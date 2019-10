La policía de Las Vegas llora la muerte de un sargento de 42 años

La policía de Las Vegas está de luto tras de la muerte de un sargento del Departamento de Policía Metropolitana (LVMPD).

El sargento Dan Newberry, murió la madrugada del miércoles según la Oficina Forense del Condado de Clark. Tenía 42 años.

Newberry se unió a la fuerza en 1995, según los registros policiales.

“A todos nos entristece saber sobre el fallecimiento de uno de nuestros hermanos”, publicó el Comando del Área Noreste de LVMPD en Twitter. “Descanse en paz, sargento Dan Newberry”.

La Oficina Forense del Condado de Clark declaró que Newberry murió de embolia pulmonar y cáncer de próstata.

We are all saddened to learn about the passing of one of our brothers.

Rest in peace Sgt. Dan Newberry. pic.twitter.com/2OxRYMgIxu

— LVMPD NEAC (@LVMPDNEAC) October 30, 2019