La policía de North Las Vegas invitó el café

febrero 15, 2019 - 7:00 am

El evento tuvo gran respuesta de personas de habla hispana que pudieron convivir con los oficiales. Miércoles 30 de enero de 2019 en el Starbucks de Lake Mead y McDaniel Street. Foto Cristian De la Rosa / El Tiempo - Contribuidor.

La vecina de North Las Vegas, Sonia Passalacqua, preguntó directamente sobre los recientes tiroteos en esta ciudad. Miércoles 30 de enero de 2019 en el Starbucks de Lake Mead y McDaniel Street. Foto Cristian De la Rosa / El Tiempo - Contribuidor.

Cualquier ciudad con su cuerpo policiaco puede participar en el programa nacional “Coffee with a Cop”, que consiste en la convivencia social entre los elementos del orden y la ciudadanía. De una manera informal, se conversa con los oficiales, se realizan consultas, solicita su presencia en el vecindario o pasar al plano personal y saber un poco de la vida de la persona uniformada.

El miércoles 30 de enero, desde las 8:00 de la mañana, los oficiales del Departamento de Policía de North Las Vegas (NLVPD, por sus siglas en inglés), asistieron a una cafetería en la avenida Lake Mead, para conocer a miembros de la comunidad, quienes mayoritariamente fueron hispanos, el café estaba servido por cortesía de los policías.

Sonia Passalacqua, es originaria de Perú y vecina de North Las Vegas, ella participó en otro programa del Departamento, la Academia de Policía Civil, “me gusta tener la relación con mi policía, y poder ayudar en la comunidad, tengo contacto con la gente por mi trabajo como corredora de bienes raíces”, externó.

La residente de North Las Vegas, gusta de ser voluntaria y asistir a los eventos comunitarios, “últimamente hemos escuchado de muchos tiroteos, hay miedo por la mala fama de la ciudad, le pregunté a los oficiales si realmente está sucediendo eso o esta exagerado por las noticias”, compartió Sonia, sobre su charla con los oficiales de NLVPD.

El oficial Óscar Concha, habla inglés y español, nació en Los Ángeles, California, este comentó que la mayoría de las dudas durante el evento fueron sobre migración y si ellos como policías pueden ejercer funciones de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés). El policía explicó que “la población no debe de dudar en llamarles en una emergencia sin importar su estatus”.

Si la persona es víctima o es testigo, “que llame al 9-1-1 o 3-1-1, cuando llegó al lugar de los hechos, les preguntó sus datos, y les aclaro que no me importa si tienen o no Seguro Social, yo debo de generarles confianza, yo soy patrullero y nunca voy a reportar a alguien que se encuentre indocumentado, en la cárcel ya es diferente”, explicó Concha.

En su natal California, Concha se crio en una comunidad entre hispanos, similar a las calles en North Las Vegas, son dos años que se graduó de la academia de policía y le interesó el oficio al notar que no hay muchos agentes con su perfil.

Soledad García, especialista en programas de prevención de NLVPD, explicó que este tipo de eventos son una oportunidad para ambas partes, policías y ciudadanos, “sus preocupaciones, quejas y no hay ninguna agenda, es un diálogo abierto en un lugar informal como lo es una cafetería”.

La ciudad de North Las Vegas, eligió inscribirse al evento que es nacional, y la alta respuesta de la comunidad hispana no sorprendió a García, “me cercioré de traer oficiales bilingües, en sector la presencia latina es enorme, es importante que nuestros oficiales sepan cuáles son sus necesidades específicas”.

“Coffee with a Cup” en North Las Vegas, no es un evento que tenga una periodicidad establecida, a diferencia de otros como el “Primer Martes” de mes de LVMPD, o las academias civiles.