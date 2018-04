La Policía de NY está investigando un incidente con Conor McGregor – VIDEO

BROOKLYN, N.Y. – La superestrella del UFC Conor McGregor no puede ir a ninguna parte sin una cámara que siga todos sus movimientos.

Su próxima foto, sin embargo, podría ser una foto policial.

El presidente de la UFC, Dana White, le notificó al Review-Journal el jueves por la tarde que se emitió una orden de arresto para el ex campeón de dos divisiones luego de un desagradable incidente en un evento de medios dentro del Centro Barclays.

Un portavoz del Departamento de Policía de Nueva York solo confirmaría que McGregor es buscado para ser interrogado.

“Lo están buscando en este momento”, declaró White. “Su avión no puede despegar, no puede dejar el estado de Nueva York. Obviamente, estamos completamente disgustados con él en este momento. Lo que sucedió hoy fue criminal, repugnante, despreciable; me da asco.”

McGregor y su séquito se acercaron a la puerta de la arena en el Centro Barclays en una SUV negra y un reportero que representaba el sitio web de McGregor, “The Mac Life”, los dejó entrar al evento cerrado.

El grupo supuestamente estaba en busca de Khabib Nurmagomedov, quien pelea contra Max Holloway en el evento principal del UFC 223 el sábado. Nurmagomedov se había enfrentado el amigo de McGregor, Artem Lobov, en el hotel Marriott el lunes en un altercado capturado en video.

El grupo de McGregor se puede ver en videos publicados en redes sociales que arrojan sillas y barricadas de seguridad en las entrañas de la arena.

Un video, adquirido por TMZ, muestra a McGregor lanzando un dolly por la ventana de un autobús que transportaba combatientes al hotel. El peso ligero Michael Chiesa sufrió varias laceraciones faciales de los cristales rotos y está siendo evaluado en un hospital local.

El estado de su pelea contra el ex campeón Anthony Pettis no está clara.

Al menos un empleado de UFC también resultó herido en la emboscada, sufriendo de un nudillo roto.

“Esta es la cosa más desagradable que jamás haya sucedido en la historia de la compañía”, señaló White. “Si tienes pleitos con alguien más, no ingreses al Centro Barclays y ataques a la gente en un autobús que lucharán al día siguiente. La peor parte son las mujeres que estaban en el autobús. Son luchadores, pero estos matones están tirando soportes para bicicletas y sillas a través de la ventana del autobús y no les importa a quién golpean o a quién lastiman”.

White mencionó que no está segura de si McGregor volverá a pelear en la UFC.

“Después de este repugnante y despreciable movimiento, creo que la relación de todos con Conor no será tan grande”, reportó. “Incluso el oficial de policía que vino a mí sobre esto dijo que era un gran admirador de él y ya no. Este es el tipo de mala decisión que tomas y que aleja a muchas personas”.

White dijo que su enfoque es garantizar que los luchadores en la tarjeta estén sanos y organizar un gran evento con dos peleas por el título.

Nurmagomedov peleará con Max Holloway por el cinturón liviano que McGregor le arrebató por inactividad. No ha peleado en la UFC desde noviembre de 2016.

Dana White on Conor: “I don’t know if he’s on drugs or what his deal is, but to come and do this and act like this? You’re talking about a guy who just had a baby and this is how you’re acting?” #ufc223

