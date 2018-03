La policía afirma que un hombre recibió un disparo en la cabeza durante un trato con drogas en el este de Las Vegas

Un hombre resultó gravemente herido el martes por la noche cuando recibió un disparo en la cabeza afuera de un complejo de apartamentos en el noreste del valle.

La policía respondió al reporte justo después de las 11 p.m. a los informes de un tiroteo en la cuadra 4800 de Nellis Oasis Lane, cerca de la Aevenida Cheyenne y el bulevar Nellis, según el teniente de la policía metropolitana: David Gordon.

El tiroteo parecía provenir de una “transacción de drogas que salió mal”, afirma Gordon. Al menos dos hombres estaban dentro de un vehículo en el estacionamiento de los Departamentos Liberty Village ubicados en 4870 Nellis Oasis Lane, cuando un hombre salió del automóvil y huyó a través de la calle Lamont.

Mientras cruzaba corriendo la calle, alguien abrió fuego y golpeó al hombre que huía una vez en la cabeza. Fue hospitalizado con heridas graves, pero Gordon declaró que el hombre estaba en condición estable alrededor de la 1 a.m. del miércoles.

El tirador huyó en un sedán rojo de cuatro puertas, posiblemente un Dodge Charger, y fue visto por última vez dirigiéndose hacia el sur en Lamont. Gordon dijo que la policía registró el área pero aún no ha encontrado un sospechoso.

La calle Lamont estaba bloqueada entre la Avenida East Colton y la carretera Gowan. Gordon agregó que a la 1 a.m. el camino permanecería cerrado durante las próximas dos o tres horas.

Here’s more info on this shooting from Metro Lt. David Gordon at the scene. #RJNow pic.twitter.com/xPZOl1qUBV

— Max Michor (@MaxMichor) March 14, 2018