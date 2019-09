La placa conmemorativa del festival Route 91 estará disponible el martes

Los nevadenses tienen una nueva forma de recaudar fondos para los afectados por el tiroteo del festival Route 91 Harvest mientras muestran orgullo por la comunidad que se unió después de la tragedia.

La placa especial de Nevada “Forever Strong” se lanzará el martes, dos años después de que 58 personas murieron y más de 800 resultaron heridas en el festival de música country en el Strip de Las Vegas.

La placa presenta un logotipo de corazón con las palabras “Vegas Strong” en negro y dorado sobre un fondo degradado dorado con “Forever Strong” centrado en la parte inferior de la placa.

