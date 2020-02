La policía de Las Vegas arresta a una persona en un tiroteo del valle noroeste

La policía de Las Vegas arrestó a un sospechoso en relación con un tiroteo en el valle noroeste el jueves por la noche.

Una persona llamó al 911 alrededor de las 9 p.m. afirmando que su abuelo le disparó, según el Teniente Miguel Ibarra del Departamento de Policía Metropolitana.

Yellow Ridge Ave in northwestern valley: Metro has a residence taped off. Police said at about 9 pm, a person called 911 saying his grandfather shot him. Victim and a suspect taken to hospital. https://t.co/nRT3O4iHZl pic.twitter.com/UgD7GUpxa6

