando motivación de sus padres y de la misma fundación.

“Me ayudaron a sentirme mejor si es que en un día, por ejemplo, no me estuviera divirtiendo. Me dieron clases de arte. Siempre me ha gustado el arte y es lo que me ha ayudado mucho”, dijo Abigail.

La buena noticia es que actualmente el estado de salud de Abigail es aceptable, en este momento ya no tiene la enfermedad pero debe continuar acudiendo a revisiones médicas ya que sabe que la leucemia podría regresar en algún momento.

“He estado en remisión desde hace dos años. Me he sentido con mucha energía y probablemente mejor que antes de que me enfermara, estoy aliviada de que haya pasado todo esto y quiero vivir mi vida lo más normal posible”, mencionó la menor.

Finalmente, Abigail mandó un mensaje especial a la comunidad hispana del sur de Nevada, en espera de que quienes tengan la posibilidad puedan apoyar este tipo de causas.

“Hay niños que están sufriendo en estos momentos por posiblemente aspectos económicos de sus familias, ellos no se preocupan tanto de eso porque no lo están viendo, pero los papás piensan sobre sus hijos y todo lo que pasa. Pienso que con el apoyo de donantes, ayudaría mucho a los papás a estar menos preocupados sobre lo económico y puedan enfocarse en que sus hijos se mejoren”, concluyó Abigail.

Candlelighters Childhood Cancer Foundation of Nevada ayuda a niños y jovenes de 0 a 21 años de edad que luchan contra la difícil enfermedad del cáncer. Además de donaciones económicas, también aceptan juguetes o tarjetas de regalo que son destinadas a dar una motivación a los pacientes.

Para más información, llame al (702) 737-1919 o visite:

www.candlelightersnv.org

Contacte a Anthony Avellaneda en: aavellaneda@reviewjournal.com, o siga la cuenta de Twitter de El Tiempo: @eltiempolv.