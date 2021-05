“La policía y la comunidad” [Parte IV]… Causas de muertes en carreteras

Los oficiales de LVMPD toman sesiones de capacitación donde se les muestran los resultados de la conducción inadecuada y la importancia de detenerlos para prevenir tragedias. Miércoles 5 de mayo de 2021 en la Comandancia del Área Centro de LVMPD. [Foto Anthony Avellaneda / El Tiempo]

El sargento David Stoddard expone durante una sesión de capacitación con el equipo de oficiales encargados de buscar a conductores en mal estado. Miércoles 5 de mayo de 2021 en la Comandancia del Área Centro de LVMPD. [Foto Anthony Avellaneda / El Tiempo]

“La policía y la comunidad”, continúa esta serie exclusiva entre el Departamento de Policía Metropolitana de Las Vegas (LVMPD, por sus siglas en inglés) y El Tiempo. En este cuarto capítulo, se abordarán las principales causas de fatalidades en las carreteras del sur de Nevada.

De acuerdo con datos estatales, Nevada registró al menos 302 accidentes fatales durante 2019, de los cuales 185 ocurrieron en el Condado Clark. Para ampliar el tema, este medio de comunicación se reunió con el sargento David Stoddard, quien explicó las principales causas de estos sucesos.

“Muchos casos tienen que ver con un conductor tomado, pero también tienen que ver con los peatones y con las motocicletas cuyos conductores manejan muy rápido. Más de la mitad de los choques que resultan en una muerte en nuestra área, tienen que ver con peatones y motocicletas”, acotó.

Las principales recomendaciones para los automovilistas son nunca conducir bajo la influencia de sustancias nocivas, siempre usar el cinturón de seguridad, estar alerta de los peatones en todo momento y no conducir a exceso de velocidad, ya que de esta manera hay más posibilidades de evitar un accidente.

Pero para los peatones también hay sugerencias, el sargento de LVMPD indicó que “si vas caminando por la calle, lleva ropa brillante, no se debe cruzar la calle en ningún lugar donde no haya un señalamiento de peatón. No tienes derecho total (de paso) y aunque lo tengas, los carros todavía pueden atropellarte. Siempre hay que observar los carros y asegurarse de que se van a parar antes de cruzar frente”.

Stoddard fue tajante en mencionar que los motociclistas no deben conducir a exceso de velocidad bajo ninguna circunstancia.

“Muchos motociclistas lo hacen porque pueden, es divertido si lo haces en algún lugar seguro, pero si lo haces por la calle no sabes qué va a ocurrir, un carro puede dar la vuelta, un peatón puede cruzar frente, una camioneta puede frenar y puedes perder la vida por ir demasiado rápido. No vale la pena, hay que pensar en la familia y amigos que van a echarte de menos si pierdes la vida”, comentó Stoddard.

Al ocurrir un accidente fatal, las autoridades se ven en la necesidad de cerrar completamente la circulación vehicular de la zona.

“Es una investigación muy grande, estamos hablando de la vida de una persona y solo tenemos una oportunidad para investigar. Después de abrir la calle, toda la evidencia está perdida. Entonces queremos hacerlo bien a la primera vez. Cerramos la calle para que los detectives tengan toda esa área, buscan marcas de freno, cómo pararon los carros después del choque, cómo ocurrió y cuánta distancia recorrió después de la colisión. Todo eso ayuda para averiguar lo que ocurrió, ellos pueden descubrir la velocidad a la que iban los carros”, explicó Stoddard.

Aunque las infracciones de tránsito molesten a la mayoría de la población debido a sus altos costos, es importante mencionar que son necesarias para tratar de evitar accidentes.

“No queremos que las personas conduzcan demasiado rápido, la ley dice que cuando se acerca a una intersección o un semáforo hay que bajar la velocidad a menos del límite, no se debe pasar ante un semáforo en rojo. Nosotros queremos que no hagan eso otra vez, por eso multamos a las personas”, dijo Stoddard.

¿Qué debe hacer un automovilista cuando recibe una indicación de detenerse por parte de un oficial?

“Primero, ir directamente hacia la derecha, aún si piensas que no has cometido ningún error. No te quites el cinturón y si no lo llevas no debes intentar ponerlo. No busques los documentos todavía. Solamente quédate ahí y espera a que el policía se acerque a la ventana”, respondió Stoddard.

El policía pedirá licencia de conducir, comprobante de seguro y registro del vehículo. El conductor debe evitar hacer movimientos constantes. Pero hay casos donde el oficial puede solicitarle al conductor que baje del automóvil.

“Ocurre si el policía piensa que el conductor puede estar bajo la influencia. También puede ser que el policía haya parado a ese carro porque parece sospechoso, tiene orden de arresto o algo similar, hay muchas situaciones”, concluyó Stoddard.

Contacte a Anthony Avellaneda en: aavellaneda@reviewjournal.com, o siga la cuenta de Twitter de El Tiempo: @eltiempolv.