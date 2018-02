La policía de Las Vegas investiga a la víctima de un tiroteo hallada muerta en una SUV

Entre las 7 y las 8 p.m. del domingo pasado, algunos residentes de los Apartamentos Devonshire en Vegas Valley Drive, cerca de la calle Mountain Vista, en el valle sureste, oyeron múltiples disparos.

Julio Bonilla los escuchó desde su departamento. Se acuclilló junto a su ventana, pero no vio nada.

Joan Lavely y su esposo, Robert, también reconocieron los sonidos de impacto de bala. Cuando salieron, vieron un patrullero al otro lado de la calle.

Ninguno de ellos llamó a la policía, es decir, hasta las 9:45 a.m. del lunes, cuando otro residente vio a un hombre negro desplomado detrás del volante de una Ford Expedition dorada, así lo reportó el teniente del departamento metropolitano de policía Dan McGrath.

El hombre estaba muerto.

“Eso es un desafío para nosotros”. Instamos a las personas que escuchan disparos a que llamen a la policía”, dijo McGrath. “Cuando se informan disparos, un oficial estará aquí de inmediato. Por favor llámenos.”

#Breaking A body was found in a car this morning at Devonshire Apartments. Police are investigating it as a potential homicide. pic.twitter.com/6SKqIHk16o

— Briana Erickson (@brianarerick) February 19, 2018