La policía mata a un hombre tras enfrentamiento de horas en el centro de Las Vegas

septiembre 22, 2021 - 10:49 am

Una fuerte presencia policial es visible alrededor de la intersección de 10th Street y Lewis Avenue, el martes 21 de septiembre de 2021, en Las Vegas. (Chitose Suzuki / Las Vegas Review-Journal) @chitosephoto

El equipo SWAT llega cerca de la intersección de 10th Street y Lewis Avenue, el martes 21 de septiembre de 2021, en Las Vegas. (Chitose Suzuki / Las Vegas Review-Journal) @chitosephoto

Un agente de policía de Las Vegas disparó mortalmente a un hombre el martes por la tarde tras un enfrentamiento de varias horas cerca del centro de Las Vegas.

Los agentes fueron convocados a las 9:23 a.m. a la cuadra 300 de la South 11th Street, cerca de Lewis Avenue, después de un reporte de una persona con un arma, según el capitán del Departamento de Policía Metropolitana, Carlos Hank.

Hank dijo que el hombre que se sospecha que tenía un arma corrió hacia un edificio abandonado cercano. Mientras los negociadores de crisis y los oficiales del SWAT intentaban hablar con el hombre, dijo Hank, el hombre comenzó a disparar, golpeando los edificios cercanos alrededor de las 2:30 p.m.

Hank dijo que un oficial del SWAT disparó una ronda, matando al hombre, cuando apuntó su arma a los oficiales.

El hombre murió en el lugar de los hechos.

Ningún agente resultó herido, dijo Hank.

Tamanika Coates, que escuchó el tiroteo, dijo que su vecino Hakeem apuntó con un arma a alguien y llamó a la policía. Hakeem, cuyo apellido Coates desconocía, corrió hacia una iglesia cercana.

Coates dijo que escuchó 20 disparos y vio a la hermana de Hakeem llorando en la calle.

“Es algo aterrador”, dijo Coates. “Fue tan cerca de mi casa”.

En otro tiroteo del martes en el que participó la policía de Henderson, los agentes “se enfrentaron” a un sospechoso, que murió en el lugar de los hechos en la cuadra 3900 de East Charleston Boulevard.

Escuelas cercanas cerradas

El portavoz de la policía del Distrito Escolar del Condado Clark, Bryan Zink, dijo que la Las Vegas Academy of the Arts, ubicada en 315 S. Seventh St., fue cerrada como precaución. Los estudiantes fueron capaces de ir a casa a través de lo que Zink describió como una “liberación controlada” de los estudiantes a lo largo de la tarde. No dio detalles sobre cómo exactamente los estudiantes fueron transportados a casa de la escuela.

Más temprano el martes, Clark High School, ubicada en 4291 Pennwood Ave., fue puesta bajo cierre también debido a un tiroteo en un vecindario cercano. Parra dijo que en ese caso una persona fue disparada, sufriendo heridas que no amenazan su vida, en la cuadra 4200 de Pennwood alrededor de las 9:30 a.m. Zink dijo que el cierre en Clark fue levantado alrededor de las 10:45 a.m.

Zink agregó que ambos cierres se pusieron en marcha “por una abundancia de precaución”.